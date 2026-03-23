यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 अप्रैल से 14 मई तक यूपी में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल

Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं. ऐसे में ट्रेनों से जुड़ी छोटी सी अपडेट भी लोगों की यात्रा पर बड़ा असर डाल सकती है. अब यूपी में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. गंगा पुल पर ट्रैक को मजबूत करने के लिए रेलवे मेगा ब्लॉक लेने जा रहा है.

इस काम के चलते 1 अप्रैल से 14 मई तक कानपुर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. इस दौरान करीब 18 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें 42 से 43 दिनों तक पूरी तरह कैंसिल रहेंगी. ऐसे में अगर आपने इस रूट पर यात्रा की प्लानिंग की है, तो पहले ही अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें, ताकि आखिरी समय पर परेशानी से बचा जा सके.

इस वजह से कैंसिल हुईं ट्रेनें

इन ट्रेनों के कैंसिल होने की वजह कोई छोटी समस्या नहीं. बल्कि बड़े स्तर पर चल रहा ट्रैक सुधार का काम है. गंगा पुल पर रेलवे ट्रैक को मजबूत करने के लिए मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है. जिससे भविष्य में सफर ज्यादा सुरक्षित और स्मूद हो सके. इसी काम के चलते 1 अप्रैल से 14 मई तक कानपुर रूट की कई ट्रेनें बंद रहेंगी.

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इतनी ट्रेनें कैंसिल

रेलवे के इस फैसले के चलते करीब 18 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों पर देखने को मिलेगा. इन ट्रेनों 42 से 43 दिनों के लिए कैंसिल किया गया है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक. यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. हालांकि इससे यात्रियों को अस्थायी दिक्कत हो सकती है. लेकिन लंबे समय में इससे सफर बेहतर और सुरक्षित होने की उम्मीद है.

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कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–लखनऊ मेमू (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

लखनऊ–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

कानपुर सेंट्रल–रायबरेली पैसेंजर (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

रायबरेली–कानपुर सेंट्रल पैसेंजर (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

कानपुर सेंट्रल–लखनऊ मेमू (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

उतरेटिया–कानपुर सेंट्रल मेमू (3 अप्रैल से 14 मई तक कैंसिल)

प्रयागराज संगम–अनवरगंज पैसेंजर (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

अनवरगंज–प्रयागराज संगम पैसेंजर (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

सीतापुर सिटी–कानपुर सेंट्रल पैसेंजर (1 अप्रैल से 12 मई तक कैंसिल)

कानपुर सेंट्रल–सीतापुर सिटी पैसेंजर (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

लखनऊ–कासगंज पैसेंजर (2 अप्रैल से 14 मई तक कैंसिल)

कासगंज–लखनऊ पैसेंजर (1 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

लखनऊ–कानपुर सेंट्रल मेमू (2 अप्रैल से 14 मई तक कैंसिल)

कानपुर सेंट्रल–लखनऊ मेमू (1 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–लखनऊ इंटरसिटी (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

लखनऊ–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

प्रयागराज संगम–कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

कानपुर सेंट्रल–प्रयागराज संगम एक्सप्रेस (2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल)

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