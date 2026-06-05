ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. कमिंस उन गेंदबाजों में शामिल रहे, जिन्हें टूर्नामेंट के दौरान वैभव के आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज का सामना करना पड़ा था. राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन का सबसे तेज शतक जड़ा था और बाद में 29 गेंदों पर 97 रन की विस्फोटक पारी भी खेली थी. फॉक्स क्रिकेट से बातचीत में कमिंस ने कहा कि वैभव को गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि काश वैभव अभी भी हाई स्कूल में होते, ताकि उन्हें उनके खिलाफ गेंदबाजी नहीं करनी पड़ती. कमिंस के मुताबिक युवा बल्लेबाज में असाधारण प्रतिभा है और वह गेंद को बेहद ताकत के साथ हिट करते हैं.

कमिंस ने कहा, “वह शानदार प्रतिभा के धनी हैं. वह गेंद को बहुत दूर तक मारते हैं और उनके सामने गलती की गुंजाइश बेहद कम होती है. उन्हें गेंदबाजी करना काफी चुनौतीपूर्ण है.” ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने आगे कहा, “काश वह अभी हाई स्कूल में होते, ताकि मुझे उनके खिलाफ गेंदबाजी न करनी पड़ती. यह अविश्वसनीय है. मैंने शायद ही कभी किसी 15 साल के खिलाड़ी को इस तरह बल्लेबाजी करते देखा हो. चाहे वह 15 साल का हो या 30 साल का, वह गेंद को बेहतरीन तरीके से हिट करता है.”

यह भी पढ़ें- महिला क्रिकेट में पहली बार हुआ टाइम आउट, बीच मैच में मचा भयंकर बवाल

आईपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबले मिस करने के बाद कमिंस की वापसी ऐसे समय हुई, जब वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में थे. युवा बल्लेबाज ने कमिंस की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया था. उसी मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में शतक पूरा कर इतिहास रच दिया था. प्लेऑफ के एलिमिनेटर मुकाबले में भी वैभव का बल्ला जमकर बोला. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने महज 29 गेंदों में 97 रन ठोक दिए.

यह भी पढ़ें- '77 गेंदों में ठोके 205 रन...', 22 छक्के और 17 चौके, 140 किलो वजन वाले बल्लेबाज का टी20 में दोहरा शतक

वह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन तीन रन से चूक गए. उस मुकाबले में कमिंस को कोई सफलता नहीं मिली और उन्होंने चार ओवर में 64 रन खर्च किए. वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 243 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई.