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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसरकार का बड़ा ऐलान, घर बनाने वालों को मिलेंगे 5 लाख रुपए, नई योजना के बारे में जानिए

सरकार का बड़ा ऐलान, घर बनाने वालों को मिलेंगे 5 लाख रुपए, नई योजना के बारे में जानिए

Housing Scheme: अगर आप तेलंगाना में रहते हैं तो आपके लिए खास खबर है. तेलंगाना सरकार लोगों को सस्ता घर उपलब्ध कराने के लिए एक नई हाउसिंग योजना शुरू कर रही है, इस योजना के तहत 1 लाख घर बनाए जाएंगे.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Jul 2026 04:23 PM (IST)
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  • पहले चरण में 7,680 अपार्टमेंट बनेंगे, प्रत्येक 528 वर्ग फीट।

Affordable Housing Scheme: हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वह जीवन में एक बार अपना घर खरीदे. इसके लिए लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, ताकि अपने और अपने परिवार के लिए एक घर बना या खरीद सकें. हालांकि, आज के समय में घर बनाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों की जीवनभर की कमाई लग जाती है. लेकिन अगर आप तेलंगाना में रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. तेलंगाना सरकार लोगों को सस्ता घर उपलब्ध कराने के लिए एक नई हाउसिंग योजना शुरू कर रही है. इस योजना के तहत हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी इलाके में लगभग 1 लाख घर बनाए जाएंगे. 

क्या सच में घर बनाने वालों को मिलेंगे 5 लाख रुपए?

इसका जवाब है हां. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. यानी इसकी मदद से लोगों को काफी मदद मिलेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसके साथ ही लाभार्थियों को अपनी तरफ से 6 लाख रुपये का योगदान देना पड़ेगा. इसके अलावा, रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोगों के घर कम पैसों में बन जाएं, इसके लिए सरकार उनको जमीन भी उपलब्ध करवाएगी.

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इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

  • इसके लिए आवेदक 10 साल से CURE इलाके में रह रहा हो.
  • आपको इस योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए आपके परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपये तक होनी चाहिए.
  • वहीं उसके पास आउटर रिंग रोड इलाके के अंदर किसी भी तरह का मकान, प्लॉट नहीं होना चाहिए.

पहले चरण में कितने बनेंगे फ्लैट?

इस योजना के पहले चरण में 16 विधानसभा क्षेत्रों में 7,680 लो इनकम ग्रुप अपार्टमेंट तैयार किए जाएंगे. अब इस योजना से जुड़े फायदों के बारे में जान लेते हैं जैसे...

  • सबसे पहले जान लें कि इस योजना का नाम इंदिरम्मा इंद्लु अकोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम है.
  • इस योजना के तहत बनाए जाने वाले हर अपार्टमेंट का एरिया लगभग 528 स्क्वायर फीट होगा.
  • इसके साथ ही इसमें लगभग 400 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया उपलब्ध कराया जाएगा.
  • वहीं योजना के तहत घरों को GHMC साइबराबाद और मलकजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाकों में बनाया जाएगा. 

योजना के पीछे सरकार का मकसद क्या है?

अगर बात करें सरकार के मकसद की तो यह है कि इसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी घर का लाभ मिल सके. साथ ही उनका भी अपने घर का सपना पूरा होगा. सरकार की इस मदद से लोगों को किफायती दाम में घर मिल सकेंगे. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Telangana Government Utility News Affordable House Housing Schemes
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