Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से कोलकाता- बेंगलुरू तक, 21 से 26 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट
Cheapest Flight Tickets This Week: यहां कई सारी सस्ती फ्लाइट्स की आपस में तुलना की गई है, जिससे आप जान सकते हैं कि 21 जुलाई से 26 जुलाई तक आपको कौन सी फ्लाइट की टिकट सस्ती मिलने वाली है.
Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आप इस हफ्ते अपने परिवार के साथ या सोलो कहीं भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. वहीं, अगर आपको किसी काम से बाहर भी जाना है तो पहले इसे पढ़ ही लें. असल में यहां अलग- अलग फ्लाइट्स की टिकट की तुलना की गई है और सबसे सस्ते टिकट की जानकारी दी गई है. वैसे तो हफ्ते के हर दिन अलग- अलग रूट्स की फ्लाइट टिकट अलग- अलग कीमत की होती है, लेकिन यहां हम सिर्फ सस्ती वाली टिकट की ही बात कर रहे हैं.
अगर आपकी यात्रा 21 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच है तो पहले अलग-अलग एयरलाइंस और ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर किराए की तुलना यहां से चेक कर सकते हैं. यहां से देखकर बुकिंग करेंगे तो आपको पैसे भी बचेंगे और समय भी. तो आइये देखते हैं कि इस हफ्ते सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट कहां मिल रही हैं.
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यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-
|रूट
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|दिन
|दिल्ली-मुंबई
|अकासा एयर
|5862
|02:10 PM
|स्पाइस जेट
|5712
|05:30 AM
|बुधवार
|दिल्ली-हैदराबाद
|इंडिगो
|7002
|11:15 PM
|एयर इंडिया
|7207
|11:00 PM
|बुधवार
|दिल्ली-पूणे
|स्पाइस जेट
|7132
|09:05 PM
|अकासा एयर
|7537
|03:00 PM
|गुरुवार
|दिल्ली-कोलकाता
|स्पाइस जेट
|5699
|06:00 PM
|अकासा एयर
|6506
|05:55 AM
|रविवार
|बैंगलुरू-दिल्ली
|अकासा एयर
|9666
|06:05 AM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|9899
|06:40 AM
|शुक्रवार
|बैंगलुरू-मुंबई
|स्पाइस जेट
|6054
|04:43 AM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|6499
|10:25 PM
|शनिवार
|बैंगलुरू-कोलकाता
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7921
|07:30 AM
|इंडिगो
|7920
|06:30 AM
|रविवार
|अहमदाबाद-दिल्ली
|इंडिगो
|5368
|05:00 AM
|एयर इंडिया
|5518
|02:00 PM
|शुक्रवार
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फ्लाइट की बुकिंग के समय किन बातों का रखें ध्यान-
अगर आपको फ्लाइट की यानी एयर टिकट बुक करनी है तो टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग ट्रैवल वेबसाइट पर जाकर रेट की तुलना करें. अगर आपकी यात्रा की तारीख तय है तो पहले से टिकट बुक करने पर बेहतर कीमत मिल सकती है. साथ ही, बैगेज पॉलिसी, कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज, सीट चयन और एक्स्ट्रा लगने वाले पैसे भी ध्यान से पढ़ लें. मान लिजिए आपने सोचा की मेरी यात्रा तो 8000 में हो जाएगी और बैगेज का एक्स्ट्रा 1000 लग गया तो आप बेमतलब ही पेरशान हो जाएंगे.