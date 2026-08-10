EPFO: एक गलती और तुरंत खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, सरकार ने क्या बताया?

PF Account Safety: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद फायदेमंद है. हाल ही में EPFO ने अपने करोड़ों सदस्यों को लगातार डिजिटल सुविधाएं दी है, जिससे PF से जुड़े कई काम अब आसानी से घर बैठे मिनटों में हो जाती है. हालांकि, ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ साइबर ठग भी लोगों की निजी जानकारी हासिल करने के लिए नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं. इसी को देखते हुए EPFO ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म के एक पोस्ट के जरिए PF खाताधारकों के लिए जरूरी चेतावनी दी है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से....

क्या है EPFO का अलर्ट?

EPFO ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर PF खाताधारकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. साथ ही संगठन ने कहा है कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी उसकी जांच जरूर करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो. खासतौर पर EPFO की आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. क्योंकि फर्जी वेबसाइट और नकली लिंक के जरिए साइबर ठग आपको ठगी का निशाना बना सकते हैं.

EPFO कभी नहीं मांगता ये जानकारी

EPFO कभी भी फोन कॉल के जरिए OTP नहीं मांगता.

व्हाट्सऐप, SMS या ईमेल पर OTP शेयर करने के लिए नहीं कहता.

संगठन कभी भी लॉगिन पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल की जानकारी नहीं मांगता है.

अगर कोई व्यक्ति आलसी EPFO के नाम पर ऐसी जानकारी मांगता है, तो उसे तुरंत नजरअंदाज कर दें.

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Think Before You Click! EPFO urges all members to stay vigilant online. Avoid fake links, verify URLs and protect your personal information at all times.

#EPFOWithYou #HumHainNa #EPFO #ईपीएफओ pic.twitter.com/LwQVy0S84g — EPFO (@officialepfo) August 9, 2026

फर्जी लिंक की पहचान कैसे करें?

लिंक पर क्लिक करने से पहले उसका URL ध्यान से देखें.

वेबसाइट के नाम में स्पेलिंग की छोटी-सी गलती भी धोखाधड़ी का कारण हो सकती है.

सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही लॉगिन करें.

किसी भी तरह की गलत वेबसाइट या लिंक मिलने पर इसकी जानकारी EPFO हेल्पडेस्क को तुरंत दें.

इन जानकारियों को कभी न करें शेयर

अपनी UAN (Universal Account Number) किसी अनजान शख्स के साथ शेयर न करें.

आधार नंबर, पैन कार्ड डिटेल और बैंकिंग जानकारी को अपने पास संभाल कर रखें.

किसी भी परिस्थिति में OTP शेयर न करें.

सोशल मीडिया, ईमेल या SMS के जरिए मिलने वाले लिंक पर अपनी निजी जानकारी दर्ज न करें.

साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स

सिर्फ आधिकारिक EPFO पोर्टल का इस्तेमाल करें.

मजबूत पासवर्ड रखें और उसे हमेशा समय-समय पर बदलते रहें.

अनजान लिंक और मैसेज से दूर रहें.

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