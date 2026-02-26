देश में इस रूट पर सबसे पहले दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, जानें कितना कम हो गया किराया?

Hydrogen Train: देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल सफल हो चुका है और अब इसे रेगुलर सर्विस में लाने की तैयारी तेज हो गई है. साल 2026 भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजी चेंज लाने जा रहा है. पहली बार ऐसी ट्रेन पटरी पर उतरेगी जो न डीजल पर चलेगी न पारंपरिक बिजली पर निर्भर होगी. बल्कि हाइड्रोजन पर दौड़ेगी. इस ट्रेन का रूट भी तय कर लिया गया है और किराए की बात की जाए तो वह भी काफी कम रहने वाला है. जिससे आम यात्रियों कापी राहत होगी. जान लीजिए कितना कम होगा इसका किराया.

सबसे पहले इस रूट पर दौड़ेगी ट्रेन

हाइड्रोजन पावर्ड यह ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाई गई. करीब 90 किलोमीटर का यह रूट देश की पहली ऐसी लाइन बन गया है. जहां यह नई टेक्नोलॉजी टेस्ट हुआ है..कल यानी 25 फरवरी को इस रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रायल रन किया गया. अब इस रूट पर जल्द ही रेगुलर हाइड्रोजन दौड़ती हुई नजर आएगी

इतनी होगी हाइड्रोजन ट्रेन की स्पीड

इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह धुआं नहीं छोड़ेगी और शोर भी बेहद कम होगा. यह इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी पर काम करती है. जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ऊर्जा बनती है. करीब 9 किलो पानी से तैयार हाइड्रोजन के जरिए इसे चलाया जाएगा.

इसकी डिजाइन स्पीड 150 किमी प्रति घंटा है. जबकि ऑपरेशन के दौरान यह 110 से 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. इसका सीधा फायदा यह होगा कि जींद से सोनीपत का सफर जो अभी करीब 2 घंटे लेता है,. वह घटकर 1 घंटे से भी कम हो सकता है.

किराया होगा बेहद कम

इस रूट पर सबसे ज्यादा चर्चा किराए को लेकर है. जींद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर के सफर के लिए किराया महज 5 रुपये से 25 रुपये तक रखा जा सकता है. आज के समय में जहां बेहतर सुविधा या तेज रफ्तार के नाम पर जेब पर दबाव बढ़ जाता है. वहां इतना कम किराया आम यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. खास बात यह है कि यह ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन होने के बावजूद टिकट महंगा नहीं होगा.

यात्रियों को मिलेंगी यह सुविधाएं

यह ट्रेन सिर्फ फ्यूल के मामले में नई नहीं है. बल्कि सुविधाओं के लिहाज से भी अपग्रेड है. इसमें 8 पैसेंजर कोच होंगे, जिनमें ऑटोमेटिक दरवाजे, एयर कंडीशनिंग, डिजिटल डिस्प्ले और मॉडर्न इंटीरियर जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

