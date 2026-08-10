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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकम बजट में खरीदें ब्रांडेड लुक वाले जूते, दिल्ली के इन मशहूर मार्केट में मिलेगा बड़ा कलेक्शन

कम बजट में खरीदें ब्रांडेड लुक वाले जूते, दिल्ली के इन मशहूर मार्केट में मिलेगा बड़ा कलेक्शन

Branded Shoes Market in Delhi: अगर आपको सस्ते में ब्रांडेड शूज खरीदने हैं तो दिल्ली की इन मार्केट में आपको बजट में अच्छे और कंफर्टेबल शूज मिल सकते हैं. जानिए कौन-कौन सी है मार्केट?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Aug 2026 07:53 PM (IST)
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  • खरीदारी से पहले ब्रांड और गुणवत्ता की जांच करें।

Cheapest Branded Shoes Market in Delhi: ऑफिस और कॉलेज जाने वाले लोग अक्सर ब्रांडेड और कंफर्टेबल जूते खरीदने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ब्रांडडे शूज का रेट जानकर कई बार लोग उसे खरीदने से पीछे हट जाते हैं. अगर आप भी ब्रांडेड शूज खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन आपका बजट ज्यादा नहीं है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिल्ली के कुछ मार्केट ऐसे हैं, जहां पर आपको स्नीक्रस, बूट्स और स्पोर्ट्स शूज अलग-अलग बजट में मिल सकते हैं. 

दिल्ली की इन मार्केट में आपको मिल सकते हैं ब्राडेंड शूज

मॉनेस्ट्री मार्केट

दिल्ली के कश्मीरी गेस के पास मॉनेस्ट्री मार्केट केवल कपड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि फुटवियर के लिए भी अच्छा विकल्प है. यहां पर आपको, फॉर्मल, लोफर्स और स्पोर्ट्स शूज कम कीमत में मिल सकते हैं.

  • अगर स्पोर्ट्स और रनिंग शूज खरीदने हैं तो यहां लगभग 600 से 1200 रुपये के बीच मिल सकते हैं.
  • वहीं हाई-एंकल स्नीकर्स लगभग 800 से 1500 रुपये के बीच मिल सकते हैं.
  • अगर बात करें लॉफर्स और फॉर्मल शूज की तो यहां लगभग 700 से 1200 रुपये तक मिल सकते हैं.
  • यहां पर आपको ब्रांडेड शूज की फर्स्ट-कॉपी मिल सकती है. 

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महिपालपुर 

अगर आपको अच्छे और कम कीमत में ब्रांडेड शूज की तलाश है तो महिपालपुर के फैक्ट्री आउटलेट्स में Reebok, Skechers, Puma, Adidas और Nike जैसे ब्रांड्स के जूते मिल सकते हैं. आमतौर पर यहां पर आपको पुराने स्टॉक और सरप्लस आइटम छूट के साथ मिल सकते हैं.  

  • अगर कीमत की बात करें तो यहां पर आपको रनिंग और स्पोर्ट्स शूज लगभग 1500 से 3500 तक मिल सकते हैं.
  • वहीं स्नीकर्स और कैजुअल शूज लगभग 2000 से 4 हजार तक मिल सकते हैं.
  • ध्यान दें, शूज खरीदने से पहले बिल, ब्रांड और क्वालिटी की जांच जरूर करें.

पालिका बाजार

दिल्ली के कनॉट प्लेट में स्थित पालिका बाजार खासतौर पर ट्रेंडी फुटवियर और स्नीकर्स के लिए फेमस है. यहां पर आपको बजट में अच्छे और अलग-अलग डिजाइन के जूते मिल सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहां पर मिलने वाले ब्रांडेड जूते फर्स्ट-कॉपी हो सकते हैं. इसलिए बिल्कुल ओरिजनल शूज समझकर खरीदने न जाए.

  • यहां पर आपको जूते 400 से 600 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल सकते हैं.
  • वहीं कैजुअल शूज लगभग 500 से 800 रुपये के बीच मिल सकते है.
  • अगर आप थोड़ा मोलभाव करें तो आपको शूज और कम कीमत में मिल सकते हैं.

खरीदने से पहले एक बात का रखें खास ध्यान

अगर आपको शूज खरीदने हैं तो आप इन मार्केट में जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर दें कि कम कीमत देखकर तुरंत जूते न खरीदें.
 अगर आप ब्रांड देखकर शूज खरीद रहे हैं तो पहले ओरिजिनल और फर्स्ट-कॉपी के बीच का अंतर देखें और साथ ही जूते की क्वालिटी, साइज और अन्य जरूरी चीजों की जांच करना न भूलें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Utility News DELHI Branded Shoes
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