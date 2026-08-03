बाढ़ के बाद बीमा क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है? किन बड़ी गलतियों को करने से बचें

Flood Insurance 2026: बाढ़ और भारी बारिश की वजह से हर साल हजारों लोगों को संपत्ति, गाड़ी और फसलों का नुकसान झेलना पड़ता है. इन दिनों देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे समय में आपके साथ हुई नुकसान की भरपाई के लिए बीमा पॉलिसी मददगार साबित हो सकती है, लेकिन कई बार लोग जरूरी नियमों की जानकारी न होने के कारण अपना क्लेम मंजूर नहीं करा पाते. ऐसे में आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से बीमा क्लेम रिजेक्ट भी हो सकती है.

दरअसल, बीमा क्लेम पास होने के लिए सिर्फ पॉलिसी होना ही काफी नहीं है, बल्कि नुकसान के बाद भी आपको उस प्रक्रिया की सही से पालन करना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं किन गलतियों से बचना चाहिए और क्लेम सुरक्षित रखने के लिए क्या करना जरूरी है.

गुजरात बाढ़ से बढ़ सकते हैं बीमा दावे

हाल ही में गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के बाद संपत्ति और गाड़ियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं. ऐसे में बीमा कंपनियों के पास दावों की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. रिपोर्टों के मुताबिक, बीमा कंपनियों को करीब 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये तक के क्लेम का सामना करना पड़ सकता है. इनमें सबसे ज्यादा क्लेम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस से आने की उम्मीद है.

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किन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है बीमा क्लेम?

नुकसान होने के बाद बीमा कंपनी को समय पर जानकारी न देना.

बाढ़ में फंसी हुई गाड़ी को बार-बार स्टार्ट करने की कोशिश करना.

मोटर इंश्योरेंस में इंजन प्रोटेक्शन जैसे जरूरी एड-ऑन कवर का पॉलिसी में शामिल नहीं होना.

नुकसान हुई चीजों की फोटो और वीडियो जैसे सबूत को इकट्ठा न करना.

सर्वेयर की जांच शुरू होने से पहले ही गाड़ी वाहन या मकान की मरम्मत शुरू कर देना.

वाहन मालिक इन गलतियों से बचें

पानी में डूबी या बंद हुई गाड़ी को खुद से स्टार्ट करने की बिल्कुल कोशिश न करें.

गाड़ी को टो करके किसी सही जगह पर पहुंचाएं.

नुकसान हुए गाड़ी की तस्वीरें और वीडियो को तुरंत रिकॉर्ड करें.

बीमा कंपनी और सर्वेयर की जांच के बाद ही मरम्मत कराएं.

फसल और संपत्ति बीमा के लिए क्या करें?

नुकसान होते ही बीमा कंपनी को इसकी सूचना दें.

तय समयसीमा के अंदर क्लेम दर्ज करें.

फसल बीमा के मामलों में जल्द से जल्द रिपोर दर्ज करें.

फसल नुकसान की जानकारी आप अपने मोबाइल ऐप या ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं.

सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत को अपने पास महफूज रखें.

बीमा क्लेम के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

बीमा पॉलिसी की शर्तों को पहले से समझना बेहद जरूरी है.

नुकसान की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन या ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराएं.

फोटो, वीडियो और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सुरक्षित रखें.

बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आधार और अन्य विवरण अपडेट रखें.

नुकसान होने के बाद हर कदम का रिकॉर्ड बनाकर रखें.

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