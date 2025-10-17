आपके PF अकाउंट में कितने पैसे जमा हुए, मोबाइल से ऐसे कर सकते हैं चेक

PF Balance Checking Process: कर्मचारियों के लिए पीएफ यानी भविष्य निधि एक अहम बचत होती है. जो नौकरी के दौरान और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देती है. हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा होता है और उतनी ही रकम कंपनी की ओर से भी दी जाती है. लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनके खाते में अब तक कितने पैसे जमा हुए हैं या ब्याज कितना मिला है.

अच्छी बात यह है कि अब पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप मोबाइल फोन से ही मिनटों में बैलेंस, पासबुक और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं. आइए जानते हैं मोबाइल से PF बैलेंस चेक करने के आसान तरीके और कौन-कौन से ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं.

वेबसाइट से PF बैलेंस चेक करें

वेबसाइट से चेक करने के लिए आपरो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर जाना होगा यहां आप अपने पीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी देख सकते हैं. वेबसाइट पर आपको e-Passbook के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद UAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा. लॉगिन होते ही आपके सामने अकाउंट की पूरी डिटेल आ जाएगी. जिसमें अब तक जमा की गई राशि कंपनी का योगदान और इंटरेस्ट यह सब की जानकारी चेक कर सकते हैं.

UMANG ऐप से PF बैलेंस चेक करें

UMANG ऐप डाउनलोड करने के बाद PF बैलेंस चेक करना और भी आसान हो जाता है. ऐप खोलकर EPFO सर्विसेज में जाएं और View Passbook या Balance ऑप्शन सिलेक्ट करें. इसके बाद सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP डालकर लॉगिन करें. लॉगिन होते ही आपके PF अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सीधे मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएगी. जिससे बिना कंप्यूटर के भी आप अपनी PF डिटेल आसानी से देख सकते हैं.

मिस्ड कॉल या SMS से भी जानें PF बैलेंस

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है. तो भी आप अपने PF अकाउंट का बैलेंस आसानी से जान सकते हैं. इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देना है. कुछ ही सेकंड में आपके फोन पर मैसेज आएगा. जिसमें बैलेंस की पूरी जानकारी होगी. इसके अलावा आप EPFO को SMS भेजकर भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

इसके लिए EPFOHO UAN ENG टाइप करें और 7738299899 पर भेजें. यहां ENG की जगह आप अपनी पसंद की भाषा का कोड भी डाल सकते हैं, जैसे HIN हिंदी के लिए. यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है और 24 घंटे उपलब्ध रहती है.

