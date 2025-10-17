आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात

आयुष्मान कार्ड के जरिए पात्र परिवार हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में करवा सकते हैं. इस योजना से अब तक लाखों लोगों को राहत मिली है और कई गंभीर बीमारियों का इलाज बिना खर्चे के हुआ है.