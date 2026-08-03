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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUnemployment Allowance: भत्ता योजना के तहत सभी बेरोजगारों को मिलेंगे 2500 रुपए, सरकार ने क्या बताया?

Unemployment Allowance: भत्ता योजना के तहत सभी बेरोजगारों को मिलेंगे 2500 रुपए, सरकार ने क्या बताया?

PM Unemployment Allowance Scheme: केंद्र सरकार पीएम बेरोजगारी भत्ता के तहत कई युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की प्लानिंग कर रही है. क्या वाकई में ऐसी कोई स्कीम केंद्र सरकार चला रही है? आइये जानें.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 03 Aug 2026 05:06 PM (IST)
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PM Unemployment Allowance Scheme: केंद्र सरकार जनता की सुविधाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है. ये योजनाएं सभी के लिए होती हैं चाहें वो महिला हो, पुरुष हो, विधवा हो, या फिर कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो. इसी कड़ी में सरकार एक योजना बेरोजगारों के लिए भी लेकर आई है. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी कर बताया गया है. लेकिन क्या ऐसी वाकई में कोई योजना है भी या नहीं? आइये जानते हैं सच्चाई.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों के लिए एक योजना चला रही है. जिसके तहत सभी बेरोजगारों को 2500 रुपये दिए जाएंगे. अब खुद सरकार की तरफ से इस योजना की सच्चाई उजागर की गई है. सरकार ने इस वायरल दावे को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है.

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क्या है खबर की सच्चाई?
सरकार की अधिकृत एजेंसी PIB फैक्ट चैक के जरिए इस तरह की वायरल खबरों की सच्चाई उजागर की जाती है. हाल ही में इस बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर भी पीआईबी ने एक पोस्ट शयेर किया है. जिसमें इस दावे को फर्जी करार देते हुए लिखा गया है कि, 'सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सभी बेरोजगारों को 2500 रुपये दिए जाएंगे. PIB फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा फर्जी है.

आगे इस पोस्ट में लिखा गया है, 'केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है. कृपया सतर्क रहें. योजना के नाम पर किसी भी अनजान या असत्यापित प्लेटफॉर्म पर अपने बैंक डीटेल्स, OTP, आधार नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने से बचें.

आधिकारिक वेबसाइट पर ही करें भरोसा
तो वहीं इस पोस्ट में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की हिदायत दी गई है. इसी के साथ कहा गया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजनाओं की सही और प्रमाणिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें. तो वहीं ये भी बताया गया है कि केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध फोटो, वीडियो या किसी मैसेज को पीआईबी फैक्ट चेक पर भेजकर उसकी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 03 Aug 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Unemployment Allowance PIB Fact Check
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