कम बजट में खरीदें ब्रांडेड लुक वाले जूते, दिल्ली के इन मशहूर मार्केट में मिलेगा बड़ा कलेक्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खरीदारी से पहले ब्रांड और गुणवत्ता की जांच करें।

Cheapest Branded Shoes Market in Delhi: ऑफिस और कॉलेज जाने वाले लोग अक्सर ब्रांडेड और कंफर्टेबल जूते खरीदने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ब्रांडडे शूज का रेट जानकर कई बार लोग उसे खरीदने से पीछे हट जाते हैं. अगर आप भी ब्रांडेड शूज खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन आपका बजट ज्यादा नहीं है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिल्ली के कुछ मार्केट ऐसे हैं, जहां पर आपको स्नीक्रस, बूट्स और स्पोर्ट्स शूज अलग-अलग बजट में मिल सकते हैं.

दिल्ली की इन मार्केट में आपको मिल सकते हैं ब्राडेंड शूज

मॉनेस्ट्री मार्केट

दिल्ली के कश्मीरी गेस के पास मॉनेस्ट्री मार्केट केवल कपड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि फुटवियर के लिए भी अच्छा विकल्प है. यहां पर आपको, फॉर्मल, लोफर्स और स्पोर्ट्स शूज कम कीमत में मिल सकते हैं.

अगर स्पोर्ट्स और रनिंग शूज खरीदने हैं तो यहां लगभग 600 से 1200 रुपये के बीच मिल सकते हैं.

वहीं हाई-एंकल स्नीकर्स लगभग 800 से 1500 रुपये के बीच मिल सकते हैं.

अगर बात करें लॉफर्स और फॉर्मल शूज की तो यहां लगभग 700 से 1200 रुपये तक मिल सकते हैं.

यहां पर आपको ब्रांडेड शूज की फर्स्ट-कॉपी मिल सकती है.

Education Loan: एजुकेशन लोन जल्दी चुकाना हर बार सही नहीं, इन बातों का रखें ध्यान

महिपालपुर

अगर आपको अच्छे और कम कीमत में ब्रांडेड शूज की तलाश है तो महिपालपुर के फैक्ट्री आउटलेट्स में Reebok, Skechers, Puma, Adidas और Nike जैसे ब्रांड्स के जूते मिल सकते हैं. आमतौर पर यहां पर आपको पुराने स्टॉक और सरप्लस आइटम छूट के साथ मिल सकते हैं.

अगर कीमत की बात करें तो यहां पर आपको रनिंग और स्पोर्ट्स शूज लगभग 1500 से 3500 तक मिल सकते हैं.

वहीं स्नीकर्स और कैजुअल शूज लगभग 2000 से 4 हजार तक मिल सकते हैं.

ध्यान दें, शूज खरीदने से पहले बिल, ब्रांड और क्वालिटी की जांच जरूर करें.

पालिका बाजार

दिल्ली के कनॉट प्लेट में स्थित पालिका बाजार खासतौर पर ट्रेंडी फुटवियर और स्नीकर्स के लिए फेमस है. यहां पर आपको बजट में अच्छे और अलग-अलग डिजाइन के जूते मिल सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहां पर मिलने वाले ब्रांडेड जूते फर्स्ट-कॉपी हो सकते हैं. इसलिए बिल्कुल ओरिजनल शूज समझकर खरीदने न जाए.

यहां पर आपको जूते 400 से 600 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल सकते हैं.

वहीं कैजुअल शूज लगभग 500 से 800 रुपये के बीच मिल सकते है.

अगर आप थोड़ा मोलभाव करें तो आपको शूज और कम कीमत में मिल सकते हैं.

खरीदने से पहले एक बात का रखें खास ध्यान

अगर आपको शूज खरीदने हैं तो आप इन मार्केट में जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर दें कि कम कीमत देखकर तुरंत जूते न खरीदें.

अगर आप ब्रांड देखकर शूज खरीद रहे हैं तो पहले ओरिजिनल और फर्स्ट-कॉपी के बीच का अंतर देखें और साथ ही जूते की क्वालिटी, साइज और अन्य जरूरी चीजों की जांच करना न भूलें.

Toll Free: हाइवे पर स्थानीय निवासियों के लिए टोल मुफ्त? NHAI ने क्या बताया?