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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसंसद में गूंजा LIC और EPFO में पड़े लावारिस पैसे का मुद्दा, जानें खोया फंड कैसे मिलेगा वापस

संसद में गूंजा LIC और EPFO में पड़े लावारिस पैसे का मुद्दा, जानें खोया फंड कैसे मिलेगा वापस

Unclaimed Money: सरकार ने बताया कि LIC और EPFO में हजारों करोड़ रुपये का दावा न किया गया पैसा जमा है. आइए जानते हैं, खाताधारक या कानूनी वारिस इसे कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 21 Jul 2026 03:02 PM (IST)
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LIC Unclaimed Amount: अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का LIC या EPFO में पैसा जमा है, तो यह खबर आपके लिए अहम है. संसद में सरकार ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक LIC में हजारों करोड़ रुपये ऐसे पड़े हैं, जिन पर अब तक किसी पॉलिसीधारक या उसके वारिस ने दावा नहीं किया है. वहीं EPFO में भी बड़ी रकम लंबे समय से निष्क्रिय खातों में पड़ी हुई है.

हालांकि सरकार का कहना है कि यह पैसा पूरी तरह संबंधित खाताधारकों या उनके कानूनी वारिसों का है और इसका किसी अन्य काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि LIC और EPFO दोनों ही संस्थाएं लोगों तक उनका पैसा पहुंचाने के लिए नई ऑनलाइन सुविधाएं और आसान प्रक्रियाएं को लगातार मजबूत कर रही हैं.

LIC में कितना अनक्लेम्ड पैसा है?

31 मार्च 2026 तक LIC के पास 7,318.50 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड राशि मौजूद है. इनमें से 5,564.55 करोड़ रुपये पॉलिसीधारकों की राशि है, जबकि 1,753.95 करोड़ रुपये उस पर अर्जित आय है. फिलहाल LIC लगातार पॉलिसीधारकों और उनके नॉमिनी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे है, ताकि उनकी रकम लौटा दी जाएं. 

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EPFO ने निष्क्रिय खातों के लिए क्या किया?

EPFO में "अनक्लेम्ड अकाउंट" की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कई खाते लंबे समय से निष्क्रिय हैं. ऐसे खातों में करीब 9,330.56 करोड़ रुपये जमा हैं. EPFO ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत 1,000 रुपये या उससे कम बैलेंस वाले आधार-वेरिफाइड निष्क्रिय खातों का पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाएगा. अगर यह व्यवस्था सफल रहा, तो भविष्य में इस सुविधा को अधिक राशि वाले खातों तक भी बढ़ाया जा सकता है.

LIC में अपना पैसा कैसे चेक करें?

  • LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • अपना नाम, जन्मतिथि और PAN दर्ज करके जांच करें कि कोई राशि लंबित है या नहीं.
  • जरूरत पड़ने पर नजदीकी LIC शाखा में भी संपर्क किया जा सकता है.
  • LIC SMS, पत्र और एजेंटों के माध्यम से भी पॉलिसीधारकों से संपर्क कर रही है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Utility News Unclaimed Money EPFO Inactive Account LIC Unclaimed Amount
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