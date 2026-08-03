भत्ता योजना के तहत सभी बेरोजगारों को मिलेंगे 2500 रुपए, सरकार ने क्या बताया?

PM Unemployment Allowance Scheme: केंद्र सरकार जनता की सुविधाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है. ये योजनाएं सभी के लिए होती हैं चाहें वो महिला हो, पुरुष हो, विधवा हो, या फिर कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो. इसी कड़ी में सरकार एक योजना बेरोजगारों के लिए भी लेकर आई है. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी कर बताया गया है. लेकिन क्या ऐसी वाकई में कोई योजना है भी या नहीं? आइये जानते हैं सच्चाई.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों के लिए एक योजना चला रही है. जिसके तहत सभी बेरोजगारों को 2500 रुपये दिए जाएंगे. अब खुद सरकार की तरफ से इस योजना की सच्चाई उजागर की गई है. सरकार ने इस वायरल दावे को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है.

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क्या है खबर की सच्चाई?

सरकार की अधिकृत एजेंसी PIB फैक्ट चैक के जरिए इस तरह की वायरल खबरों की सच्चाई उजागर की जाती है. हाल ही में इस बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर भी पीआईबी ने एक पोस्ट शयेर किया है. जिसमें इस दावे को फर्जी करार देते हुए लिखा गया है कि, 'सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सभी बेरोजगारों को 2500 रुपये दिए जाएंगे. PIB फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा फर्जी है.

आगे इस पोस्ट में लिखा गया है, 'केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है. कृपया सतर्क रहें. योजना के नाम पर किसी भी अनजान या असत्यापित प्लेटफॉर्म पर अपने बैंक डीटेल्स, OTP, आधार नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने से बचें.

आधिकारिक वेबसाइट पर ही करें भरोसा

तो वहीं इस पोस्ट में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की हिदायत दी गई है. इसी के साथ कहा गया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजनाओं की सही और प्रमाणिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें. तो वहीं ये भी बताया गया है कि केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध फोटो, वीडियो या किसी मैसेज को पीआईबी फैक्ट चेक पर भेजकर उसकी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है.

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