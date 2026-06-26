नौकरी खत्म होने के बाद भी आएंगे पैसे, जानें कैसे मिलेगा 5000 रुपए पेंशन का लाभ

Atal Pension Yojana: आज के समय में हर कोई चाहता है कि कमाई या जॉब खत्म होने के बाद भी उसके पास पैसों का कोई न कोई जरिया बना रहे, ताकि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े. यही वजह है कि लोग अपने कमाई कुछ हिस्सा ऐसी जगह पर निवेश करना पसंद करते है, जहां उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) भी इसी उद्देश्य से शुरू कि गई है.

खासकर 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यह योजना रिटायमेंट प्लानिंग का एक अच्छा ऑप्शन मानी जाती है. अगर आप भी बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं और नियमित पेंशन की सुविधा चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है.

क्या है APY योजना?

अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. इस सरकारी योजना में अब तक बड़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं. इसमें निवेश करने वाले व्यक्तियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, आयकरदाता लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. खासतौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है, तो आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.

इस योजना में निवेश करने का फायदा यह है कि आपको हर महीने एक तय राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी. खासकर इससे रिटायरमेंट के बाद भी आपको रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी परेशान होने कि जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें आपको मासिक, तिमाही और छमाही आधार पर पैसे जमा करने की सुविधा भी मिल सकती है.

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7 रुपये में कितनी सेविंग

अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप अटल पेंशन योजना में खाता खोलते हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना करीब 7 रुपये बचाते है, तो आप हर महीने 210 रुपये जमा कर सकते हैं. इस निवेश से 60 साल की उम्र के बाद आप 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन उठाया सकते हैं.

हालांकि, अगर आपका मकसद 1000 रुपये मंथली पेंशन पाना है, तो इसके लिए हर महीने काम रकम जमा करनी होगी. अगर पति-पत्नी दोनों अलग-अलग खाते खोलकर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो दोनों मिलकर हर महीने 10,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं. APY योजना में पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा.

क्या है APY योजना के फायदे?

APY योजना के जरिए 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन मिल सकती है.

निवेशक की मृत्यु होने के बाद उसके पति या पत्नी को तय पेंशन का फायदा मिलता है.

पति-पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद जमा राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी.

खाता खुलवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता

आधार कार्ड (Aadhaar Card)

मोबाइल नंबर

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