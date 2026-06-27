हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: 1 जुलाई तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों का बदला रूट, कई रेल रद्द, सफर पर निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

Train Cancelled: 1 जुलाई तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों का बदला रूट, कई रेल रद्द, सफर पर निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

Train Route Change: धनबाद मंडल के छीपादोहर-बरवाडीह-मंगरा रेलखंड पर तकनीकी कार्य के कारण कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी. बदलाव 1 जुलाई तक लागू रहेगा.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 27 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

Indian Railways News: भारतीय रेलवे रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के दिशा में पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल के छीपादोहर-बरवाडीह-मंगरा रेलखंड पर तकनीकी सुधार से जुड़ा नॉन-इंटरलॉकिंग काम शुरू किया जा रहा है. इस कार्य के कारण इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.

रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है. यह बदलाव 1 जुलाई तक प्रभावी रहेगा. ऐसे में अगर आप ट्रेन से सफर करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल और रूट जरूर चेक कर लें, ताकि सफर के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल-

         ट्रेन नंबर         ट्रेन का नाम 

  • 53357      बरकाकाना-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर
  • 53611      बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर
  • 63557      बरकाकाना-वाराणसी मेमू पैसेंजर 
  • 53358      डेहरी ऑन सोन-बरकाकाना पैसेंजर 
  • 53351      बरवाडीह-चुनार पैसेंजर
  • 53349      बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर 
  • 53352      चुनार-बरवाडीह पैसेंजर 
  • 53348      बरवाडीह-गोमो पैसेंजर 
  • 53612      डेहरी ऑन सोन-बरवाडीह पैसेंजर 
  • 53350      डेहरी ऑन सोन-बरवाडीह पैसेंजर 
  • 63358      वाराणसी-बरकाकाना मेमू पैसेंजर 
  • 53347      गोमो-बरवाडीह पैसेंजर
  • 18635      रांची-सासाराम एक्सप्रेस
  • 18636      सासाराम-रांची एक्सप्रेस

Cremation Fraud: 5000 रुपए में मिल रहा श्मशान घाट का स्लॉट, लाशों पर ठगी कर रहे साइबर क्रिमिनल, आप ऐसे बचें

एक्स्प्रेस ट्रेनों का बदला गया रूट 

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कुछ अहम ट्रेनों को डायवर्ट रूट से चलाने का फैसला किया है. उन्होंने कुल 16 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है.

                      ट्रेन नाम – नंबर                                                      डायवर्टेड रूट 

  • हटिया-आनंद विहार झारखंड एक्सप्रेस (12873)    मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो गया-डीडीयू-चुनार
  • विशाखापत्तनम-बनारस एक्सप्रेस(18523)             मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो-गया-सोन नगर
  • रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस (12877)        मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो गया-सोन नगर
  • धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस (11632)                      गया-सोन नगर-गढ़वा रोड लिंक केबिन
  • रांची-बनारस एक्सप्रेस (18611)                         मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो गया-सोन नगर
  • हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस (11448)      धनबाद-गया-सोन नगर-गढ़वा रोड लिंक केबिन-गढ़वा
  • टाटानगर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (18101)                 मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो गया-डेहरी ऑन सोन-डीडीयू-चुनार
  • संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (18309)                  मूरी-बोकारो-राजाबेड़ा -गोमो-गया-डेहरी ऑन सोन-डीडीयू-चुनार
  • जम्मूतवी-टाटानगर एक्सप्रेस (18102)                 चुनार-डीडीयू-डेहरी ऑन सोन-गया-गोमो-बोकारो - मूरी
  • जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस (18310)                  चुनार- डीडीयू- डेहरी ऑन सोन- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
  • नई दिल्ली-रांची गरीब रथ एक्सप्रेस (12878)        सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
  • आनंद विहार-हटिया झारखंड एक्सप्रेस (12874)   चुनार- डीडीयू- सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
  • जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस (11447)       गढ़वा- गढ़वा रोड लिंक केबिन- सोन नगर- गया- धनबाद
  • बनारस-रांची एक्सप्रेस (18612)                         सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
  • बनारस-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस (18524)           सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी

नौकरी खत्म होने के बाद भी आएंगे पैसे, जानें कैसे मिलेगा 5000 रुपए पेंशन का लाभ

Published at : 27 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Train Route Change Utility News INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Cremation Fraud: 5000 रुपए में मिल रहा श्मशान घाट का स्लॉट, लाशों पर ठगी कर रहे साइबर क्रिमिनल, आप ऐसे बचें
5000 रुपए में मिल रहा श्मशान घाट का स्लॉट, लाशों पर ठगी कर रहे साइबर क्रिमिनल, आप ऐसे बचें
यूटिलिटी
नौकरी खत्म होने के बाद भी आएंगे पैसे, जानें कैसे मिलेगा 5000 रुपए पेंशन का लाभ
नौकरी खत्म होने के बाद भी आएंगे पैसे, जानें कैसे मिलेगा 5000 रुपए पेंशन का लाभ
यूटिलिटी
Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग में COD या प्रीपेड? जानिए किस पेमेंट ऑप्शन को चुनना रहेगा बेहतर
Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग में COD या प्रीपेड? जानिए किस पेमेंट ऑप्शन को चुनना रहेगा बेहतर
यूटिलिटी
महिला कोच में बैठे पुरुष यात्रियों पर गिरेगी गाज, अब रेलवे वसूलेगा भारी-भरकम फाइन, जानें कितना लगेगा जुर्माना
महिला कोच में बैठे पुरुष यात्रियों पर गिरेगी गाज, अब रेलवे वसूलेगा भारी-भरकम फाइन, जानें कितना लगेगा जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
बिहार
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
विश्व
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 8: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई, अब 100 करोड़ दूर नहीं!
'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई
क्रिकेट
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटा? तेहरान में US का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट, होर्मुज में हमले का लिया बदला
सीजफायर टूटा? ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
ABP NEWS
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
ABP NEWS
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
ABP NEWS
जुलूस के बीच अचानक आग लग गई, अफ़रा-तफ़री मच गई।
जुलूस के बीच अचानक आग लग गई, अफ़रा-तफ़री मच गई।
ABP NEWS
एक पल की चूक, 6 मौतें।
एक पल की चूक, 6 मौतें।
ABP NEWS
ई-रिक्शा स्टंट का ज़रिया बना, वीडियो वायरल हुआ।
ई-रिक्शा स्टंट का ज़रिया बना, वीडियो वायरल हुआ।
Embed widget