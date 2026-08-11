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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: कल से 24 सितंबर तक कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदले रूट, देखें लिस्ट

Train Cancelled: कल से 24 सितंबर तक कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदले रूट, देखें लिस्ट

Train Cancel: ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो जान लें, उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेल सेक्शन पर ट्रैक से जुड़े काम के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाएगा. 

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 11 Aug 2026 12:21 PM (IST)
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  • यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें।

Latest Train Cancelled Update: अक्सर लोग 2-4 दिन की छुट्टियों में अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ घूमने का प्लान बना लेते हैं. ऐसे में अगर आप भी आने वाले कुछ दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 12 अगस्त यानी कल से लेकर 24 सितंबर तक रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. 

दरअसल, उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेल सेक्शन पर ट्रैक से जुड़ा काम किया जाएगा. यही कारण है कि रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द और कुछ के रूट को बदलने का फैसला किया है. ऐसे में अगर आप भी इसी रूट की ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ट्रेनों की लिस्ट जरूर देखें. 

कुछ ट्रेनों के बदले जाएंगे रूट

  • ट्रेन नंबर 14087 दिल्ली-जैसलमेर
  • ट्रेन नंबर 22452 चंडीगढ़-बांद्रा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 19604 गोड्डा-दौराई
  • ट्रेन नंबर 22950 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 15091 दुर्ग-टनकपुर

ध्यान दें, इन ट्रेनों को रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा रूट की जगह रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर चलाया जाएगा. इसकी जानकारी आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं.

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रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को कैंसिल किया?

  • ट्रेन नंबर 59633 रेवाड़ी-रींगस 29 अगस्त से 20 सितंबर के बीच रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 19619 फुलेरा-रेवाड़ी 29 अगस्त से 24 सितंबर तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 59710 भिवानी-जयपुर 12 अगस्त से 24 सितंबर तक रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 19621 फुलेरा-रेवाड़ी 29 अगस्त से 24 सितंबर तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 19620 रेवाड़ी-फुलेरा 29 अगस्त से 24 सितंबर तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 59709 जयपुर-भिवानी 12 अगस्त से 24 सितंबर तक रद्द रहेगी.

सफर से पहले ध्यान रखें कुछ बातें

अगर आप इसी बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही ट्रेन की मौजूदा स्थिति की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले लीजिए. ट्रेन के स्टेटस को बिना चेक किए स्टेशन के लिए न निकले. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 11 Aug 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Cancel Phulera-Ringas-Rewari Rail Section
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