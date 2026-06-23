ट्रेन में सोना, पैसे और फोन चोरी या गुम हो जाए तो तुरंत करें ये काम, मिल जाएगा सामान वापस

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Train Safety Tips: ट्रेन से तो हर कोई सफर करता है, लेकिन आज भी कई लोग अपनी लापरवाही के चलते ट्रेन में ही अपना कीमती सामान भूल जाते हैं या फिर उनका सामान गुम हो जाता है. ट्रेन हो या बस किसी भी सफर के दौरान कीमती सामान को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जिसमें यात्रियों का सामान चोरी या तो गुम हो जाता है.

अब सोचिए, अगर सफर के दौरान आपका सोना, पैसा या फिर फोन खो जाए तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसी स्थिति में परेशान हो जाएगा. लेकिन ऐसे मामलों में घबराने की जगह कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए, ताकि आपका खोया हुआ सामान वापस मिल जाए.

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सामान गायब होते ही करें ये काम

अगर यात्रा के दौरान आपका कोई सामान गायब हो जाता है तो सबसे पहले रेलवे कर्मचारियों को जानकारी दें.

साथ ही ट्रेन में मौजूद TTE को घटना के बारे में सूचना दें.

अगर TTE उस समय कोच में मौजूद न हो तो स्टेशन मास्टर को सूचना दें.

साथ ही आप RPF को भी घटना की जानकारी दे सकते हैं.

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं

अब शिकायत करने के लिए स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होती.

आप रेल मदद ऐप या पोर्टल की मदद से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

जितनी जल्दी शिकायत दर्ज करेंगे उतनी ही जल्दी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

हेल्पलाइन नंबर की भी लें मदद

सामान खोने या चोरी होने पर आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं.

शिकायत के दौरान आपको ट्रेन का नंबर, सीट नंबर, पीएनआर नंबर की जानकारी देनी होगी.

साथ ही क्या सामान खोया है, कब खोया है इन सभी बातों को सूचना देने के दौरान बताएं.

इसकी मदद से आपके सामान की तलाशी तेजी से की जा सकेगी.

सामान मिलने के बाद क्या होगा?

अगर आपका सामान मिल जाता है तो उसे वापस लेने के लिए रेलवे आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगेगा. यह सिर्फ पहचान के तौर पर मांगा जाएगा. इसके लिए यात्रा टिकट और पहचान पत्र के आधार पर वेरिफिकेशन की जाएगी. रेलवे की तरफ से जब सारी जरूरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो आपका सामान आपको वापस दे दिया जाएगा.

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ध्यान दें कुछ खास बातें

अगर यात्रा के दौरान कभी ऐसी स्थिति बन जाती है और आपका सामान खो जाता है तो बिना घबराए सबसे पहले रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर घटना की जानकारी दें. आप जितनी जल्दी शिकायत करेंगे सामान वापस मिलने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी.