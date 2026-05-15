Train News: रेल में सफर के लिए 3AC और 3E कोच में कौन है बेहतर? यात्रा से पहले जान लें जरूरी बात

Indian Railway: क्या आप भी भारतीय रेलवे में अक्सर सफर करते रहते हैं? तो आपको भारतीय ट्रेनों के लगभग हर रूट के बारे में और हर एक ट्रेन के कोच के बारे में जानकारी ही होगी? ट्रेन में कई सारे कोच होते हैं जिनमें 1AC, 2AC, 3AC, 3E, स्लीपर, जनरल कोच होते हैं. लोग अक्सर 3AC और 3E को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि य एक ही कोच हैं. लेकिन हम आपको बता दें कि ये दोनों ही अलग- अलग कोच है.

एसी कोच में सफर करने वाले लोग अक्सर 3AC और 3E में लेकर कन्फ्यूजन हो जाते हैं. दोनों ही एयर-कंडीशंड कोच हैं, लेकिन आराम, सीट स्पेस और किराये में बड़ा फर्क होता है. आइये जानते हैं.

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क्या होता है 3AC और 3E?

3AC (Third AC) भारतीय रेलवे का सामान्य थ्री-टियर एसी कोच है. 3E (AC Economy) इसका सस्ता और ज्यादा सीट वाला वर्जन है, जिसे यात्रियों को कम किराये में एसी सफर देने के लिए शुरू किया गया है. इन दोनों कोच की सीट और स्पेस में भी बड़ा अंतर होता है. 3AC कोच में आमतौर पर 72 बर्थ होती हैं, जबकि 3E कोच में करीब 80 से 83 बर्थ तक होती हैं. ज्यादा सीट फिट करने के कारण 3E में जगह थोड़ी कम मिलती है. इतना ही नहीं 3AC में बैठने और सोने के लिए ज्यादा जगह मिलती है. तो वहीं 3E में बर्थ थोड़ी संकरी और ऊपर नीचे का गैप कम होता है.

किराये में भी है फर्क?

3एसी ज्यादा आरामदायक होती है ऐस में इसका किराया भी थोड़ा ज्यादा ही होता है. तो वहीं 3ई का किराया थोड़ा कम होता है. जानकारी के मुताबिक 3E कोच का किराया 3AC की तुलना में लगभग 6 से 8 प्रतिशत यानी करीब 100 रुपये तक सस्ता होता है. हालांकि लंबी दूरी और आरामदायक यात्रा के लिए लोग ज्यादा किराया भी दे देते हैं.

दोनों कोच की सुविधाएं

दोनों कोच में एसी होते हैं, दोनों में ही बेडरोल, चार्जिंग पॉइंट और लाइट जैसी बेसिक सुविधाएं मिलती हैं. कई 3E कोच नए डिजाइन के होने के कारण मॉडर्न दिखते हैं और इनमें USB चार्जिंग, रीडिंग लाइट जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं.

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कौन-सा कोच है बेहतर?

अगर आप लंबी दूरी का सफर कर रहे हैं, परिवार या बुजुर्गों के साथ कहीं जा रहे हैं, तो 3AC ज्यादा आरामदायक रहेगा. अगर आपका सफर छोटा है और आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं, तो 3E अच्छा ऑप्शन है. आपको खुद ही तय करना होगा कि आप किस कोच में सफर करना चाहते हैं.