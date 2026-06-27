5000 रुपए में मिल रहा श्मशान घाट का स्लॉट, लाशों पर ठगी कर रहे साइबर क्रिमिनल, आप ऐसे बचें

Cremation Fraud: किसी की मौत पर ठगी होते हुए कभी देखा या सुना है? लेकिन इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है. लोगों से उनके घर के किसी सदस्य की मौत हो जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसों की मांग की जा रही है. ये पढ़कर ही आप हैरान रह गए होंगे ना? लेकिन ये सच्चाई है.

हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की, जहां पर ठगों के इरादे इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने किसी की मौत को भी ठगी का जरिया बना लिया है. दरअसल यहां श्मशान घाट की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर लोगों से ज्यादा पैसे वसूलने का मामला सामने आया है.

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क्या है पूरा मामला?

बेंगलुरु से एक मामला सामने आया है, जिसमें लोगों से श्मशान घाट की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर करीब पांच हजार रुपये वसूले जा रहे हैं. जिसके बाद बेंगलुरु नॉर्थ सिटी कॉरपोरेशन (BNCC) ने कई ऐसी फर्जी वेबसाइटों और एजेंटों के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है. अधिकारियों के मुताबिक, कुछ वेबसाइटें और बिचौलिए श्मशान घाट की बुकिंग कराने के नाम पर लोगों से सरकारी फीस से कहीं ज्यादा पैसे ले रहे थे. ऐसे समय में जब परिवार में दुख का माहौल है तब ये ठग उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे.

कितना है इलैक्ट्रिक श्मशान घाट का शुल्क?

जानकारी के लिए बता दें कि BNCC के तहत आने वाले मुक्तिधाम इलैक्ट्रिक श्मशान और चिराशांतिधाम (हेब्बल) में अंतिम संस्कार के लिए सरकारी शुल्क सिर्फ 250 रुपये है. इस ठगी की जानकारी मिलने के बाद येलहंका साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. निगम ने लोगों से अपील की है कि वे श्मशान घाट की बुकिंग के लिए किसी निजी वेबसाइट या बिचौलिए का इस्तेमाल न करें और केवल आधिकारिक माध्यम से ही बुकिंग कराएं.

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कैसे बचें इन ठगों से?

सबसे पहले तो केवल सरकारी या ऑफिशियल वेबसाइट से ही श्मशान घाट की बुकिंग करें.

गूगल सर्च में में दिखने वाली हर वेबसाइट पर भरोसा न करें.

किसी एजेंट या बिचौलिए को एक्स्ट्रा पैसे न दें.

बुकिंग से पहले सरकारी फीस की जानकारी जरूर लें.

भुगतान करने से पहले वेबसाइट का URL और कॉन्टेक्ट नंबर जांच लें.

किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर UPI या बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर न करें.

भुगतान की रसीद और बुकिंग की पुष्टि जरूर करें.

कोई धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.

किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या फर्जी कॉल की जानकारी स्थानीय नगर निगम या पुलिस को दें.

इन वेसाइट्स से बचकर रहें

BNCC बेंगलुरु में 12 इलैक्ट्रिक और पारंपरिक श्मशान घाटों का संचालन करता है. अधिकारियों ने बताया कि कई लोगों की शिकायतों के बाद इस ठगी का खुलासा हुआ. शिकायत में beleiv.com, heavengate.in, swargayatraa.com समेत कई वेबसाइटों का नाम शामिल किया गया है.