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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi Electronic Markets: दिल्ली के 6 बाजार जहां मिलते हैं ब्रांडेड AC और कूलर, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग

Delhi Electronic Markets: दिल्ली के 6 बाजार जहां मिलते हैं ब्रांडेड AC और कूलर, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग

Cheapest Electronics Market: गर्मी बढ़ते ही AC और कूलर की मांग भी तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में दिल्ली के कुछ ऐसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक बाजार हैं, जहां कम दाम में AC और कूलर आसानी से मिल जाते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 16 May 2026 09:50 AM (IST)
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  • कूलर 1200 से 5000 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध।

Cheapest Electronics Market in Delhi: मई का महीना आधा बीत चुका है और गर्मी भी दिन पर दिन बढ़ रही है. ऐसे में लोगों को एयर कंडीशनर यानी AC और कूलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार बजट न होने की वजह से वह खरीद नहीं पाते हैं. लेकिन अगर आपको दिल्ली में सस्ते और अच्छे इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी करनी है तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है. दिल्ली में कई ऐसे बाजार हैं, जहां से आप किफायती दाम में AC और कूलर खरीद सकते हैं. 

1.करोल बाग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट

करोल बाग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दिल्ली का एक मशहूर इलेक्ट्रॉनिक बाजार है. अगर आपको नया या फिर पुराना AC और कूलर खरीदना हैं तो यह जगह आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. खास बात तो यह है कि यहां पर हर ब्रांड के AC और कूलर आसानी से मिल जाते हैं. इस बाजार में कूलरों की कीमत करीब 5 हजार से शुरू हो जाती है.

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2.भागीरथी पैलेस मार्केट

अगर इस मार्केट की बात करें तो यह थोक में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए सबसे फेमस जगह है, यहां पर बल्ब से लेकर फ्रिज, कूलर, एसी और टीवी तक हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ही कम रेट पर मिलता है. गर्मियों में सस्ते दामों में AC और कूलर खरीदने के लिए यह जगह सबसे अच्छा ऑप्शन है.

3. मोहन सिंह मार्केट

यह मार्केट दिल्ली की पुरानी और सबसे फेमस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में से एक है. यहां पर आपको ब्रांडेड फ्रिज, कूलर, विंडो एसी काफी ज्यादा कम रेट पर मिल सकते हैं.

4.इंद्रलोक मार्केट

इंद्रलोक मार्केट अपनी वैरायटी और उचित कीमतों के लिए जानी जाती है, यहां पर कूलरों की कीमत करीब 2 हजार से 15 हजार तक होते हैं. वहीं एक अच्छा एसी करीब 30 हजार तक में मिल सकता है.

5.पुरानी दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट

पुरानी दिल्ली में स्थित यह मार्केट थोक और खुदरा इलेक्ट्ऱॉनिक्स के लिए फेमस है. यहां पर एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान थोक दामों पर बहुत सस्ते में मिल जाते हैं. 

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6. कमला मार्केट

यह बाजार सिर्फ शादी की शॉपिंग करने के लिए ही नहीं, बल्कि कूलर एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भी फेमस है. यह मार्केट कूलर की सबसे सस्ती मार्केट के लिए जानी जाती है, यहां पर 12,00 से 1500 तक कूलर की शुरुआत हो जाती है. अगर आप गर्मी से बचने के लिए एसी या कूलर खरीदना चाहते हैं तो यह दिल्ली की मार्केट आपके लिए बेहतर ऑप्शन है.

Published at : 16 May 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Cooler Air Conditioner Utility News Electronics Market Delhi
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