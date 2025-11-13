हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन से कहीं जाने का है प्लान, तो पहले चेक कर लें ये लिस्ट, रेलवे ने कई ट्रेनें कीं कैंसिल

ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान, तो पहले चेक कर लें ये लिस्ट, रेलवे ने कई ट्रेनें कीं कैंसिल

November Train Cancelled News: रेलवे नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए शालीमार स्टेशन यार्ड में काम चल रहा है. जिसके चलते 21 नवंबर तक कई लंबी दूरी की ट्रेनें कैंसिल और कुछ डायवर्ट की गई हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 13 Nov 2025 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

November Train Cancelled News: देश में रोज ही करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. इसलिए किसी भी छोटी-मोटी बदलाव का असर बड़ी संख्या में यात्रियों पर पड़ता है. शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक मरम्मत का काम चल रहा है.  इसलिए उस रूट पर चलने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल किया गया है और कुछ के रूट बदले गए है.

जिस वजह से यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ सकती है. अगर आपका भी सफर इन दिनों में है. तो निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. रेलवे ने रद्द और डायवर्ट की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी की है. स्टेशन पर पहुंचने से पहले ऑनलाइन या हेल्पलाइन से कन्फर्म कर लें जिससे रास्ते में अटकने या वापस लौटने जैसी परेशानी न हो.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल की गईं

भारतीय रेलवे लगातार अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है. इसी वजह से 21 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक सुधार का बड़ा काम चल रहा है. इस काम का असर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ा है.

सुरक्षा और समय पर काम पूरा करने के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है. जबकि कुछ ट्रेनों का रूट अस्थायी रूप से बदला गया है. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव के बाद अब 21वीं किस्त को लेकर बढ़ी उम्मीदें, जानें कब आ सकता है पैसा

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 12 से 19 नवंबर तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

यह भी पढ़ें: अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?

डायवर्ट की गई ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

यह भी पढ़ें: चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती

Published at : 13 Nov 2025 07:03 AM (IST)
Tags :
Railway Train Cancelled Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
दिल्ली NCR
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
क्रिकेट
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
बॉलीवुड
'मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक
'मैं कांप रही थीं', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
दिल्ली NCR
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
क्रिकेट
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
बॉलीवुड
'मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक
'मैं कांप रही थीं', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
ट्रेंडिंग
भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?
भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?
हेल्थ
Dhirendra Shastri health update: धीरेंद्र शास्त्री को 100 डिग्री बुखार, जानें इसे इग्नोर करना कितना खतरनाक?
धीरेंद्र शास्त्री को 100 डिग्री बुखार, जानें इसे इग्नोर करना कितना खतरनाक?
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget