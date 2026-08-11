स्वतंत्रता दिवस से पहले रेलवे का बड़ा अपडेट, दिल्ली के 5 स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तत्काल पार्सल के लिए निजी कूरियर, इंडिया पोस्ट विकल्प।

Indian Railway Parcel Update: अक्सर लोग अपने जरूरी पार्सल को ट्रेन के माध्यम से भेजना सुरक्षित और किफायती समझते हैं. ऐसे में क्या आप भी अपना कोई पार्सल ट्रेन से भेजने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 15 अगस्त स्वंतत्रता दिवस के पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है. अगर आप दिल्ली के कुछ प्रमुख स्टेशनों से पार्सल भेजने की योजना बना रहे हैं तो पहले ही जान लें कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है.

कब तक पार्सल भेजने पर लगी है रोक?

दरअसल, दिल्ली के पांच स्टेशनों से पार्सल की बुकिंग और हैंडलिंग पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया है, जिसके तहत 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग बंद रहेगी. इस दौरान पार्सल भेजने और मंगवाने की सुविधा भी प्रभावित रहेगी. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप इस बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जो पर्सनल सामान आप अपने साथ लेकर जाने वाले हैं,उस सामान पर रोक नहीं लगाई गई है. यानी यह रोक केवल पार्सल बुकिंग और उससे जुड़ी हैंडलिंग पर लागू होगी.

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सिर्फ पार्सल नहीं, इस पर भी लगाई है रोक

केवल सामान्य पार्सल पर ही रोक नहीं लगाई गई है.

लीज्ड SLR,VP और Demand VP की हैंडलिंग को भी इस अवधि के बीच बंद किया गया है.

अगर आप इसी बीच पार्सल भेजने की योजना बना रहे हैं तो पहले उस स्टेशन पर पार्सल की सुविधा उपलब्ध है तो इसकी जानकारी जरूर ले लें.

कौन-कौन से हैं स्टेशन

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

दिल्ली जंक्शन

आनंद विहार टर्मिनल

दिल्ली सराय रोहिल्ला

हजरत निजामुद्दीन जंक्शन

अगर पार्सल भेजना जरूरी है तो क्या करें?

अगर आपको 12 से 15 अगस्त के बीच पार्सल भेजना जरूरी है तो आप दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे...

पार्सल भेजने के लिए आप इंडिया पोस्ट की मदद ले सकते हैं.

इसके अलावा आप DTDC, Trackon या Blue Dart जैसे ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं.

अगर सामान बड़ा या फिर ज्यादा है तो आप निजी ट्रांसपोर्ट सेवा की मदद ले सकते हैं.

वहीं अगर आपको पार्सल भेजने के लिए ज्यादा जल्दी नहीं है तो आप 16 अगस्त तक इंतजार सकते हैं.

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