LPG Booking For Wedding: 14 अप्रैल से खरमास खत्म हुए हैं और इसी के साथ वेडिंग सीजन का भी आगाज हो गया है. लेकिन यूएस- ईरान युद्ध के चलते इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत भी देखने को मिल रही है. ऐसे में जिनके घरों में अभी शादी है वे लोग काफी परेशान हो रहे हैं. हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखा जाए तो गैस सिलेंडर की परेशानी अब धीरे- धीरे कम होती जा रही है. तो वहीं अगर आपके घर में कोई शादी है तो आपको कोई चिंता होना ही नहीं चाहिए. क्योंकि आपको इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा.

शादी के लिए मिलेगा सिलेंडर?

अगर आने वाले समय में आपके घर में भी शादी है और आप ये सोच रहे हैं कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति कैसे होगी, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि गैस एजेंसियां शादी वाले घरों में गैस सिलेंडर की व्यवस्था अलग से खासतौर पर करती हैं. आपको आसानी से 5 से 7 गैस सिलेंडर मिल सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत भी नहीं है.

शादी के कार्ड से मिलेगा गैस सिलेंडर

अगर आपके घर में शादी है तो आपके लिए सिलेंडर लेना काफी आसान है. इसके लिए आपको बस कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स चाहिए.

अपने नजदीकि गैस एजेंसी HP,भारत या इंडेन में जाकर आपको शादी का कार्ड, आवेदन पत्र और आधार कार्ड जमा करना होगा.

हर सिलेंडर के लिए आपको लगभग 2,200 से 2,500 रुपये जमा करने होंगे. ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको बाद में कुछ शुल्क काटकर वापस भी मिल जाएगा.

इसके अलावा अगर आपको सिलेंडर की रिफिलिंग करवाना है तो आपको इसके लिए अलग से चार्ज देना होगा.

बता दें कि शादी का कार्ड दिखाने पर आप कमर्शियल सिलेंडर ले सकते हैं. नियम के अनुसार, आमतौर पर 2 कमर्शियल सिलेंडर आपको मिल सकते हैं. आपको केवल ऊपर बताए हुए डॉक्युमेंट्स और सिक्योरिटी शुल्क जमा करना होगा. ये तरीका काफी आसान है और अगर आप अब तक ये नहीं जानते थे तो अब आप जान गए हैं, ऐसे में परेशान ना हों और इस जानकारी को अपने करीबियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं.