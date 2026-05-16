भारतीय रेलवे को लोगो में क्यों जोड़ा गया है एक और स्टार, इसका क्या मतलब होता है? समझिए

Indian Railway Logo Meaning: भारतीय रेलवे ने अपने प्रशासनिक विस्तार के साथ कॉर्पोरेट पहचान को ध्यान में रखते हुए एक नए लोगो का अनावरण किया है. नए लोगो में सितारों की संख्या 17 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है. जानिए रेलवे ने लोगो में एक और सितारा क्यों जोड़ा है और इसके क्या मायने हैं.

दरअसल, भारतीय रेलवे के लोगो में दिखने वाला हर एक स्टार रेलवे के एक 'जोन' को दर्शाने का काम करता है. जहां पहले इसके लोगो में 17 स्टार थे, क्योंकि देश में 17 रेलवे जोन थे. अब विशाखापत्तनम मुख्यालय वाले दक्षिण तटीय रेलवे (South Coast Railway - SCoR) के औपचारिक रूप से चालू होने के बाद देश में कुल 18 जोन हो गए हैं. इसलिए लोगो में एक सितारा और जोड़ा गया है.

रेलवे के सितारे क्या दर्शाते हैं?

यह नया स्टार इस बात का भी प्रतीक है कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क और उसका प्रशासनिक ढांचा अब पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है. रेलवे के प्रतीक चिन्ह (Emblem) में चारों तरफ फैले ये स्टार्स इस बात का प्रमाण हैं कि भारतीय रेलवे देश के अलग-अलग कोनों (जोनों) को एक साथ जोड़कर पूरे राष्ट्र को गति देती है. जहां रोजाना करोड़ों की संख्या में आज भी यात्री भारतीय रेलवे से सफर करना पसंद करते हैं.

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भारतीय रेलवे का प्रशासनिक ढांचा हुआ मजबूत

अब एक नया सितारा जोड़ने से यह साफ होता है कि भारतीय रेलवे का प्रशासनिक ढांचा पहले के मुताबिक और भी ज्यादा अधिक मजबूत होने के साथ-साथ विस्तृत हो चुका है. इस नए जोन के गठन का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश और आसपास के तटीय क्षेत्रों में रेल बुनियादी ढांचे का विकास करना, ट्रेनों के संचालन को गति देना और यात्री सुविधाओं को पहले के मुताबिक और भी ज्यादा बेहतर बनाना है.

नए जोन को बनाने में किन तरह की चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना?

हांलाकि, इस नए जोन को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने में फिलहाल जनशक्ति की कमी और अंतर-जोनल समन्वय जैसी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन, इसके बावजूद भी नया लोगो यह संदेश देता है कि भारतीय रेलवे देश के हर कोने को आपस में जोड़ने के अपने संकल्प पर हमेशा की तरह कायम है.

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