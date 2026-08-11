राम भक्तों के लिए खुशखबरी! IRCTC कराएगा श्रीलंका की यात्रा, जानें खर्च

IRCTC Sri Lanka Ramayana Tour: रामायण से जुड़े धार्मिक स्थलों की दर्शन करने की ख्वाहिश हर किसी को होती है. ऐसे में अगर आप भी रामायण से जुड़े पवित्र स्थलों की दर्शन करना चाहते हैं, तो यह खबर काम की है. IRCTC यात्रियों के लिए एक खास श्रीलंका रामायण यात्रा पैकेज लेकर आया है. इस टूर पैकेज के जरिए अब श्रद्धालुओं को रामायण काल से जुड़े कई धार्मिक स्थलों के साथ-साथ श्रीलंका के कुछ मशहूर पर्यटन स्थलों का भी सैर कराया जाएगा. आइए जानते हैं इस टूर पैकेज की कीमत और सुविधा के बारे में विस्तार से...

कब शुरू होगी यात्रा?

IRCTC के मुताबिक यह श्रीलंका रामायण यात्रा पैकेज 24 सितंबर 2026 को बेंगलुरु से शुरू किया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह पैकेज 5 रात और 6 दिन का है, जिसमें फ्लाइट, होटल में ठहरने की सुविधा, भोजन और दर्शनीय स्थलों की सैर जैसी कई सुविधाएं शामिल की गई हैं. हालांकि, इस टूर पैकेज की कीमत कमरे की श्रेणी और यात्रियों की संख्या के मुताबिक तय किया गया है.

कितना है टूर पैकेज का किराया?

एक व्यक्ति के लिए: 81,100 रुपये

दो व्यक्ति के लिए: 60,500 रुपये प्रति व्यक्ति

तीन व्यक्ति के लिए: 59,950 रुपये प्रति व्यक्ति

5 से 11 साल के बच्चे ( बेड के साथ): 46,000 रुपये

2 से 11 साल के बच्चे (बिना बेड): 41,700 रुपये

यात्रा के लिए सीमित सीटें मौजूद हैं और पैकेज में 2% TCS भी शामिल किया गया है.

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यात्रा के दौरान किन जगहों पर जाएंगे श्रद्धालु?

पहला दिन: बेंगलुरु से कोलंबो के लिए उड़ान भरने के बाद यात्रियों को दंबुल्ला के लिए ले जाया जाएगा. यहां उन्हें मनवारी और मुनीश्वरम मंदिर के दर्शन कराएं जाएंगे.

बेंगलुरु से कोलंबो के लिए उड़ान भरने के बाद यात्रियों को दंबुल्ला के लिए ले जाया जाएगा. यहां उन्हें मनवारी और मुनीश्वरम मंदिर के दर्शन कराएं जाएंगे. दूसरा दिन: दंबुल्ला गुफा मंदिर का भ्रमण के साथ-साथ थिरु कोनेश्वरम मंदिर, सिगिरिया त्रिंकोमाली भ्रमण और श्री लक्ष्मी नारायण पेरुमल मंदिर की यात्रा भी कराई जाएगी.

दंबुल्ला गुफा मंदिर का भ्रमण के साथ-साथ थिरु कोनेश्वरम मंदिर, सिगिरिया त्रिंकोमाली भ्रमण और श्री लक्ष्मी नारायण पेरुमल मंदिर की यात्रा भी कराई जाएगी. तीसरा दिन: दंबुल्ला से कैंडी की यात्रा के बाद जेम्स फैक्ट्री का दौरा और दांत मंदिर का दर्शन भी कराया जाएगा. इसके साथ ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा.

दंबुल्ला से कैंडी की यात्रा के बाद जेम्स फैक्ट्री का दौरा और दांत मंदिर का दर्शन भी कराया जाएगा. इसके साथ ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा. चौथा दिन: कैंडी से नुवारा एलिया प्रस्थान, श्री बक्था हनुमान मंदिर, रामबोडा, सीता अम्मन मंदिर और अशोक वाटिका का दौरा भी कराया जाएगा.

कैंडी से नुवारा एलिया प्रस्थान, श्री बक्था हनुमान मंदिर, रामबोडा, सीता अम्मन मंदिर और अशोक वाटिका का दौरा भी कराया जाएगा. पांचवां दिन: नुवारा एलिया से कोलंबो यात्रा के बाद पिन्नावाला हाथी अनाथालय, कोलंबो सिटी, केलानिया बुद्ध मंदिर और दौरा भी कराया जाएगा. सिर्फ इतना हु नहीं, बली अंजनेयर मंदिर का भी दर्शन किया जा सकता है.

नुवारा एलिया से कोलंबो यात्रा के बाद पिन्नावाला हाथी अनाथालय, कोलंबो सिटी, केलानिया बुद्ध मंदिर और दौरा भी कराया जाएगा. सिर्फ इतना हु नहीं, बली अंजनेयर मंदिर का भी दर्शन किया जा सकता है. छठा दिन: कोलंबो में खरीदारी के बाद बेंगलुरु मजा वापसी होगी.

पैकेज में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

श्रीलंकन एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास फ्लाइट

5 रात होटल में ठहरने की सुविधा

नाश्ता, दोपहर और रात का खाना

सभी दर्शनीय स्थलों के एंट्री टिकट

अंग्रेजी बोलने वाला टूर गाइड

विदेश यात्रा बीमा

GST और 2% TCS

यात्रियों के लिए जरूरी बातें

कैमरा शुल्क, नौका विहार, टिप्स, कपड़े धुलवाने का खर्च, मिनरल वाटर और अन्य निजी खर्च पैकेज में शामिल नहीं हैं.

यात्रियों के पास मूल पासपोर्ट होना जरूरी है, जिसकी वैधता भारत लौटने की तारीख से कम से कम 6 महीने तक होनी चाहिए.

फ्लाइट के लिए यात्रियों को निर्धारित समय से कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है.

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