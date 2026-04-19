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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी10000 की SIP और 8 करोड़ का फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग का वो फॉर्मूला जो आपको बना देगा अमीर

10000 की SIP और 8 करोड़ का फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग का वो फॉर्मूला जो आपको बना देगा अमीर

Retirement Plan: रिटायरमेंट एक ऐसा समय होता है, जिसके लिए प्लानिंग पहले से की जाती है. अगर आपने अब तक ये प्लानिंग अब तक नहीं की है, तो आपकी थोड़ी मदद यहां करेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 19 Apr 2026 10:20 PM (IST)
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Retirement Plan: सालों की सर्विस या नौकरी के बाद लोग रिटायर होते हैं, ये वो समय है जब घर पर आराम किया जाता है. लेकिन इस दौरान कमाई का जरिया कुछ नहीं होता, ये चिंता का विषय है. इसी के लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग सर्विस में रहने के दौरान ही की जाती है. यदि आपने अब तक अपने रिटायरमेंट के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं की है, तो आपको अब इसके बारे में जल्दी ही सोचना चाहिए. यहां हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करें और कैसे पैसे बचाएं.

रिटायरमेंट के बाद के लिए करें अभी से निवेश
आज के समय में निवेश करना बेहद जरूरी है. समय रहते निवेश करने से आप अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा पैसा जोड़ सकते हैं. अगर आप अपनी सैलरी में से हर महीने 10 हजार रुपये बचत के रूप में SIP के जरिए सेव करते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा पैसा मिलेगा. इस बारे में जी खुद एक्सपर्ट्स हेमंत रस्तोगी और विश्वजीत पराशर ने जी बिजनेस के साथ बातचीत में बताया है.

छोटी रकम से करें शुरुआत
कई लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग में काफी देर कर देते हैं. छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में अपना पैसा खर्च करते हैं और भविष्य की कोई परवाह भी नहीं करते हैं. हेमंत रस्तोगी का इस बारे में कहना है कि रिटायरमेंट जीवन का एक बहुत जरूरी लक्ष्य है, लेकिन लोग अक्सर इसमें समझौता कर लेते हैं. उन्होंने सलाह दी कि निवेशकों को जल्दी शुरुआत करना चाहिए और एक साफ योजना बनानी चाहिए, भले ही शुरुआत में निवेश की रकम छोटी ही क्यों न हो.

भविष्य के लिए जरूरी हैं 8-9 करोड़
वहीं विश्वजीत पराशर का कहना है कि लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय अक्सर महंगाई देखते हैं. उन्होंने समझाया कि आज का 50 हजार रुपये महीने का खर्च आने वाले 10, 20 या 30 साल में और भी ज्यादा बढ़ सकता है. ऐसे में, रिटायरमेंट के बाद वही लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए करीब 8 से 9 करोड़ रुपये का फंड चाहिए हो सकता है.

10 हजार का निवेश करें SIP में
एक्सपर्ट्स ने बताया कि नियमित निवेश करना बेहद फायदेमंद होता है. जैसे यदि आप हर महीने 10 हजार रुपये की SIP करते हैं, और उससे आपको 30 साल तक 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता है, तो ये रकम करीब 3 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. अगर आप हर साल अपनी SIP में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हैं तो ये फंड बढ़कर लगभग 8 करोड़ रुपये हो सकता है.

ऐसे में आप निवेशकों की बात मानें तो 30 से 35 साल में अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छी खासी रकम जोड़ सकते हैं. साफतौर पर कहें तो सही रणनीति और सही अवधि मं किया गया निवेश आपके भविष्य को सुरक्षित रखेगा.

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Published at : 19 Apr 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
SIP Retirement Plan
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