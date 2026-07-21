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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से कोलकाता- बेंगलुरू तक, 21 से 26 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से कोलकाता- बेंगलुरू तक, 21 से 26 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets This Week: यहां कई सारी सस्ती फ्लाइट्स की आपस में तुलना की गई है, जिससे आप जान सकते हैं कि 21 जुलाई से 26 जुलाई तक आपको कौन सी फ्लाइट की टिकट सस्ती मिलने वाली है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Jul 2026 03:05 PM (IST)
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Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आप इस हफ्ते अपने परिवार के साथ या सोलो कहीं भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. वहीं, अगर आपको किसी काम से बाहर भी जाना है तो पहले इसे पढ़ ही लें. असल में यहां अलग- अलग फ्लाइट्स की टिकट की तुलना की गई है और सबसे सस्ते टिकट की जानकारी दी गई है. वैसे तो हफ्ते के हर दिन अलग- अलग रूट्स की फ्लाइट टिकट अलग- अलग कीमत की होती है, लेकिन यहां हम सिर्फ सस्ती वाली टिकट की ही बात कर रहे हैं. 

अगर आपकी यात्रा 21 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच है तो पहले अलग-अलग एयरलाइंस और ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर किराए की तुलना यहां से चेक कर सकते हैं. यहां से देखकर बुकिंग करेंगे तो आपको पैसे भी बचेंगे और समय भी. तो आइये देखते हैं कि इस हफ्ते सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट कहां मिल रही हैं.

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यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें- 

रूट फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन
दिल्ली-मुंबई अकासा एयर 5862 02:10 PM स्पाइस जेट 5712 05:30 AM बुधवार
दिल्ली-हैदराबाद  इंडिगो  7002 11:15 PM एयर इंडिया 7207 11:00 PM बुधवार
दिल्ली-पूणे स्पाइस जेट 7132 09:05 PM अकासा एयर 7537 03:00 PM गुरुवार
दिल्ली-कोलकाता स्पाइस जेट 5699 06:00 PM अकासा एयर 6506 05:55 AM रविवार
बैंगलुरू-दिल्ली अकासा एयर 9666 06:05 AM एयर इंडिया एक्सप्रेस 9899 06:40 AM शुक्रवार
बैंगलुरू-मुंबई स्पाइस जेट 6054 04:43 AM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6499 10:25 PM शनिवार
बैंगलुरू-कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस 7921 07:30 AM इंडिगो 7920 06:30 AM रविवार
अहमदाबाद-दिल्ली इंडिगो 5368 05:00 AM एयर इंडिया 5518 02:00 PM शुक्रवार

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फ्लाइट की बुकिंग के समय किन बातों का रखें ध्यान-

अगर आपको फ्लाइट की यानी एयर टिकट बुक करनी है तो टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग ट्रैवल वेबसाइट पर जाकर रेट की तुलना करें. अगर आपकी यात्रा की तारीख तय है तो पहले से टिकट बुक करने पर बेहतर कीमत मिल सकती है. साथ ही, बैगेज पॉलिसी, कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज, सीट चयन और एक्स्ट्रा लगने वाले पैसे भी ध्यान से पढ़ लें. मान लिजिए आपने सोचा की मेरी यात्रा तो 8000 में हो जाएगी और बैगेज का एक्स्ट्रा 1000 लग गया तो आप बेमतलब ही पेरशान हो जाएंगे. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Air Ticket Flight Ticket Utility News
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