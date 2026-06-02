Trial Room में हिडन कैमरे का है शक? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम, जानें पूरी सेफ्टी गाइड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंधेरे में चमकती LED लाइट नाइट विजन कैमरे का संकेत देती है।

Hidden Cameras in Trial Room: अक्सर लोग शॉपिंग के दौरान मॉल या फिर किसी दुकान के ट्रायल रूम का इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ी आम बात भी है, लेकिन सोचिए, उस ट्रायल रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो आप क्या करेंगे. अगर आपको ट्रायल रूम में हिडन कैमरा लगे होने का शक हो जाए तो घबराए नहीं, ऐसी स्थिति में सबसे पहले सुरक्षा और गोपनीयता सबसे जरूरी होती है. आज हम आपको बताएंगे कि संदेह होने पर क्या करना चाहिए और हिडन कैमरे की पहचान कैसे की जा सकती है.

सबसे पहले क्या करें?

अगर आपको ट्राइल रूम में हिडन कैमरा नजर आता है तो सबसे पहले आप तुंरत ट्रायल रूम से बाहर निकलें. किसी भी तरह का संदेह होने पर अपने कपड़े न बदलें. सुरक्षित जगह पर जाकर ही आगे की कार्रवाई करें.

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संदिग्ध वस्तु को हाथ न लगाएं

वहीं अगर आपको कोई कैमरा या फिर संदिग्ध डिवाइस नजर आता है तो उसे बिल्कुल न छुएं. क्योंकि ऐसा करने से उस पर मौजूद फिंगरप्रिंट या अन्य सबूत मिट सकते हैं और पुलिस को कार्रवाई करने में भी दिक्कत आ सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि स्टोर या मॉल के कर्मचारियों से बहस करने के बजाय तुरंत 112 या स्थानीय पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके घटना की जानकारी दें.

हिडन कैमरे की पहचान कैसे करें?

इसके लिए आप शीशे पर अपनी उंगली रखें. अगर आपकी उंगली और उसके प्रतिबिंब के बीच थोड़ा गैप दिखाई देता है तो शीशा सामान्य है, लेकिन अगर दोनों बिल्कुल जुड़े हुए दिखें तो यह टू-वे मिरर हो सकता है.

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फोन के कैमरे और फ्लैश का इस्तेमाल करें

आप कमरे की लाइट बंद करके फोन का कैमरा और फ्लैश ऑन करें. इसके बाद कमरे के कोनों और संदिग्ध जगहों को ध्यान से देखें. अगर कहीं लेंस छिपा होगा तो उसमें रोशनी का प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है. ये काफी अच्छा तरीका है.

अगर आपको अंधेरे में कोई छोटी लाल या हरी LED लाइट ब्लिंक करती दिखाई दे तो यह किसी नाइट विजन कैमरे का संकेत हो सकता है. इसके साथ ही अपने आसपास की चीजों को भी ध्यान से देखें जैसे कोट हुक, हैंगर, स्क्रू,ड्रेसिंग टेबल या दीवार के कानों को गौर से देखें. अगर कुछ अजीब दिखता है या आपको कुछ संदेह होता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें.