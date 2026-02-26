हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदेश में इस रूट पर सबसे पहले दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, जानें कितना कम हो गया किराया?

देश में इस रूट पर सबसे पहले दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, जानें कितना कम हो गया किराया?

Hydrogen Train: देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस रूट पर शुरू होने जा रही है. खास बात यह है कि इस नई टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन का किराया आम यात्रियों के लिए काफी किफायती रखा गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Feb 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

Hydrogen Train: देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल सफल हो चुका है और अब इसे रेगुलर सर्विस में लाने की तैयारी तेज हो गई है. साल 2026 भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजी चेंज लाने जा रहा है. पहली बार ऐसी ट्रेन पटरी पर उतरेगी जो न डीजल पर चलेगी न पारंपरिक बिजली पर निर्भर होगी. बल्कि हाइड्रोजन पर दौड़ेगी. इस ट्रेन का रूट भी तय कर लिया गया है और किराए की बात की जाए तो वह भी काफी कम रहने वाला है. जिससे आम यात्रियों कापी राहत होगी. जान लीजिए कितना कम होगा इसका किराया.

सबसे पहले इस रूट पर दौड़ेगी ट्रेन

हाइड्रोजन पावर्ड यह ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाई गई. करीब 90 किलोमीटर का यह रूट देश की पहली ऐसी लाइन बन गया है. जहां यह नई टेक्नोलॉजी टेस्ट हुआ है..कल यानी 25 फरवरी को इस रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रायल रन किया गया. अब इस रूट पर जल्द ही रेगुलर हाइड्रोजन दौड़ती हुई नजर आएगी

इतनी होगी हाइड्रोजन ट्रेन की स्पीड

इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह धुआं नहीं छोड़ेगी और शोर भी बेहद कम होगा. यह इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी पर काम करती है. जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ऊर्जा बनती है. करीब 9 किलो पानी से तैयार हाइड्रोजन के जरिए इसे चलाया जाएगा. 

इसकी डिजाइन स्पीड 150 किमी प्रति घंटा है. जबकि ऑपरेशन के दौरान यह 110 से 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. इसका सीधा फायदा यह होगा कि जींद से सोनीपत का सफर जो अभी करीब 2 घंटे लेता है,. वह घटकर 1 घंटे से भी कम हो सकता है.

किराया होगा बेहद कम

इस रूट पर सबसे ज्यादा चर्चा किराए को लेकर है. जींद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर के सफर के लिए किराया महज 5 रुपये से 25 रुपये तक रखा जा सकता है. आज के समय में जहां बेहतर सुविधा या तेज रफ्तार के नाम पर जेब पर दबाव बढ़ जाता है. वहां इतना कम किराया आम यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. खास बात यह है कि यह ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन होने के बावजूद टिकट महंगा नहीं होगा. 

यात्रियों को मिलेंगी यह सुविधाएं

यह ट्रेन सिर्फ फ्यूल के मामले में नई नहीं है. बल्कि सुविधाओं के लिहाज से भी अपग्रेड है. इसमें 8 पैसेंजर कोच होंगे, जिनमें ऑटोमेटिक दरवाजे, एयर कंडीशनिंग, डिजिटल डिस्प्ले और मॉडर्न इंटीरियर जैसी सुविधाएं मिलेंगी. 

यह भी पढ़ें: क्या आप भी रिलेटिव्स को रेंट देकर क्लेम करते हैं एचआरए तो 1 अप्रैल से करना होगा यह काम, वरना...

Published at : 26 Feb 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Train News Utility News INDIAN RAILWAYS Hydrogen Train
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
देश में इस रूट पर सबसे पहले दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, जानें कितना कम हो गया किराया?
देश में इस रूट पर सबसे पहले दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, जानें कितना कम हो गया किराया?
यूटिलिटी
ट्रेन में टिकट नहीं और फ्लाइट हद से ज्यादा महंगी, अब होली पर कैसे जाएं घर?
ट्रेन में टिकट नहीं और फ्लाइट हद से ज्यादा महंगी, अब होली पर कैसे जाएं घर?
यूटिलिटी
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
यूटिलिटी
1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर
1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Omnitech Engineering IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Meerut News: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
मेरठ: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
टेलीविजन
TV TRP Report: टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-OIC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-OIC की निकाल दी हेकड़ी
ट्रेंडिंग
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget