हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स“काश वह अभी स्कूल में होता…” वैभव सूर्यवंशी से खौफ में दिखे पैट कमिंस, 15 साल के बल्लेबाज को लेकर कही बड़ी बात

“काश वह अभी स्कूल में होता…” वैभव सूर्यवंशी से खौफ में दिखे पैट कमिंस, 15 साल के बल्लेबाज को लेकर कही बड़ी बात

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर मजाक में कहा कि वो अभी हाई स्कूल मे होता तो अच्छा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 Jun 2026 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. कमिंस उन गेंदबाजों में शामिल रहे, जिन्हें टूर्नामेंट के दौरान वैभव के आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज का सामना करना पड़ा था. राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन का सबसे तेज शतक जड़ा था और बाद में 29 गेंदों पर 97 रन की विस्फोटक पारी भी खेली थी. फॉक्स क्रिकेट से बातचीत में कमिंस ने कहा कि वैभव को गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि काश वैभव अभी भी हाई स्कूल में होते, ताकि उन्हें उनके खिलाफ गेंदबाजी नहीं करनी पड़ती. कमिंस के मुताबिक युवा बल्लेबाज में असाधारण प्रतिभा है और वह गेंद को बेहद ताकत के साथ हिट करते हैं.

कमिंस ने कहा, “वह शानदार प्रतिभा के धनी हैं. वह गेंद को बहुत दूर तक मारते हैं और उनके सामने गलती की गुंजाइश बेहद कम होती है. उन्हें गेंदबाजी करना काफी चुनौतीपूर्ण है.” ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने आगे कहा, “काश वह अभी हाई स्कूल में होते, ताकि मुझे उनके खिलाफ गेंदबाजी न करनी पड़ती. यह अविश्वसनीय है. मैंने शायद ही कभी किसी 15 साल के खिलाड़ी को इस तरह बल्लेबाजी करते देखा हो. चाहे वह 15 साल का हो या 30 साल का, वह गेंद को बेहतरीन तरीके से हिट करता है.”

यह भी पढ़ें- महिला क्रिकेट में पहली बार हुआ टाइम आउट, बीच मैच में मचा भयंकर बवाल

आईपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबले मिस करने के बाद कमिंस की वापसी ऐसे समय हुई, जब वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में थे. युवा बल्लेबाज ने कमिंस की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया था. उसी मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में शतक पूरा कर इतिहास रच दिया था. प्लेऑफ के एलिमिनेटर मुकाबले में भी वैभव का बल्ला जमकर बोला. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने महज 29 गेंदों में 97 रन ठोक दिए.

यह भी पढ़ें- '77 गेंदों में ठोके 205 रन...', 22 छक्के और 17 चौके, 140 किलो वजन वाले बल्लेबाज का टी20 में दोहरा शतक

वह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन तीन रन से चूक गए. उस मुकाबले में कमिंस को कोई सफलता नहीं मिली और उन्होंने चार ओवर में 64 रन खर्च किए. वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 243 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

Published at : 05 Jun 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Pat Cummins Rajasthan Royals Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
“काश वह अभी स्कूल में होता…” वैभव सूर्यवंशी से खौफ में दिखे पैट कमिंस, 15 साल के बल्लेबाज को लेकर कही बड़ी बात
“काश वह अभी स्कूल में होता…” वैभव सूर्यवंशी से खौफ में दिखे पैट कमिंस, 15 साल के बल्लेबाज को लेकर कही बड़ी बात
स्पोर्ट्स
विदेशी लीग में खेलने के लिए संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज! बीसीसीआई जल्द ला सकती है नया रिटायरमेंट पॉलिसी
विदेशी लीग में खेलने के लिए संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज! बीसीसीआई जल्द ला सकती है नया रिटायरमेंट पॉलिसी
स्पोर्ट्स
ENG vs NZ Test: W,W,W... ओली रॉबिन्सन का कहर, दूसरे ही ओवर में झटके 3 विकेट, बैकफुट पर न्यूजीलैंड
W,W,W... ओली रॉबिन्सन का कहर, दूसरे ही ओवर में झटके 3 विकेट, बैकफुट पर न्यूजीलैंड
स्पोर्ट्स
ENG vs NZ: पहले दिन ही गिरे 16 विकेट, लॉर्ड्स में गेंदबाजों का कहर; क्या 3 दिन में खत्म होगा टेस्ट?
ENG vs NZ: पहले दिन ही गिरे 16 विकेट, लॉर्ड्स में गेंदबाजों का कहर; क्या 3 दिन में खत्म होगा टेस्ट?
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से डील पर बातचीत के बीच मुज्तबा खामेनेई की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे, बोले - '...उनकी बहुत इज्जत'
ईरान से बातचीत के बीच मुज्तबा खामेनेई की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे, बोले - '...उनकी बहुत इज्जत'
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब
कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब
विश्व
लेबनान में बढ़ा तनाव: इजरायली हमलों में 4 की मौत, हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को ठुकराया
लेबनान में बढ़ा तनाव: इजरायली हमलों में 4 की मौत, हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को ठुकराया
क्रिकेट
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
इंडिया
Aaj Ka Mausam: 19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
हेल्थ
Rotten Mangoes: सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
ऑटो
EV की वजह से इस कंपनी को तगड़ा नुकसान, 70 साल में पहली बार हुआ ऐसा
EV की वजह से इस कंपनी को तगड़ा नुकसान, 70 साल में पहली बार हुआ ऐसा
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget