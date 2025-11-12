चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती

Charger Using Tips: मोबाइल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. सुबह से रात तक ज्यादातर काम फोन पर ही पूरे होते हैं. ऐसे में अगर चार्जर बार-बार खराब होने लगेय तो परेशानी बढ़ जाती है. कई लोग इसे कंपनी की गलती मान लेते हैं. जबकि असली वजह अक्सर हमारे इस्तेमाल करने के तरीके में छिपी होती है. गलत चार्जिंग आदतें चार्जर की उम्र घटा देती हैं. अगर आप भी बार-बार नया चार्जर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं. तो अब फोन चार्ज करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान बिल्कुल न करें यह गलतियां.

चार्जिंग के वक्त की छोटी गलतियां पड़ती हैं भारी

अक्सर बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके फोन का चार्जर बार-बार खराब हो रहा है. दरअसल फोन को बार-बार चार्ज पर लगाना और फिर पूरा चार्ज होने के बाद भी प्लग इन छोड़ देना या रातभर चार्ज पर रखना. यह सभी आदतें चार्जर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती हैं. ओवरचार्जिंग से चार्जर के अंदर की वायरिंग गर्म होकर कमजोर हो जाती है.

अगर आप सस्ता या डुप्लिकेट चार्जर इस्तेमाल करते हैं. तो खतरा और बढ़ जाता है. कई बार सॉकेट की ढीली पिन या खराब स्विच के कारण चार्जर पर एक्सट्रा लोड पड़ता है. जिससे वह बार-बार जल जाता है. कोशिश करें कि हमेशा ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें और जरूरत से ज्यादा देर तक उसे चालू न रखें.

तार और पोर्ट का ध्यान रखें

अक्सर लोग चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करते हैं. जिससे चार्जर की केबल बार-बार मुड़ती है. इससे तार के अंदर के कॉपर वायर टूटने लगते हैं. धीरे-धीरे चार्जिंग स्लो होने लगती है और आखिर में चार्जर काम करना बंद कर देता है. अगर आप फोन चार्ज करते वक्त उसे बेड या तकिए पर रखते हैं. तो गर्मी फंसने से भी चार्जर को नुकसान होता है. इसलिए हमेशा फोन को किसी ठंडी और समतल जगह पर चार्ज करें. साथ ही केबल को खींचकर न निकालें. बल्कि प्लग को पकड़कर धीरे से हटाएं.

चार्जर को सही जगह रखें

कई बार चार्जर खराब होने का कारण नमी या धूल होती है. अगर चार्जर को गीले या गर्म माहौल में रखा जाए. तो इसके सर्किट पर असर पड़ता है. रसोई, बाथरूम या धूलभरे स्थानों पर चार्जर रखने से बचें. समय-समय पर पोर्ट और पिन को सूखे कपड़े से साफ करें. ट्रैवल करते समय चार्जर को बैग में सीधे फेंकने के बजाय किसी छोटे केस में रखें.

