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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिना बीमा वाली गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट? घबराएं नहीं, ऐसे मिलेगा मुआवजा

बिना बीमा वाली गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट? घबराएं नहीं, ऐसे मिलेगा मुआवजा

MACT Claim: बिना बीमा वाले वाहन से हादसा होने पर भी पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा मिल सकता है. आइए जानते हैं भारतीय कानून के तहत दावा करने की प्रक्रिया और नियम क्या हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Aug 2026 07:38 PM (IST)
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Accident Compensation News: सड़क हादसे के मामलों में आमतौर पर मुआवजा दिलाने में वाहन बीमा की अहम भूमिका होती है. यही वजह है कि जब किसी बिना बीमा वाली गाड़ी से एक्सीडेंट होती हैं, तो अक्सर लोगों को यह लगता हैं कि उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक मदद या कोई मुआवजा नहीं मिलेगा. हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि भारतीय कानून में ऐसे प्रावधान मौजूद हैं, जिनके जरिए बिना बीमा वाले वाहन से हुए हादसे के पीड़ित भी मुआवजे का दावा अकर सकता हैं.  ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर किसी बिना बीमा वाहन से हादसा हो जाए तो पीड़ित या उसके परिवार मुआवजे का दावा कैसे कर सकता है. आइए जानते हैं...

एक्सीडेंट के बाद तुरंत क्या करें?

  • सबसे पहले घायल व्यक्ति अस्पताल ले जा कर इलाज कराएं.
  • अस्पताल के रिकॉर्ड में यह दर्ज करवाएं कि सड़क हादसे के कारण चोट लगी है.
  • मेडिकल लीगल केस (MLC), डिस्चार्ज समरी और इलाज से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट अपने पास संभाल कर रखें.
  • हादसे की फोटो और वीडियो लें.
  • गाड़ी का नंबर नोट करें.
  • अगर वहां कोई मौजूद हो तो उसके नाम और संपर्क जानकारी भी नोट कर लें.
  • नजदीकी पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द FIR दर्ज कराएं.

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बिना बीमा वाली गाड़ी से कैसे मिलेगा मुआवजा?

हादसा करने वाले गाड़ी का बीमा न होने पर भी पीड़ित अपने मुआवजे का दावा कर सकता है. इसके लिए वह मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) में आवेदन दाखिल कर सकता है. आमतौर पर दावा गाड़ी ड्राइवर और गाड़ी के पंजीकृत मालिक के खिलाफ किया जाता है. हालांकि, ट्रिब्यूनल घटना से जुड़ें तथ्यों और सबूतों के आधार पर मुआवजे की रकम तय करता है.

दावे के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

  • FIR की कॉपी
  • मेडिकल रिपोर्ट
  • अस्पताल के रिकॉर्ड
  • इलाज और दवाइयों के बिल
  • दुर्घटना में शामिल गाड़ी की जानकारी
  • घटनास्थल की फोटो या वीडियो
  • गवाहों के बयान (अगर मौजूद हों)

इन बातों का रखें खास ध्यान

  • हादसे के तुरंत बाद जल्दबाजी में किसी भी तरह की समझौता न करें. 
  • सभी मेडिकल और कानूनी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी संभालकर रखें.
  • मुआवजा दावा करते समय सही और पूरी जानकारी दें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Utility News ROAD ACCIDENT Uninsured Vehicle Accident MACT Claim
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