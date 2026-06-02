हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLadki Bahin: लाडकी बहिन योजना से 80 लाख महिलाएं बाहर, जानें क्यों कटे नाम, कहीं आप तो नहीं कर रही ये गलती

Ladki Bahin: लाडकी बहिन योजना से 80 लाख महिलाएं बाहर, जानें क्यों कटे नाम, कहीं आप तो नहीं कर रही ये गलती

Majhi Ladki Bahin Scheme: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना में ई-KYC के बाद करीब 80 लाख महिलाएं योजना से बाहर हो गई हैं, जिससे लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर 1.7 करोड़ रह गई.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 02 Jun 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गलत तरीके से हटाई गई महिलाओं के मामलों की सुनवाई।

CM Majhi Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. ई-KYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 80 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो गई हैं. सरकारी जानकारी के मुताबिक, ई-KYC डेडलाइन खत्म होने के बाद योजना के लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर करीब 1.7 करोड़ रह गई है. अधिकारियों का कहना है कि यह गिरावट केवल प्रक्रिया पूरी न करने की वजह से नहीं, बल्कि पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण भी हुई है. 

सरकार ने क्या कहा?

बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लाभार्थियों को ई-KYC पूरा करने के लिए लगभग आठ महीने का टाइम दिया था. इस दौरान कई महिलाओं ने प्रक्रिया पूरी नहीं की. जानकारी के मुताबिक, करीब 50 से 55 लाख महिलाओं ने ई-KYC पूरा नहीं किया, जबकि 2 से 3 लाख महिलाओं ने अपनी गलतियों को सुधार लिया.

बिजली बिल से मिलेगा छुटकारा, सोलर पैनल लगाने के ये हैं बड़े फायदे

वहीं, लगभग 12 लाख महिलाएं आयकर दाता पाई गई और उनकी आय सीमा 2.5 लाख रुपये से ज्यादा थी. इसके अलावा 4.5 लाख से ज्यादा महिलाएं 65 साल से ज्यादा उम्र की थी. करीब 5 लाथ महिलाएं पहले से ही नमो शेतकरी योजना का लाभ ले रही थी. सरकार का कहना है कि सभी मामलों की दोबारा जांच की जा रही है और अंतिम लाभार्थी लिस्ट जल्द स्पष्ट होगी.

क्या सिर्फ ई-KYC ही वजह है?

अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि 80 लाख महिलाओं को सिर्फ ई-KYC न करने की वजह से बाहर नहीं किया गया है. कई मामलों में पात्रता शर्तें पूरी न होने के कारण भी नाम हटाए गए हैं.

कम बजट में चाहिए स्टाइलिश लुक? सिर्फ 500 रुपये में जींस, टॉप और एक्सेसरीज, जानिए दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी लाभार्थियों का डेटा क्रॉस-वेरिफिकेशन के बाद ही अंतिम रूप से तय किया जाएगा. साथ ही जिन महिलाओं को लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, उनके मामलों की भी जांच की जा रही है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Utility News Majhi Ladki Bahin Yojana MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Ladki Bahin: लाडकी बहिन योजना से 80 लाख महिलाएं बाहर, जानें क्यों कटे नाम, कहीं आप तो नहीं कर रही ये गलती
Ladki Bahin: लाडकी बहिन योजना से 80 लाख महिलाएं बाहर, जानें क्यों कटे नाम, कहीं आप तो नहीं कर रही ये गलती
यूटिलिटी
Trial Room में हिडन कैमरे का है शक? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम, जानें पूरी सेफ्टी गाइड
Trial Room में हिडन कैमरे का है शक? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम, जानें पूरी सेफ्टी गाइड
यूटिलिटी
Shopping Tips: कम बजट में चाहिए स्टाइलिश लुक? सिर्फ 500 रुपये में जींस, टॉप और एक्सेसरीज, जानिए दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स
कम बजट में चाहिए स्टाइलिश लुक? सिर्फ 500 रुपये में जींस, टॉप और एक्सेसरीज, जानिए दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स
यूटिलिटी
Summer Tips: ऑफिस जाने वालों के लिए काम की हैं ये 4 चीजें, गर्मी और थकान से मिलेगा आराम
Summer Tips: ऑफिस जाने वालों के लिए काम की हैं ये 4 चीजें, गर्मी और थकान से मिलेगा आराम
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
बिहार
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
विश्व
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
Explained: जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब देगा दस्तक?
जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब?
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
टेक्नोलॉजी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget