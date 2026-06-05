रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि रूस को यूक्रेन के यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस के लिए स्वीकार्य नहीं होगा. पुतिन ने कहा कि रूस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर शांति वार्ता आगे बढ़ती है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के मॉस्को आने पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

पुतिन ने स्पष्ट किया कि युद्ध के दौरान रूस के नियंत्रण में आए डोनबास क्षेत्र को यूक्रेन को वापस नहीं सौंपा जाएगा. उनका कहना है कि इस मुद्दे पर रूस अपनी स्थिति बदलने वाला नहीं है. रूस लंबे समय से यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का विरोध करता रहा है. मॉस्को का मानना है कि नाटो का विस्तार उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है. यूक्रेन और पश्चिमी देश नाटो सदस्यता को यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी बताते रहे हैं.

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वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने लिखा लेटर

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक लेटर लिखकर युद्ध खत्म करने के लिए सीधी बातचीत का प्रस्ताव दिया है. जेलेंस्की ने कहा कि लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों नेताओं की आमने-सामने मुलाकात जरूरी है. जेलेंस्की ने सुझाव दिया कि यह बैठक किसी तटस्थ देश में आयोजित की जा सकती है. उन्होंने स्विट्ज़रलैंड, तुर्किए या किसी अरब देश को संभावित स्थान के रूप में प्रस्तावित किया है. उनका कहना है कि अगर शांति वार्ता शुरू होती है तो यूक्रेन बातचीत के वक्त के दौरान पूर्ण युद्धविराम के लिए भी तैयार है.

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