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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO: एक गलती और तुरंत खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, सरकार ने क्या बताया?

EPFO: एक गलती और तुरंत खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, सरकार ने क्या बताया?

EPFO Alert: EPFO ने PF खाताधारकों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की चेतावनी दी है. आइए जानते हैं ऑनलाइन PF सेवाओं का उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Aug 2026 08:28 PM (IST)
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PF Account Safety: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद फायदेमंद है. हाल ही में EPFO ने अपने करोड़ों सदस्यों को लगातार डिजिटल सुविधाएं दी है, जिससे PF से जुड़े कई काम अब आसानी से घर बैठे मिनटों में हो जाती है. हालांकि, ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ साइबर ठग भी लोगों की निजी जानकारी हासिल करने के लिए नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं. इसी को देखते हुए EPFO ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म के एक पोस्ट के जरिए PF खाताधारकों के लिए जरूरी चेतावनी दी है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से....

क्या है EPFO का अलर्ट?

EPFO ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर PF खाताधारकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. साथ ही संगठन ने कहा है कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी उसकी जांच जरूर करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो. खासतौर पर EPFO की आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. क्योंकि फर्जी वेबसाइट और नकली लिंक के जरिए साइबर ठग आपको ठगी का निशाना बना सकते हैं.

EPFO कभी नहीं मांगता ये जानकारी

  • EPFO कभी भी फोन कॉल के जरिए OTP नहीं मांगता.
  • व्हाट्सऐप, SMS या ईमेल पर OTP शेयर करने के लिए नहीं कहता.
  • संगठन कभी भी लॉगिन पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल की जानकारी नहीं मांगता है.
  • अगर कोई व्यक्ति आलसी EPFO के नाम पर ऐसी जानकारी मांगता है, तो उसे तुरंत नजरअंदाज कर दें.

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फर्जी लिंक की पहचान कैसे करें?

  • लिंक पर क्लिक करने से पहले उसका URL ध्यान से देखें.
  • वेबसाइट के नाम में स्पेलिंग की छोटी-सी गलती भी धोखाधड़ी का कारण हो सकती है.
  • सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही लॉगिन करें.
  • किसी भी तरह की गलत वेबसाइट या लिंक मिलने पर इसकी जानकारी EPFO हेल्पडेस्क को तुरंत दें.

इन जानकारियों को कभी न करें शेयर

  • अपनी UAN (Universal Account Number) किसी अनजान शख्स के साथ शेयर न करें.
  • आधार नंबर, पैन कार्ड डिटेल और बैंकिंग जानकारी को अपने पास संभाल कर रखें.
  • किसी भी परिस्थिति में OTP शेयर न करें.
  • सोशल मीडिया, ईमेल या SMS के जरिए मिलने वाले लिंक पर अपनी निजी जानकारी दर्ज न करें.

साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स

  • सिर्फ आधिकारिक EPFO पोर्टल का इस्तेमाल करें.
  • मजबूत पासवर्ड रखें और उसे हमेशा समय-समय पर बदलते रहें.
  • अनजान लिंक और मैसेज से दूर रहें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
EPFO Alert Utility News PF Account Safety EPFO Cyber Fraud
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