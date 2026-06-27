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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCremation Fraud: 5000 रुपए में मिल रहा श्मशान घाट का स्लॉट, लाशों पर ठगी कर रहे साइबर क्रिमिनल, आप ऐसे बचें

Cremation Fraud: 5000 रुपए में मिल रहा श्मशान घाट का स्लॉट, लाशों पर ठगी कर रहे साइबर क्रिमिनल, आप ऐसे बचें

Cremation Fraud: श्मशान घाट में बुकिंग के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है. ऑनलाइन ठगों के इरादे बुलंद हो गए हैं और वो इसकी बुकिंग के लिए 5 हजार रुपये मांग रहे हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Jun 2026 09:07 AM (IST)
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Cremation Fraud: किसी की मौत पर ठगी होते हुए कभी देखा या सुना है? लेकिन इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है. लोगों से उनके घर के किसी सदस्य की मौत हो जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसों की मांग की जा रही है. ये पढ़कर ही आप हैरान रह गए होंगे ना? लेकिन ये सच्चाई है.

हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की, जहां पर ठगों के इरादे इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने किसी की मौत को भी ठगी का जरिया बना लिया है. दरअसल  यहां श्मशान घाट की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर लोगों से ज्यादा पैसे वसूलने का मामला सामने आया है.

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क्या है पूरा मामला?
बेंगलुरु से एक मामला सामने आया है, जिसमें लोगों से श्मशान घाट की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर करीब पांच हजार रुपये वसूले जा रहे हैं. जिसके बाद बेंगलुरु नॉर्थ सिटी कॉरपोरेशन (BNCC) ने कई ऐसी फर्जी वेबसाइटों और एजेंटों के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है. अधिकारियों के मुताबिक, कुछ वेबसाइटें और बिचौलिए श्मशान घाट की बुकिंग कराने के नाम पर लोगों से सरकारी फीस से कहीं ज्यादा पैसे ले रहे थे. ऐसे समय में जब परिवार में दुख का माहौल है तब ये ठग उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे.

कितना है इलैक्ट्रिक श्मशान घाट का शुल्क?
जानकारी के लिए बता दें कि BNCC के तहत आने वाले मुक्तिधाम इलैक्ट्रिक श्मशान और चिराशांतिधाम (हेब्बल) में अंतिम संस्कार के लिए सरकारी शुल्क सिर्फ 250 रुपये है. इस ठगी की जानकारी मिलने के बाद येलहंका साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. निगम ने लोगों से अपील की है कि वे श्मशान घाट की बुकिंग के लिए किसी निजी वेबसाइट या बिचौलिए का इस्तेमाल न करें और केवल आधिकारिक माध्यम से ही बुकिंग कराएं.

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कैसे बचें इन ठगों से?

सबसे पहले तो केवल सरकारी या ऑफिशियल वेबसाइट से ही श्मशान घाट की बुकिंग करें.
गूगल सर्च में में दिखने वाली हर वेबसाइट पर भरोसा न करें.
किसी एजेंट या बिचौलिए को एक्स्ट्रा पैसे न दें.
बुकिंग से पहले सरकारी फीस की जानकारी जरूर लें.
भुगतान करने से पहले वेबसाइट का URL और कॉन्टेक्ट नंबर जांच लें.
किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर UPI या बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर न करें.
भुगतान की रसीद और बुकिंग की पुष्टि जरूर करें.
कोई धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.
किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या फर्जी कॉल की जानकारी स्थानीय नगर निगम या पुलिस को दें.

इन वेसाइट्स से बचकर रहें
BNCC बेंगलुरु में 12 इलैक्ट्रिक और पारंपरिक श्मशान घाटों का संचालन करता है. अधिकारियों ने बताया कि कई लोगों की शिकायतों के बाद इस ठगी का खुलासा हुआ. शिकायत में beleiv.com, heavengate.in, swargayatraa.com समेत कई वेबसाइटों का नाम शामिल किया गया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Jun 2026 09:07 AM (IST)
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