हिंदी न्यूज़यूटिलिटीव्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम

व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम

Whatsapp Safety Tips: व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे तो घबराएं नहीं. बिना डरे तुरंत यह कदम उठाकर अपने आपको करें सुरक्षित. इन बातों का रखें खासतौर पर ध्यान.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 18 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Whatsapp Safety Tips:  आजकल लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए एक और जहां नई चीजें सीख रहे हैं. तरक्की कर रहे हैं. तो वहीं बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं. अब लोगों को किसी से बात करनी हो तो तुरंत फोन में व्हाट्सऐप ओपन कर के मैसेज कर देते हैं. व्हाट्सऐप पर ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल की भी सुविधा मिलती है. लेकिन आजकल व्हाट्सऐप का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी होने लगा है. 

पिछले कुछ समय में ऐसे मामले आए हैं. जहां लोगों को व्हाट्सऐप पर ब्लैकमेल किया गया है. व्हाट्सऐप पर ब्लैकमेल का सामना करना किसी को भी बेचैन कर देता है. लेकिन यहां घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना. चलिए आपको बताते हैं अगर कोई व्हाट्सऐप पर आपको ब्लैकमेल करता है. तो आपको क्या करना चाहिए. 

नंबर रिपोर्ट करके तुरंत करें शिकायत

व्हाट्सऐप पर कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है. तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है. अगर वह आपको कोई फोटो या वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है. तो उन चीजों को सेव कर लें. और  ब्लैकमेलर की कही गई कोई भी बात ना मानें. उस नंबर को तुरंत ब्लॉक करें. ब्लैकमेल से जुड़ी सारी चैट, ऑडियो, स्क्रीनशॉट और नंबर सेफ रखें. यह सब बाद में आपकी सेफ्टी के लिए काम आएंगे. 

यह भी पढ़ें: स्लीपर के टिकट पर मुफ्त में कर सकते हैं AC कोच में सफर, बस करना होगा इतना सा काम

अगर वह किसी फोटो या वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है. तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें. आप अपने शहर की साइबर सेल में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं. यह टीमें रोजाना ऐसे मामलों को संभालती हैं. आपको बस सही जानकारी देनी होती है.

मदद लेने से न हिचकें 

ब्लैकमेलिंग के केस में अक्सर यह होता है कि लोग डर जाते हैं और किसी को बताते नहीं है. लेकिन यही वक्त है जब किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को शामिल करना बेहतर होता है. कई बार दूसरा व्यक्ति चीजों को ज्यादा साफ नजर से देख लेता है. आपको फोन में कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स भी ऑन करनी जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: रातभर रूम हीटर चलाकर तो नहीं छोड़ देते आप, हो सकता है बड़ा नुकसान

जिससे आपके फोन के डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो सके. ब्लैकमेलिंग में अक्सर लोग जब अकेले होते हैं. तो ब्लैकमेलर से घबरा जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं. इसीलिए ऐसे में अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार को इस स्थिति के बारे में बताएं और तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करके पूरी जानकारी दें. 

यह भी पढ़ें: क्या बेटे को बिना बताए दामाद के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर सकता है पिता, जान लें नियम?

Published at : 18 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Blackmail WhatsApp Utility News Safety Tips
