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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइस्लामाबाद जान ले हम सब देख रहे...पाक की मध्यस्थता पर उठे सवाल, यूएस ने लगाई शहबाज शरीफ की क्लास

इस्लामाबाद जान ले हम सब देख रहे...पाक की मध्यस्थता पर उठे सवाल, यूएस ने लगाई शहबाज शरीफ की क्लास

पाकिस्तान की एक हरकत पर उसका सबसे खासम खास देश अमेरिका ने सवाल उठाए हैं. पीएम शहबाज शरीफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की अंतिम विदाई कार्यक्रम में पहुंचे थे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Jul 2026 06:16 PM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका अदा कर रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. क्योंकि मध्यस्थता के लिए सबसे अहम जो है, वह निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन करना. लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता नजर नहीं आ रहा. 

पाकिस्तान की एक हरकत पर उसका सबसे खासम खास देश अमेरिका ने सवाल उठाए हैं. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की अंतिम विदाई कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान पाकिस्तान के पीएम ने खामेनेई के तारीफ की और उन्हें महान होने तक का दर्जा दे दिया. यह बात अमेरिका को बुरी तरह खटक गई है. 

शहबाज के वीडियो पर भड़का अमेरिका

दरअसल, पूरा विवाद एक वीडियो को लेकर है, जहां शहबाज शरीफ तेहरान में खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया करोड़ों मुसलमान उन्हें हमेशा याद रखेंगे. युद्ध में ईरान के भाइयों और बहनों ने अपनी जान खोई. पाकिस्तान और ईरान साथी हैं. हम हर परिस्थिति में एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. 

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अमेरिकी सीनेटर रिक स्टॉक ने पाक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं

अमेरिका के सीनेटर रिक स्कॉट ने इस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. साथ ही इस्लामाबाद की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद इस बात को अच्छे से दर्ज कर ले, कि हम सब देख रहे हैं. 

अमेरिकी सीनेटर यहीं नहीं रुके, उन्होंने इतिहास का हवाला भी दिया. उन्होंने कहा कि हमें यह याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस सब के बीच पाकिस्तान का सच क्या है. 

उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं, जहां ओसामा बिन लादेन को सालों तक पनाह दी गई. उसे छुपा कर रखा गया.

इसके अलावा अमेरिकी सीनेटर ने ईसाइयों को प्रताड़ित करने के लिए पाकिस्तान पर कानून लाने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि वहां ईसाइयों के खिलाफ एक तरफा कानून लागू किए जाते हैं. ईश निंदा की जाती है. 

सीनेटर ने कहा कि पाकिस्तान अब एक नरसंहारी और तानाशाह की तारीफ कर रहा है. पाकिस्तान की योग्यता हमास को पनाह देने वाले कतर से बेहतर नहीं है. 

यह भी पढ़ें : मातम के बीच बारूद की गूंज! ईरान ने हॉर्मुज में मचाई भारी तबाही? दो जहाजों पर मिसाइल से किया अटैक

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 07 Jul 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
America World News Pakistan IRAN
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