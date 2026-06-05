PF Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों के लिए पीएफ निकालने के प्रोसेस को आसान बनाने की तैयारी कर रहा है. प्रस्तावित योजना के तहत कर्मचारी भविष्य में एटीएम की तरह अपने पीएफ खाते से सीधे पैसे निकाल सकेंगे. इससे क्लेम सेटलमेंट के लंबे इंतजार से राहत मिल सकती है. हालांकि, पीएफ आपकी रिटायरमेंट सेविंग है. इसलिए सिर्फ जरूरी परिस्थितियों में ही निकासी करें. बार-बार पैसा निकालने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाला बड़ा फंड कम हो सकता है. लेकिन अब अगर इस नए नियम को जल्दी लागू कर दिया जाता है तो आप आसानी से अपना पीएफ निकाल पाएंगे.

कब से शुरू हो सकती है PF ATM सुविधा?

केंद्र सरकार और ईपीएफओ की ओर से पहले संकेत दिए गए थे कि पीएफ निकासी के लिए एटीएम जैसी सुविधा 2026 के दौरान चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा सकती है. हालांकि अभी तक इसकी लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. EPFO इस सुविधा के लिए तकनीकी और बैंकिंग ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रहा है.

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क्या है PF ATM सुविधा?

इस सुविधा के तहत EPFO सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा राशि का एक हिस्सा एटीएम या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए निकाल सकेंगे. इसका उद्देश्य इमरजेंसी के समय कर्मचारियों को तेजी से पैसा उपलब्ध कराना है.

कौन उठा सकेगा लाभ?

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का UAN एक्टिव होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, बैंक खाता EPFO से जुड़ा होना चाहिए और KYC पूरी होनी चाहिए.

PF से पैसा निकालने के मौजूदा नियम

EPFO के नियमों के अनुसार सदस्य कुछ खास परिस्थितियों में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, जैसे नौकरी छूटने पर, रिटायरमेंट के बाद, घर खरीदने या निर्माण के लिए, शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए और अन्य इमरजेंसी में भी पीएफ निकाला जा सकता है.

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ATM से PF निकालने का प्रोसेस-

जब यह सुविधा शुरू होगी, तब कर्मचारी को एटीएम कार्ड या डिजिटल एक्सेस मिल सकता है. तब पीएफ निकालने का प्रोसेस कुछ ऐसा होगा-

1. एटीएम में कार्ड डालें या डिजिटल माध्यम से लॉगिन करें.

2. पीन/ओटीपी से पहचान सत्यापित करें.

3. पीएफ विद्ड्रॉ का ऑप्शन चुनें.

4. निकासी राशि दर्ज करें.

5. ट्रांजेक्शन पूरा कर पैसा प्राप्त करें.

अभी कैसे निकाल सकते हैं PF?

फिलहाल पीएफ का पैसा निकालने के लिए EPFO पोर्टल या UMANG ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है. ऑनलाइन क्लेम मंजूर होने के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. बता दें कि नई सुविधा लागू होने के बाद कर्मचारियों को पैसे निकालने के लिए कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. जरूरत पड़ने पर वे तेजी से अपने पीएफ फंड तक पहुंच सकेंगे.