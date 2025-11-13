ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान, तो पहले चेक कर लें ये लिस्ट, रेलवे ने कई ट्रेनें कीं कैंसिल

November Train Cancelled News: देश में रोज ही करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. इसलिए किसी भी छोटी-मोटी बदलाव का असर बड़ी संख्या में यात्रियों पर पड़ता है. शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक मरम्मत का काम चल रहा है. इसलिए उस रूट पर चलने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल किया गया है और कुछ के रूट बदले गए है.

जिस वजह से यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ सकती है. अगर आपका भी सफर इन दिनों में है. तो निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. रेलवे ने रद्द और डायवर्ट की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी की है. स्टेशन पर पहुंचने से पहले ऑनलाइन या हेल्पलाइन से कन्फर्म कर लें जिससे रास्ते में अटकने या वापस लौटने जैसी परेशानी न हो.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल की गईं

भारतीय रेलवे लगातार अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है. इसी वजह से 21 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक सुधार का बड़ा काम चल रहा है. इस काम का असर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ा है.

सुरक्षा और समय पर काम पूरा करने के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है. जबकि कुछ ट्रेनों का रूट अस्थायी रूप से बदला गया है. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 12 से 19 नवंबर तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

डायवर्ट की गई ट्रेनें

ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.

ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

