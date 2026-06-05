Train News: ट्रेन से दिल्ली आ रहे हैं बुजुर्ग माता-पिता? बिना सीढ़ियां चढ़े पहुंचेंगे स्टेशन के बाहर
Delhi Railway Station: अगर आपके घर के बुजुर्ग या दिव्यांग सदस्य ट्रेन से दिल्ली आ रहे हैं तो रेलवे की बैटरी कार्ट सेवा उनके सफर को आसान बना सकती है. जानिए इसके बारे में पूरी डिटेल.
- किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति, सभी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएगी।
Delhi Railway Station Battery Cart: अगर आपके माता-पिता या फिर कोई रिश्तेदार ट्रेन से दिल्ली आ रहे हैं और उन्हें घुटनों की दिक्कत है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए राजधानी दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बैटरी कार्ट ( ई-कार्ट) की व्यवस्था की है. इसकी मदद से अब बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को प्लेटफॉर्म से बाहर आने-जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
किन स्टेशनों पर उपलब्ध है ये सुविधा?
रेलवे के मुताबिक, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बैटरी कार्ट सेवा उपलब्ध है. ये सुविधा बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए काफी मददगार है, क्योंकि स्टेशन का एरिया बड़ा होने के कारण और प्लेटफॉर्म दूर-दूर होने के चलते कई यात्रियों को पैदल चलने में परेशानी होती है.
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बैटरी कार्ट बुक कैसे करें?
बता दें कि रेलवे स्टेशन के दोनों और हेल्थ बूथ बनाए गए हैं. यात्री यहां जाकर बैटरी कार्ट बुक कर सकते हैं. बूथ पर ही संपर्क नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा. वहीं अगर उस टाइम कार्ट चालक किसी अन्य यात्री को छोड़ने गया हो तो आप दिए गए नंबर पर फोन करके उसे बुला सकते हैं, जिसके बाद कार्ट चालक आपकी बताई गई जगह पर पहुंच जाएगा.
कितना लगेगा किराया?
बैटरी कार्ट का किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति है. साथ ही एक कार्ट में एक साथ पांच यात्री बैठ सकते हैं. वहीं अगर आप पूरे परिवार के लिए कार्ट बुक करना चाहते हैं तो 250 रुपये देकर पूरी कार्ट बुक करवा सकते हैं.
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कहां तक छोड़ती है ई-कार्ट?
कार्ट स्टेशन के दोनों ओर बने लास्ट प्लेटफॉर्म तक यात्रियों को पहुंचाती है. उदाहरण के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक है. आप यहां उतरते ही कुछ कदम चलकर ही बड़ी ही आसानी से टैक्सी, ऑटो तक पहुंच सकते हैं.
इससे किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सीढ़ियों से उतरने-चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सफर काफी आरामदायक बन जाएगा. अगर आपके भी घर में कोई बुजुर्ग है या फिर आपके माता-पिता को ही चलने में दिक्कत होती है तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.