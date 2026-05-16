हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या वाकई 'अनलिमिटेड' होता है हेल्थ इंश्योरेंस? पॉलिसी लेने से पहले जान लें ये 5 कड़वी हकीकतें

क्या वाकई 'अनलिमिटेड' होता है हेल्थ इंश्योरेंस? पॉलिसी लेने से पहले जान लें ये 5 कड़वी हकीकतें

Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस में ‘अनलिमिटेड कवर’ सुनने में आकर्षक लगता है लेकिन असल में इसमें कई शर्तें होती हैं. चलिए जानते हैं पॉलिसी लेने से पहले इन 5 सीमाओं को समझना क्यों जरूरी है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 16 May 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

Unlimited Cover Meaning: आजकल टीवी और इंटरनेट पर हेल्थ इंश्योरेंस के विज्ञापन में 'अनलिमिटेड कवर' शब्द बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है. इसे सुनकर ऐसा लगता है कि एक बार पॉलिसी ले ली तो फिर अस्पताल का कितना भी बड़ा बिल आए, हमें जेब से एक रुपए भी नहीं देना पड़ेगा और सबकुछ बीमा कंपनी ही दे देगी. चलिए जानते हैं क्या इसकी असलियत भी इतनी ही खूबसूरत है?

बीमा विशेषज्ञों के अनुसार, यह कई बार कंपनियों का एक मार्केटिंग तरीका होता है, जिसके पीछे कुछ नियमों और शर्तों का एक बड़ा जाल छिपा रहता है. असल में 'अनलिमिटेड कवर' का मतलब यह नहीं होता कि हमारी इलाज पूरी तरह मुफ्त होगी.

 क्या है 'अनलिमिटेड कवर' का असली मतलब?

बात करें हम 'अनलिमिटेड कवर' की तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपके इंश्योरेंस की कुल राशि (Sum Insured) की सीमा बार-बार रिफिल हो सकती है. यानी अगर आपने 10 लाख का बेस प्लान लिया है और वह एक गंभीर बीमारी में खर्च हो गया, तो जरूरत के हिसाब से कंपनी उसे दोबारा रिफिल कर देगी. लेकिन, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि कंपनी आपके अस्पताल के हर खर्च को बिना कटौती के पास कर देगी.

दिल्ली के 6 बाजार जहां मिलते हैं ब्रांडेड AC और कूलर, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग

5 कारण जिनसे पूरा फायदा नहीं मिलता

  • कमरे की सीमा (Room Rent Limit): अक्सर कई कंपनियां दावा करती हैं कि कवर अनलिमिटेड है, लेकिन असल में कमरे के किराए पर एक 'कैपिंग' लगा देती हैं. मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी में सिर्फ 'सिंगल प्राइवेट रूम' की शर्त है और आपने उससे महंगी या 'सुइट' ले लिया, तो कंपनी सिर्फ कमरे का अंतर ही नहीं, बल्कि बाकी इलाज जैसे डॉक्टर की फीस और अन्य खर्चों में भी 'प्रोपोर्शनेट कटौती' कर देगी.
  • को-पेमेंट का झटका: कई पॉलिसियों में को-पेमेंट (Co-payment) का क्लॉज होता है यानी इलाज के कुल खर्चे का पेमेंट आपको खुद देन होगा. यह आमतौर पर  10% या 20% हो सकता है जो आपको खुद देना होगा. उदाहरण के तौर पर अगर बिल 10 लाख का है, तो 'अनलिमिटेड कवर' होने के बावजूद आपको 1 से 2 लाख रुपये अपनी जेब से देने पड़ सकते हैं.
  • बीमारियों पर 'सब-लिमिट': भले ही आपका कुल कवर करोड़ों का हो लेकिन कुछ बीमारियों के इलाज के लिए कंपनियां अक्सर एक फिक्स लिमिट तय कर देती हैं. जैसे मोतियाबिंद, पथरी या घुटने का ऑपरेशन. उदाहरण के लिए, अगर मोतियाबिंद के लिए कंपनी 50,000 रुपये ही देगी, चाहे अस्पताल का खर्च 80,000 रुपये क्यों न आया हो, तो बाकी पैसे आपको खुद देने होंगे.
  • डिडेक्टिबल की सीमा: कुछ पॉलिसियों में शुरुआती खर्च आपको खुद उठानी पड़ती है. जैसे अगर डिडेक्टिबल 50,000 रुपये है, तो पहले 50 हजार रुपये का इलाज आपको खुद ही देने होंगे, उसके बाद ही बीमा कंपनी की जिम्मेदारी शुरू होगी.
  • जरूरत से ज्यादा खर्च: बीमा कंपनियां अस्पताल के बिलों की जांच करती हैं. अगर उन्हें लगता है कि अस्पताल का चार्ज जरूरत से ज्यादा है या कुछ इलाज 'जरूरी' नहीं था, तो वे उस हिस्से को 'गैर जरूरी खर्च' (Non-Medical Expenses) मानकर क्लेम से काट सकती हैं.

