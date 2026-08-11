Train Cancelled: कल से 24 सितंबर तक कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदले रूट, देखें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें।

Latest Train Cancelled Update: अक्सर लोग 2-4 दिन की छुट्टियों में अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ घूमने का प्लान बना लेते हैं. ऐसे में अगर आप भी आने वाले कुछ दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 12 अगस्त यानी कल से लेकर 24 सितंबर तक रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है.

दरअसल, उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेल सेक्शन पर ट्रैक से जुड़ा काम किया जाएगा. यही कारण है कि रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द और कुछ के रूट को बदलने का फैसला किया है. ऐसे में अगर आप भी इसी रूट की ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ट्रेनों की लिस्ट जरूर देखें.

कुछ ट्रेनों के बदले जाएंगे रूट

ट्रेन नंबर 14087 दिल्ली-जैसलमेर

ट्रेन नंबर 22452 चंडीगढ़-बांद्रा एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 19604 गोड्डा-दौराई

ट्रेन नंबर 22950 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 15091 दुर्ग-टनकपुर

ध्यान दें, इन ट्रेनों को रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा रूट की जगह रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर चलाया जाएगा. इसकी जानकारी आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं.

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रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को कैंसिल किया?

ट्रेन नंबर 59633 रेवाड़ी-रींगस 29 अगस्त से 20 सितंबर के बीच रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 19619 फुलेरा-रेवाड़ी 29 अगस्त से 24 सितंबर तक नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 59710 भिवानी-जयपुर 12 अगस्त से 24 सितंबर तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 19621 फुलेरा-रेवाड़ी 29 अगस्त से 24 सितंबर तक नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 19620 रेवाड़ी-फुलेरा 29 अगस्त से 24 सितंबर तक नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 59709 जयपुर-भिवानी 12 अगस्त से 24 सितंबर तक रद्द रहेगी.

सफर से पहले ध्यान रखें कुछ बातें

अगर आप इसी बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही ट्रेन की मौजूदा स्थिति की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले लीजिए. ट्रेन के स्टेटस को बिना चेक किए स्टेशन के लिए न निकले.

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