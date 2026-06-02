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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrial Room में हिडन कैमरे का है शक? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम, जानें पूरी सेफ्टी गाइड

Trial Room में हिडन कैमरे का है शक? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम, जानें पूरी सेफ्टी गाइड

Hidden Camera in Trial Room: शॉपिंग के दौरान ट्रायल रूम का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन अगर वहां हिडन कैमरा लगा हो तो आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है. जानिए हिडन कैमरे की पहचान कैसे करें?

By : शैलजा पांडे | Updated at : 02 Jun 2026 12:38 PM (IST)
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  • अंधेरे में चमकती LED लाइट नाइट विजन कैमरे का संकेत देती है।

Hidden Cameras in Trial Room: अक्सर लोग शॉपिंग के दौरान मॉल या फिर किसी दुकान के ट्रायल रूम का इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ी आम बात भी है, लेकिन सोचिए, उस ट्रायल रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो आप क्या करेंगे. अगर आपको ट्रायल रूम में हिडन कैमरा लगे होने का शक हो जाए तो घबराए नहीं, ऐसी स्थिति में सबसे पहले सुरक्षा और गोपनीयता सबसे जरूरी होती है. आज हम आपको बताएंगे कि संदेह होने पर क्या करना चाहिए और हिडन कैमरे की पहचान कैसे की जा सकती है. 

सबसे पहले क्या करें?

अगर आपको ट्राइल रूम में हिडन कैमरा नजर आता है तो सबसे पहले आप तुंरत ट्रायल रूम से बाहर निकलें. किसी भी तरह का संदेह होने पर अपने कपड़े न बदलें. सुरक्षित जगह पर जाकर ही आगे की कार्रवाई करें. 

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संदिग्ध वस्तु को हाथ न लगाएं

वहीं अगर आपको कोई कैमरा या फिर संदिग्ध डिवाइस नजर आता है तो उसे बिल्कुल न छुएं. क्योंकि ऐसा करने से उस पर मौजूद फिंगरप्रिंट या अन्य सबूत मिट सकते हैं और पुलिस को कार्रवाई करने में भी दिक्कत आ सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि स्टोर या मॉल के कर्मचारियों से बहस करने के बजाय तुरंत 112 या स्थानीय पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके घटना की जानकारी दें.

हिडन कैमरे की पहचान कैसे करें?

इसके लिए आप शीशे पर अपनी उंगली रखें. अगर आपकी उंगली और उसके प्रतिबिंब के बीच थोड़ा गैप दिखाई देता है तो शीशा सामान्य है, लेकिन अगर दोनों बिल्कुल जुड़े हुए दिखें तो यह टू-वे मिरर हो सकता है.

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फोन के कैमरे और फ्लैश का इस्तेमाल करें

आप कमरे की लाइट बंद करके फोन का कैमरा और फ्लैश ऑन करें. इसके बाद कमरे के कोनों और संदिग्ध जगहों को ध्यान से देखें. अगर कहीं लेंस छिपा होगा तो उसमें रोशनी का प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है. ये काफी अच्छा तरीका है.

अगर आपको अंधेरे में कोई छोटी लाल या हरी LED लाइट ब्लिंक करती दिखाई दे तो यह किसी नाइट विजन कैमरे का संकेत हो सकता है. इसके साथ ही अपने आसपास की चीजों को भी ध्यान से देखें जैसे कोट हुक, हैंगर, स्क्रू,ड्रेसिंग टेबल या दीवार के कानों को गौर से देखें. अगर कुछ अजीब दिखता है या आपको कुछ संदेह होता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Jun 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Hidden Camera Utility News Safety Tips Trial Room
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