Confirm Train Ticket: तत्काल या जनरल, कौन सी ट्रेन टिकट पहले होती है कन्फर्म? सफर से पहले जान लें 3 जरूरी नियम

क्या ऐसी पॉलिसी लेना सही है?

'अनलिमिटेड' कवर पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसे लेने से पहले पूरी तरह समझकर लेना जरूरी है. यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जिन्हें किसी बीमारी के कारण बार-बार अस्पताल जाना पड़े या एक ही साल में कई सदस्य बीमार पड़ जाएं.

लेकिन असली सुरक्षा तभी मिलती है जब आप पॉलिसी के 'फाइन प्रिंट' (बारीक नियमों) को ध्यान से पढ़ते हैं. इसलिए पॉलिसी लेते समय हमेशा रूम रेंट, को-पेमेंट और बीमारियों की सब-लिमिट के बारे में एजेंट से स्पष्ट सवाल पूछे, क्योंकि बिना नियम पढ़ें और समझे सिर्फ 'अनलिमिटेड' लफ़्ज़ पर भरोसा करना आपको नुकसान दें सकता है. 

Published at : 16 May 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Health Insurance Utility News Unlimited Cover
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
क्या वाकई 'अनलिमिटेड' होता है हेल्थ इंश्योरेंस? पॉलिसी लेने से पहले जान लें ये 5 कड़वी हकीकतें
क्या वाकई 'अनलिमिटेड' होता है हेल्थ इंश्योरेंस? पॉलिसी लेने से पहले जान लें ये 5 कड़वी हकीकतें
यूटिलिटी
Delhi Electronic Markets: दिल्ली के 6 बाजार जहां मिलते हैं ब्रांडेड AC और कूलर, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग
दिल्ली के 6 बाजार जहां मिलते हैं ब्रांडेड AC और कूलर, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग
यूटिलिटी
Hotel Safety Tips: होटल के कमरे में घुसते ही कर लें ये काम, कहीं 'तीसरी आंख' ना रख रही हो नजर
Hotel Safety Tips: होटल के कमरे में घुसते ही कर लें ये काम, कहीं 'तीसरी आंख' ना रख रही हो नजर
यूटिलिटी
FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल प्लाजा पर क्या होगा? घर बैठे ऐसे करें दोबारा एक्टिव
FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल प्लाजा पर क्या होगा? घर बैठे ऐसे करें दोबारा एक्टिव
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुरुग्राम लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट में पेश, 50 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत, जानें क्या कहा?
गुरुग्राम लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट में पेश, 50 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'CM से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको...' प्रतीक यादव का जिक्र कर योगी के मंत्री ने अखिलेश को दिया चौंकाने वाला ऑफर
'CM से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको...' प्रतीक यादव का जिक्र कर योगी के मंत्री ने अखिलेश को दिया चौंकाने वाला ऑफर
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
इंडिया
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं', बंगाल में हार के बाद पहली बार TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र', बंगाल में हार के बाद TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
टेक्नोलॉजी
OpenAI पर बड़ा आरोप! क्या आपका निजी डेटा Google और Meta तक पहुंचाया गया? कंपनी पर ठोका गया केस
OpenAI पर बड़ा आरोप! क्या आपका निजी डेटा Google और Meta तक पहुंचाया गया? कंपनी पर ठोका गया केस
शिक्षा
सीमा की चौकी या फिर देश के अंदर ऑपरेशन? जानें BSF और CRPF में क्या है अंतर
सीमा की चौकी या फिर देश के अंदर ऑपरेशन? जानें BSF और CRPF में क्या है अंतर
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget