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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीWrong Number पर हो जाए मोबाइल रिचार्ज तो क्या करें? क्या वापस मिलेगा पैसा? जानें पूरा प्रोसेस

Wrong Number पर हो जाए मोबाइल रिचार्ज तो क्या करें? क्या वापस मिलेगा पैसा? जानें पूरा प्रोसेस

Wrong Number Recharge: अक्सर लोग हड़बड़ी में गलत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज कर देते हैं. अगर आपसे भी ये गलती हुई है तो यहां से जानें कि रिचार्ज के पूरे पैसे वापस कैसे लेने हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 14 May 2026 05:03 PM (IST)
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Wrong Number Recharge: आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल रिचार्ज खुद ही ऑनलाइन कर लेते हैं. यूपीआई जैसे फोन पे, गुगल पे, पेटीएम या बैंकिंग ऐप से कुछ सेकंड में रिचार्ज हो जाता है. लेकिन कई बार जल्दबाजी या छोटी सी गलती की वजह से रिचार्ज गलत नंबर पर हो जाता है. ऐसे में सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या पैसा वापस मिल सकता है या नहीं. तो जान लिजिए कि आपको आपके गलत रिचार्ज का भी पैसा वापस मिल सकता है. कुछ मामलों में पूरा ही रिफंड मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी होता है.

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सबसे पहले क्या करें?

अगर आपने गलती से किसी गलत नंबर पर रिचार्ज कर दिया है, तो घबराने की बजाय तुरंत उस ऐप का ट्रांजैक्शन डिटेल चेक करें जिससे रिचार्ज किया गया था. सबसे पहले ये चेक करें कि रिचार्ज सफल हुआ है या अभी प्रोसेस में है. कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसा अपने आप वापस आ जाता है. अगर रिचार्ज सफल दिख रहा है, तो तुरंत स्क्रीनशॉट सुरक्षित कर लें. इसमें ट्रांजैक्शन ID, समय और नंबर जैसी जानकारी रहती है, जो शिकायत करने में काम आती है.

क्या पैसा वापस मिल सकता है?

पैसा वापस मिल सकता है कि नहीं ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि रिचार्ज किस स्थिति में है. अगर रिचार्ज अभी प्रोसेस में है या तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हुआ, तो रिफंड मिलने की संभावना ज्यादा रहती है. लेकिन अगर गलत नंबर पर सफलतापूर्वक रिचार्ज हो चुका है और सामने वाले नंबर में बैलेंस भी पहुंच गया है, तो पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां इसे यूजर की गलती मानती हैं. अब जानिए कि इसके बाद आपको क्या करना है. 

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कहां करें शिकायत?

सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें जिससे रिचार्ज किया गया था. जैसे- PhonePe, Google Pay, Paytm, Amazon Pay या बैंकिंग ऐप. फिर ऐप में Help या Support सेक्शन में जाकर ट्रांजैक्शन की शिकायत दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर से भी संपर्क करना चाहिए. अगर रिचार्ज अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो कुछ मामलों में कंपनी मदद कर सकती है.

कितने समय में मिलता है रिफंड?

अगर ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तो आमतौर पर 3 से 7 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाता है. लेकिन सफल रिचार्ज के मामलों में रिफंड मिलना आसान नहीं होता. कई बार प्लेटफॉर्म और टेलीकॉम कंपनी दोनों ही जिम्मेदारी लेने से बचते हैं. इसी वजह से एक्सपर्ट हमेशा नंबर दोबारा चेक करके ही पेमेंट करने की सलाह देते हैं.

गलत रिचार्ज से बचने के आसान तरीके

  • रिचार्ज करने से पहले नंबर दो बार जरूर जांचें
  • जल्दबाजी में पेमेंट न करे
  • सेव किए गए पुराने नंबरों को समय-समय पर अपडेट करें
  • ऑटो-पेमेंट के समय नाम भी चेक करें
  • बड़ी रकम का रिचार्ज करते समय खास सावधानी रखें

गलत नंबर पर मोबाइल रिचार्ज होना छोटी गलती जरूर लग सकती है, लेकिन कई बार इससे पैसे का नुकसान हो जाता है. अगर ऐसी गलती हो जाए तो तुरंत शिकायत दर्ज करना जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी कार्रवाई होगी उतनी जल्दी मदद मिलेगी. हालांकि, हर मामले में रिफंड मिल जाए, इसकी गारंटी नहीं होती. इसलिए, ऑनलाइन रिचार्ज करते समय एक छोटी- सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 May 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Mobile Number Refund Mobile Recharge Utility News
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