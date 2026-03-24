रेलवे ने रिफंड नियमों पर तोड़ी चुप्पी, बोला- यात्रियों पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त बोझ

हाल के दिनों में कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर चलाई जा रही थी कि रेलवे के रिफंड नियमों में किए गए बदलाव यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे. अब रेलवे ने इन सभी बातों को लेकर चुप्पी तोड़ी है और सफाई देते हुए बहुत कुछ कहा है. हालांकि, रेलवे ने इन दावों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है. रेलवे के अनुसार, यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किए गए हैं, न कि किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए. रेलवे ने साफ किया है कि इन सुधारों के तहत यात्रियों से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा और यह पूरी प्रक्रिया यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के उद्देश्य से लागू की गई है.

चार्ट टाइमिंग में बड़ा बदलाव

रेलवे ने टिकट चार्ट तैयार करने के समय में अहम बदलाव किया है. पहले यह चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से लगभग 4 घंटे पहले तैयार होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9 से 18 घंटे पहले तक कर दिया गया है. इस बदलाव का मकसद यात्रियों को पहले से यह जानकारी देना है कि उनकी टिकट कन्फर्म हुई है या नहीं, जिससे उन्हें यात्रा की योजना बनाने में आसानी हो सके. रेलवे ने एक पोस्ट के जरिए कहा..."It is observed that some media platforms are running news saying - refund rules will be an extra burden on passengers. This is factually incorrect."

दूर से आने वाले यात्रियों को राहत

चार्ट टाइमिंग में किए गए इस बदलाव से खासतौर पर उन यात्रियों को फायदा होगा जो दूर-दराज से यात्रा के लिए निकलते हैं. अब उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि उनकी सीट कन्फर्म है या नहीं, जिससे अनिश्चितता कम होगी और यात्रा का अनुभव बेहतर बनेगा.

रिफंड नियमों में सुधार, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रिफंड नियमों में किए गए बदलाव पूरी तरह पारदर्शिता के लिए हैं. इन नियमों के तहत यात्रियों को किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. यह कदम केवल प्रक्रिया को आसान और स्पष्ट बनाने के लिए उठाया गया है.

गैरकानूनी एजेंट्स पर कसा जाएगा शिकंजा

रेलवे के अनुसार, इन सुधारों का एक उद्देश्य गैरकानूनी टिकट एजेंट्स पर रोक लगाना भी है. पारदर्शी सिस्टम के चलते अब ऐसे एजेंट्स के लिए गड़बड़ी करना मुश्किल होगा, जिससे आम यात्रियों को फायदा मिलेगा.

बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा

नए प्रावधान के तहत यात्री अब ट्रेन के प्रस्थान से अंतिम आधे घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे. इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक लचीलापन मिलेगा और वे अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव कर पाएंगे.

यात्रा श्रेणी अपग्रेड करने का विकल्प

रेलवे ने यह भी सुविधा दी है कि यात्री, यदि सीट उपलब्ध हो, तो ट्रेन के प्रस्थान से आधे घंटे पहले तक अपनी यात्रा की श्रेणी को अपग्रेड कर सकते हैं. यह सुविधा यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने की दिशा में एक और कदम है.

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पारदर्शिता और सुविधा पर जोर

रेलवे ने साफ किया है कि ये सभी बदलाव यात्रियों को समय पर जानकारी देने, सुविधा बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं. इससे न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार भी होगा.

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