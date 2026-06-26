हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनौकरी खत्म होने के बाद भी आएंगे पैसे, जानें कैसे मिलेगा 5000 रुपए पेंशन का लाभ

नौकरी खत्म होने के बाद भी आएंगे पैसे, जानें कैसे मिलेगा 5000 रुपए पेंशन का लाभ

APY Scheme: अटल पेंशन योजना लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई है. ऐसे में 40 साल से कम उम्र के लोग इसमें निवेश कर नियमित पेंशन का लाभ पा सकते हैं.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 26 Jun 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

Atal Pension Yojana: आज के समय में हर कोई चाहता है कि कमाई या जॉब खत्म होने के बाद भी उसके पास पैसों का कोई न कोई जरिया बना रहे, ताकि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े. यही वजह है कि लोग अपने कमाई कुछ हिस्सा ऐसी जगह पर निवेश करना पसंद करते है, जहां उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) भी इसी उद्देश्य से शुरू कि गई है.

खासकर 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यह योजना रिटायमेंट प्लानिंग का एक अच्छा ऑप्शन मानी जाती है. अगर आप भी बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं और नियमित पेंशन की सुविधा चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है. 

क्या है APY योजना?

अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. इस सरकारी योजना में अब तक बड़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं. इसमें निवेश करने वाले व्यक्तियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, आयकरदाता लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. खासतौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है, तो आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.

इस योजना में निवेश करने का फायदा यह है कि आपको हर महीने एक तय राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी. खासकर इससे रिटायरमेंट के बाद भी आपको रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी परेशान होने कि जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें आपको मासिक, तिमाही और छमाही आधार पर पैसे जमा करने की सुविधा भी मिल सकती है.

Solar Panel: आपने कमाई की या नहीं? सोलर पैनल लगवाने वालों को सरकार ने बांटे 17900 करोड़, बिजली भी फ्री

7 रुपये में कितनी सेविंग

अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप अटल पेंशन योजना में खाता खोलते हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना करीब 7 रुपये बचाते है, तो आप हर महीने 210 रुपये जमा कर सकते हैं. इस निवेश से 60 साल की उम्र के बाद आप 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन उठाया सकते हैं.

हालांकि, अगर आपका मकसद 1000 रुपये मंथली पेंशन पाना है, तो इसके लिए हर महीने काम रकम जमा करनी होगी. अगर पति-पत्नी दोनों अलग-अलग खाते खोलकर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो दोनों मिलकर हर महीने 10,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं. APY योजना में पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा. 

क्या है APY योजना के फायदे?

  • APY योजना के जरिए 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन मिल सकती है.
  • निवेशक की मृत्यु होने के बाद उसके पति या पत्नी को तय पेंशन का फायदा मिलता है.
  • पति-पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद जमा राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी. 

खाता खुलवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता 
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मोबाइल नंबर

Ration Card: परेशान न हों, यहां समझें आपको 35 किलो राशन मिलेगा या नहीं, छोटा परिवार है तो कितना मिलेगा अनाज?

Published at : 26 Jun 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Retirement Planning Atal Pension Yojana Utility News APY Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग में COD या प्रीपेड? जानिए किस पेमेंट ऑप्शन को चुनना रहेगा बेहतर
Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग में COD या प्रीपेड? जानिए किस पेमेंट ऑप्शन को चुनना रहेगा बेहतर
यूटिलिटी
महिला कोच में बैठे पुरुष यात्रियों पर गिरेगी गाज, अब रेलवे वसूलेगा भारी-भरकम फाइन, जानें कितना लगेगा जुर्माना
महिला कोच में बैठे पुरुष यात्रियों पर गिरेगी गाज, अब रेलवे वसूलेगा भारी-भरकम फाइन, जानें कितना लगेगा जुर्माना
यूटिलिटी
Railway Salary: रेलवे में इन 5 में से एक नौकरी कर लो, मजे में कटेगी जिंदगी, सैलरी से होगी बंपर कमाई
Railway Salary: रेलवे में इन 5 में से एक नौकरी कर लो, मजे में कटेगी जिंदगी, सैलरी से होगी बंपर कमाई
यूटिलिटी
Train News: रेलवे ने ट्रेन में सामान ले जाने के नियम बदले, किन-किन उपकरण की मिली मंजूरी, किन्हें होगा फायदा?
Train News: रेलवे ने ट्रेन में सामान ले जाने के नियम बदले, किन-किन उपकरण की मिली मंजूरी, किन्हें होगा फायदा?
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
अयोध्या पहुंचने पर CM योगी ने केजरीवाल को घेरा तो AAP संयोजक बोले- 'महाराज जी, आपकी कुर्सी...'
अयोध्या पहुंचने पर CM योगी ने केजरीवाल को घेरा तो AAP संयोजक बोले- 'महाराज जी, आपकी कुर्सी...'
विश्व
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
धुआंधार कमाई कर रही 'वेलकम टू द जंगल', 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
विश्व
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर देवकीनंदन ठाकुर ने कह दी बड़ी बात, 'युवा था, वो 10 साल पहले…'
भरत तिवारी एनकाउंटर पर देवकीनंदन ठाकुर ने कह दी बड़ी बात, 'युवा था, वो 10 साल पहले…'
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget