ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका अदा कर रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. क्योंकि मध्यस्थता के लिए सबसे अहम जो है, वह निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन करना. लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता नजर नहीं आ रहा.

पाकिस्तान की एक हरकत पर उसका सबसे खासम खास देश अमेरिका ने सवाल उठाए हैं. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की अंतिम विदाई कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान पाकिस्तान के पीएम ने खामेनेई के तारीफ की और उन्हें महान होने तक का दर्जा दे दिया. यह बात अमेरिका को बुरी तरह खटक गई है.

शहबाज के वीडियो पर भड़का अमेरिका

दरअसल, पूरा विवाद एक वीडियो को लेकर है, जहां शहबाज शरीफ तेहरान में खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया करोड़ों मुसलमान उन्हें हमेशा याद रखेंगे. युद्ध में ईरान के भाइयों और बहनों ने अपनी जान खोई. पाकिस्तान और ईरान साथी हैं. हम हर परिस्थिति में एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे.

PAKISTAN PM PRAISES KHAMENEI AT TEHRAN FUNERAL



Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif attended Khamenei’s funeral in Tehran, calling him “a great scholar and leader whom millions of Muslims will remember.”



Sharif said Pakistan and Iran “will march together under all… pic.twitter.com/jMVLlZIzCN — Mossad Commentary (@MOSSADil) July 5, 2026

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अमेरिकी सीनेटर रिक स्टॉक ने पाक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं

अमेरिका के सीनेटर रिक स्कॉट ने इस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. साथ ही इस्लामाबाद की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद इस बात को अच्छे से दर्ज कर ले, कि हम सब देख रहे हैं.

अमेरिकी सीनेटर यहीं नहीं रुके, उन्होंने इतिहास का हवाला भी दिया. उन्होंने कहा कि हमें यह याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस सब के बीच पाकिस्तान का सच क्या है.

उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं, जहां ओसामा बिन लादेन को सालों तक पनाह दी गई. उसे छुपा कर रखा गया.

इसके अलावा अमेरिकी सीनेटर ने ईसाइयों को प्रताड़ित करने के लिए पाकिस्तान पर कानून लाने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि वहां ईसाइयों के खिलाफ एक तरफा कानून लागू किए जाते हैं. ईश निंदा की जाती है.

सीनेटर ने कहा कि पाकिस्तान अब एक नरसंहारी और तानाशाह की तारीफ कर रहा है. पाकिस्तान की योग्यता हमास को पनाह देने वाले कतर से बेहतर नहीं है.

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