राशन कार्ड खराब या गुम हो गया? अब घर बैठे मिनटों में डाउनलोड करें डिजिटल कॉपी

Digital Ration Card: अक्सर लोगों का राशन कार्ड कहीं खो जाता है या खराब हो जाता है, तो ऐसे समय ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं. अगर आपका राशन कार्ड भी गुम हो गया है तो अब आपको नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन की मदद से डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

सरकार की इस डिजिटल सेवाओं के जरिए अब राशन कार्ड की ई-कॉपी हासिल करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है. यह डिजिटल कॉपी पूरी तरह मान्य होती है और जरूरत पड़ने पर पहचान पत्र या राशन दुकान पर भी इसका इस्तेमाल कर राशन लिया जा सकता हैं. आइए जानते हैं इसके आसान तरीके.

Mera Ration App से भी मिल जाएगी डिजिटल कॉपी

गूगल प्ले स्टोर से Mera Ration ऐप इंस्टॉल करें.

अपनी पसंद का भाषा चुनकर आधार नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करें.

अपने राशन कार्ड के सुरक्षा के लिए उसमें MPIN सेट करें.

लॉगिन होने के बाद आपको राशन कार्ड की जानकारी दिखाई देगी.

इसके बाद आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके PDF फाइल मोबाइल में सेव कर लें.

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DigiLocker से ऐसे डाउनलोड करें राशन कार्ड

सबसे पहले अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से DigiLocker ऐप डाउनलोड करें.

आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और OTP की मदद से इसे लॉगिन करें.

ऐप में जाकर "Ration Card" सर्च करें.

अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का ऑप्शन चुनें.

राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करें.

इसके बाद "Get Document" पर क्लिक करते ही आपके राशन कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड हो जाएगी.

राज्य के PDS पोर्टल से भी कर सकते हैं डाउनलोड

अपने राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

राशन कार्ड डिटेल्स से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

जिला, ब्लॉक, पंचायत या अपने वार्ड की जानकारी को भरें.

उसमें राशन कार्ड नंबर या परिवार के मुखिया के नाम से खोज करें.

राशन कार्ड स्क्रीन पर आने के बाद आप उसे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

डिजिटल राशन कार्ड के क्या हैं फायदे?

कार्ड खोने या खराब होने की परेशानी नहीं रहती है.

मोबाइल में हर समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत दिखाया भी जा सकता है.

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अब राशन कार्ड की सारी अपडेट मोबाइल से मिलती है.

कागजी दस्तावेज साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती.

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