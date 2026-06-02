Ladki Bahin: लाडकी बहिन योजना से 80 लाख महिलाएं बाहर, जानें क्यों कटे नाम, कहीं आप तो नहीं कर रही ये गलती
Majhi Ladki Bahin Scheme: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना में ई-KYC के बाद करीब 80 लाख महिलाएं योजना से बाहर हो गई हैं, जिससे लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर 1.7 करोड़ रह गई.
- गलत तरीके से हटाई गई महिलाओं के मामलों की सुनवाई।
CM Majhi Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. ई-KYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 80 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो गई हैं. सरकारी जानकारी के मुताबिक, ई-KYC डेडलाइन खत्म होने के बाद योजना के लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर करीब 1.7 करोड़ रह गई है. अधिकारियों का कहना है कि यह गिरावट केवल प्रक्रिया पूरी न करने की वजह से नहीं, बल्कि पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण भी हुई है.
सरकार ने क्या कहा?
बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लाभार्थियों को ई-KYC पूरा करने के लिए लगभग आठ महीने का टाइम दिया था. इस दौरान कई महिलाओं ने प्रक्रिया पूरी नहीं की. जानकारी के मुताबिक, करीब 50 से 55 लाख महिलाओं ने ई-KYC पूरा नहीं किया, जबकि 2 से 3 लाख महिलाओं ने अपनी गलतियों को सुधार लिया.
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वहीं, लगभग 12 लाख महिलाएं आयकर दाता पाई गई और उनकी आय सीमा 2.5 लाख रुपये से ज्यादा थी. इसके अलावा 4.5 लाख से ज्यादा महिलाएं 65 साल से ज्यादा उम्र की थी. करीब 5 लाथ महिलाएं पहले से ही नमो शेतकरी योजना का लाभ ले रही थी. सरकार का कहना है कि सभी मामलों की दोबारा जांच की जा रही है और अंतिम लाभार्थी लिस्ट जल्द स्पष्ट होगी.
क्या सिर्फ ई-KYC ही वजह है?
अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि 80 लाख महिलाओं को सिर्फ ई-KYC न करने की वजह से बाहर नहीं किया गया है. कई मामलों में पात्रता शर्तें पूरी न होने के कारण भी नाम हटाए गए हैं.
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अब आगे क्या होगा?
फिलहाल सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी लाभार्थियों का डेटा क्रॉस-वेरिफिकेशन के बाद ही अंतिम रूप से तय किया जाएगा. साथ ही जिन महिलाओं को लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, उनके मामलों की भी जांच की जा रही है.
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Source: IOCL