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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPlastic Note: अगर 200-500 के प्लास्टिक नोट आए तो एटीएम से कैसे निकलेंगे? जानिए क्या है RBI की तैयारी

Plastic Note: अगर 200-500 के प्लास्टिक नोट आए तो एटीएम से कैसे निकलेंगे? जानिए क्या है RBI की तैयारी

Plastic Note: बताया जा रहा है कि जल्द ही प्लास्टिक के नोट जारी होने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इसे एटीएम से कैसे निकाला जाएगा. यहां इस सवाल का जवाब मौजूद है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Jul 2026 02:59 PM (IST)
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Plastic Note: देश में एक बार फिर प्लास्टिक करेंसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सवाल उठ रहा है कि अगर आगे चलकर 200 और 500 रुपये के प्लास्टिक नोट जारी किए जाते हैं, तो क्या एटीएम से ये नोट पहले की तरह निकल पाएंगे? क्या इसके लिए नई मशीनें लगानी पड़ेंगी या जो पहले से एटीएम हैं उनमें ही बदलाव करके काम चल जाएगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं तो यहां से जवाब ले सकते हैं.

फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक ने 200 और 500 रुपये के प्लास्टिक नोट जारी करने का कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है. हालांकि, समय-समय पर पॉलीमर नोटों को लेकर चर्चा होती रही है. कई देशों में ऐसे नोट पहले से चल रहे हैं, अब भारत में इसका इंतजार है.

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एटीएम से कैसे निकलेंगे प्लास्टिक नोट?
अगर आगे चलकर प्लास्टिक के नोट आते हैं तो इसे एटीएम से निकालने के लिए पूरी मशीन बदलने की जरूरत नहीं होगी. बैंकिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार, एटीएम में मौजूद कैश कैसट और नोट पहचानने वाले सेंसर को नए नोटों के हिसाब से कैलिब्रेट करना होगा. इसके अलावा मशीन के सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जाएगा ताकि वह नए नोटों की मोटाई, आकार और बनावट को सही तरीके से पहचान सके. यानी ग्राहकों के लिए एटीएम इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बदलेगा.

प्लास्टिक नोटों के क्या होंगे फायदे?
प्लास्टिक नोट कागज के नोटों की तुलना में कई मामलों में बेहतर माने जाते हैं. ये ज्यादा समय तक चलते हैं. पानी से आसानी से खराब नहीं होते. जल्दी फटते नहीं हैं. गंदे कम होते हैं. इनमें सुरक्षा फीचर्स जोड़ना आसान होता है, जिससे नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, सिंगापुर और कई अन्य देशों में पॉलीमर नोट सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

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क्या आम लोगों पर पड़ेगा असर?
अगर भारत में प्लास्टिक नोट आते हैं, तो आम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी. ये नोट बाकी नोटों की तरह ही दुकानों, बैंकों और एटीएम में इस्तेमाल किए जा सकेंगे. शुरुआती दिनों में बैंक और RBI लोगों को नए नोटों की पहचान और उनके इस्तेमाल को लेकर जानकारी भी देंगे.

कब जारी होंगे प्लास्टिक के नोट?
अभी तक RBI ने 200 और 500 रुपये के प्लास्टिक नोट जारी करने की कोई तारीख नहीं बताई है. इसलिए फिलहाल बाजार में कागज के नोट ही चल रहे हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 Jul 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Utility News Plastic Note Polymer Note
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