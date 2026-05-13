Metro Card Vs NCMC Card: दिल्ली में रोज लाखों लोग मेट्रो से सफर करते हैं. ऑफिस जाना हो, कॉलेज या फिर बाजार, दिल्ली मेट्रो लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. ऐसे में ज्यादातर यात्रियों के पास मेट्रो कार्ड होता है, लेकिन अब धीरे-धीरे एनसीएमसी कार्ड का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है. कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर दोनों में फर्क क्या है और दिल्ली वालों के लिए कौन-सा कार्ड ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. जो अभी नए- नए शहर में आए हैं उनके मन में सीधा सवाल ये है कि कौन- सा कार्ड बनवाना सही है.

क्या होता है मेट्रो कार्ड?

मेट्रो कार्ड को खासतौर पर दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के लिए बनाया गया है. इसमें पैसे रिचार्ज कराए जाते हैं और सफर के दौरान एंट्री-एग्जिट पर टैप करके किराया कट जाता है. इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे टोकन लेने की लाइन से छुटकारा मिल जाता है. साथ ही किराए में भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है. हालांकि, इसकी एक सीमा भी है. यह कार्ड मुख्य रूप से सिर्फ मेट्रो यात्रा तक ही सीमित रहता है.

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क्या है एनसीएमसी कार्ड?

एनसीएमसी कार्ड (NCMC Card) यानी National Common Mobility Card. इसे वन नेशन, वन कार्ड के कॉन्सेप्ट पर शुरू किया गया है. इसका मतलब है कि एक ही कार्ड को कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. दिल्ली मेट्रो के अलावा NCMC कार्ड से बस, पार्किंग, टोल टैक्स और कई जगहों पर पेमेंट भी किया जा सकता है. कुछ बैंक इस कार्ड को डेबिट कार्ड के रूप में भी जारी करते हैं. यानी यह सिर्फ ट्रैवल कार्ड नहीं, बल्कि एक मल्टी-यूज कार्ड की तरह काम करता है.

दोनों कार्ड में सबसे बड़ा फर्क

मेट्रो कार्ड केवल मेट्रो यात्रा के लिए ज्यादा उपयोगी है, जबकि NCMC Card को कई सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ मेट्रो से सफर करता है और उसे बाकी सुविधाओं की जरूरत नहीं है, तो मेट्रो कार्ड उसके लिए आसान विकल्प हो सकता है. लेकिन अगर कोई ऐसा कार्ड चाहता है जिससे ट्रांसपोर्ट और पेमेंट दोनों काम हो जाएं, तो NCMC ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.

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दिल्ली वालों के लिए कौन सा है बेस्ट?

दिल्ली जैसे शहर में जहां लोग अलग-अलग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वहां NCMC Card भविष्य को ध्यान में रखकर बेहतर विकल्प माना जा रहा है. सरकार भी धीरे-धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक ही कार्ड से जोड़ने की कोशिश कर रही है. आने वाले समय में इसका इस्तेमाल और बढ़ सकता है. हालांकि, अभी भी कई लोग पुराने मेट्रो कार्ड को ही बेस्ट मानते हैं क्योंकि उन्हें वही यूज करने की आदत हो गई है.

क्या NCMC पूरी तरह Metro Card की जगह ले लेगा?

फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. अभी मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. लेकिन डिजिटल पेमेंट और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ने के साथ NCMC का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. हो सकता है कि आने वाले साल में यही कार्ड लोगों की पहली पसंद बन जाए. अगर आपका काम सिर्फ मेट्रो यात्रा तक सीमित है, तो मेट्रो कार्ड भी अच्छा ऑप्शन है. लेकिन अगर आप एक ऐसा कार्ड चाहते हैं जिससे ट्रैवल के साथ-साथ दूसरी पेमेंट भी हो सके, तो NCMC कार्ड ज्यादा स्मार्ट और भविष्य के हिसाब से बेहतर माना जा सकता है.