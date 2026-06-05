एक घर-एक LPG कनेक्शन का नियम! क्या आपको भी सरेंडर करना होगा सिलेंडर? पहले जान लें पूरी बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नियम न मानने पर LPG आपूर्ति रोकी जा सकती है।

LPG Rule: गैस की सप्लाई सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने 'एक घर, एक गैस कनेक्शन' (One Household On Gas Connection) नियम शुरू किया है. इस नियम के आने के बाद कई लोगों को चिंता होने लगी है कि कहीं उनका गैस कनेक्शन बंद न हो जाए. हालांकि, सभी उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ खास मामलों में लोगों को अपना LPG कनेक्शन या गैस सिलेंडर सरेंडर नहीं करना होगा. आइए जानते हैं इस नियम से जुड़ी जरूरी बातें.

क्या है एक घर एक कनेक्शन नियम?

सरकार के नए नियम के मुताबिक, जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. इसके लिए PNG कनेक्शन मिलने के बाद 30 दिनों का समय दिया गया है. अगर कोई उपभोक्ता इस समय सीमा के भीतर अपना LPG कनेक्शन वापस नहीं करता है, तो गैस कंपनी उसका कनेक्शन रद्द कर सकती है.

यह नियम खास तौर पर उन परिवारों के लिए बनाया गया है, जो एक ही घर में PNG और LPG दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस बीच, तेल विपणन कंपनियों ने भी नियमों के पालन को लेकर जांच शुरू कर दी है. इसके तहत LPG और PNG कनेक्शन के रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है, ताकि ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की जा सके जिनके पास दोनों तरह के गैस कनेक्शन मौजूद हैं.

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ट्रांसफर वाउचर का मिलेगा ऑप्शन

PNG और LPG दोनों कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को PNG सेवा शुरू होने के बाद 30 दिनों के अंदर जरूरी कार्रवाई करनी होगी. इस दौरान वे LPG कनेक्शन बंद करा सकते हैं या फिर ट्रांसफर वाउचर लेने का विकल्प चुन सकते हैं. ट्रांसफर वाउचर एक तरह की सुविधा है, जो भविष्य में LPG कनेक्शन दोबारा लेने में मदद करती है. अगर आप किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट होते हैं, जहां PNG की सुविधा नहीं है, तो इस वाउचर के आधार पर फिर से LPG कनेक्शन प्राप्त किया जा सकता है.

इन मामलों में नहीं लौटाना होगा सिलेंडर

अगर आपके पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको गैस सिलेंडर वापस करना ही पड़े. सरकार ने कुछ लोगों को इस नियम में छूट भी दी है. अगर किसी इलाके में तकनीकी दिक्कतों या दूसरी वजहों से PNG की सुविधा ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वहां रहने वाले लोग LPG कनेक्शन का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. वहीं, जिन लोगों को अपने कारोबार या अन्य मंजूर व्यावसायिक कामों के लिए LPG की जरूरत होती है, उन्हें भी अपना गैस सिलेंडर सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं होगी.

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कब बंद होगी आपकी LPG सप्लाई

यह जानना भी जरूरी है कि किन परिस्थितियों में आपका LPG कनेक्शन बंद किया जा सकता है. अगर आपके इलाके में PNG की सुविधा उपलब्ध है और सूचना मिलने के बाद भी आप PNG पर शिफ्ट नहीं होते हैं, तो गैस कंपनी LPG की सप्लाई रोक सकती है. इसके अलावा, जिन घरों में PNG कनेक्शन चालू हो चुका है, वहां घरेलू LPG सिलेंडर की नई बुकिंग या रिफिल पर भी रोक लगाई जा सकती है. इसलिए समय रहते नियमों का पालन करना जरूरी है.