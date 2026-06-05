Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट 7 जून को बदले मार्ग से चलेगी।

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में समदड़ी-लूनी रेलखंड पर आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए बड़ा विकास कार्य किया जा रहा है. इसके तहक दूदिया और दुंदाड़ा स्टेशनों के बीच तीन समपार फाटकों पर रोड अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण होगा. इसी कारण 7 और 8 जून को ट्रैक ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.

बता दें कि रेलवे द्वारा फाटक संख्या 231,227 और 226 पर रोड अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है. इसका मकसद रेल और सड़क यातायात को ज्यादा सुरक्षित और सुगम बनाना है. हालांकि, निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को अस्थायी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

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डीआरएम ने दी जानकारी

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के मुताबिक, इस निर्माण कार्य के लिए आवश्यक ट्रैक ब्लॉक लिया गया है. इसके चलते कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किए गए हैं. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें.

दो डेमू ट्रेनें रहेंगी पूरी तरह रद्द

निर्माण कार्य के कारण दो डेमू ट्रेनें रद्द की गई हैं

ट्रेन नंबर 74839 भगत की कोठी-बाड़मेर डेमू 7 जून को रद्द

वहीं ट्रेन नंबर 74848 बाड़मेर-भगत की कोठी डेमू 8 जून को रद्द

दो एक्सप्रेस ट्रेनों पर आंशिक असर

इसी के साथ ही कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा जैसे...

14896 बाड़मेर-भगत की कोठी एक्सप्रेस 7 जून को समदड़ी तक ही चलेगी.

14893 भगत की कोठी-पालनपुर एक्सप्रेस 7 जून को भगत की कोठी से समदड़ी खंड पर नहीं चलेगी.

जैसलमेर–साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस का बदला मार्ग

20485 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 जून को चलने वाली को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. यह ट्रेन लूनी-मारवाड़ जंक्शन-महेसाना होकर चलेगी.

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इन स्टेशनों पर रहेगा ठहराव

ध्यान देने वाली बात यह है कि बदले मार्ग पर ट्रेन निम्न स्टेशनों पर रुकेगी.

पाली

मारवाड़ जंक्शन

रानी

फालना

सुमेरपुर

पिंडवाड़ा

आबू रोड

पालनपुर

सिद्धपुर

उंझा

इन स्टेशनों पर नहीं होगा ठहराव

दुंदाड़ा

समदड़ी

मोकलसर

जालोर

मोदरान

भीनमाल

रानीवाड़ा

धानेरा

भीलड़ी

पाटन

20486 साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस भी इसी तरह परिवर्तित मार्ग (महेसाना-मारवाड़ जंक्शन-लूनी) से चलेगी.

ऋषिकेश–बाड़मेर एक्सप्रेस भी प्रभावित

6 जून को चलने वाली 14887 ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस पर भी असर पड़ेगा. यह ट्रेन बीकानेर और लूनी के बीच करीब 135 मिनट ( सवा दो घंटे से ज्यादा) की देरी से चलेगी.

यात्रियों के लिए रेलवे की सलाह

रेलवे में यात्रियों के अपील की है कि यात्रा के पहले ट्रेन का ताजा स्टेट्स चेक कर लें. जानकारी लेने के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 पर भी संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा NTES यानी National Train Enquiry System ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं.