Train Cancelled: 1 जुलाई तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों का बदला रूट, कई रेल रद्द, सफर पर निकलने से पहले चेक करें लिस्ट
Train Route Change: धनबाद मंडल के छीपादोहर-बरवाडीह-मंगरा रेलखंड पर तकनीकी कार्य के कारण कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी. बदलाव 1 जुलाई तक लागू रहेगा.
Indian Railways News: भारतीय रेलवे रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के दिशा में पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल के छीपादोहर-बरवाडीह-मंगरा रेलखंड पर तकनीकी सुधार से जुड़ा नॉन-इंटरलॉकिंग काम शुरू किया जा रहा है. इस कार्य के कारण इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.
रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है. यह बदलाव 1 जुलाई तक प्रभावी रहेगा. ऐसे में अगर आप ट्रेन से सफर करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल और रूट जरूर चेक कर लें, ताकि सफर के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल-
ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम
- 53357 बरकाकाना-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर
- 53611 बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर
- 63557 बरकाकाना-वाराणसी मेमू पैसेंजर
- 53358 डेहरी ऑन सोन-बरकाकाना पैसेंजर
- 53351 बरवाडीह-चुनार पैसेंजर
- 53349 बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर
- 53352 चुनार-बरवाडीह पैसेंजर
- 53348 बरवाडीह-गोमो पैसेंजर
- 53612 डेहरी ऑन सोन-बरवाडीह पैसेंजर
- 53350 डेहरी ऑन सोन-बरवाडीह पैसेंजर
- 63358 वाराणसी-बरकाकाना मेमू पैसेंजर
- 53347 गोमो-बरवाडीह पैसेंजर
- 18635 रांची-सासाराम एक्सप्रेस
- 18636 सासाराम-रांची एक्सप्रेस
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एक्स्प्रेस ट्रेनों का बदला गया रूट
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कुछ अहम ट्रेनों को डायवर्ट रूट से चलाने का फैसला किया है. उन्होंने कुल 16 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है.
ट्रेन नाम – नंबर डायवर्टेड रूट
- हटिया-आनंद विहार झारखंड एक्सप्रेस (12873) मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो गया-डीडीयू-चुनार
- विशाखापत्तनम-बनारस एक्सप्रेस(18523) मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो-गया-सोन नगर
- रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस (12877) मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो गया-सोन नगर
- धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस (11632) गया-सोन नगर-गढ़वा रोड लिंक केबिन
- रांची-बनारस एक्सप्रेस (18611) मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो गया-सोन नगर
- हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस (11448) धनबाद-गया-सोन नगर-गढ़वा रोड लिंक केबिन-गढ़वा
- टाटानगर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (18101) मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो गया-डेहरी ऑन सोन-डीडीयू-चुनार
- संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (18309) मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो-गया-डेहरी ऑन सोन-डीडीयू-चुनार
- जम्मूतवी-टाटानगर एक्सप्रेस (18102) चुनार-डीडीयू-डेहरी ऑन सोन-गया-गोमो-बोकारो - मूरी
- जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस (18310) चुनार- डीडीयू- डेहरी ऑन सोन- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
- नई दिल्ली-रांची गरीब रथ एक्सप्रेस (12878) सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
- आनंद विहार-हटिया झारखंड एक्सप्रेस (12874) चुनार- डीडीयू- सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
- जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस (11447) गढ़वा- गढ़वा रोड लिंक केबिन- सोन नगर- गया- धनबाद
- बनारस-रांची एक्सप्रेस (18612) सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
- बनारस-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस (18524) सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
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