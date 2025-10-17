हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीआयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात

आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात

Ayushman Card Limit: आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर फ्री इलाज कैसे मिल सकता. जान लीजिए कब कार्ड की लिमिट होती है रिन्यू और कैसे बिना इसके मिल सकता है इलाज.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Oct 2025 01:03 PM (IST)
Ayushman Card Limit: आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर फ्री इलाज कैसे मिल सकता. जान लीजिए कब कार्ड की लिमिट होती है रिन्यू और कैसे बिना इसके मिल सकता है इलाज.

स्वास्थ्य हर व्यक्ति के जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है. जब अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो इलाज में काफी पैसा खर्च हो सकता है. ऐसे में सरकार की आयुष्मान भारत योजना लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है ताकि उन्हें आर्थिक बोझ से राहत मिल सके.

1/6
आयुष्मान कार्ड के जरिए पात्र परिवार हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में करवा सकते हैं. इस योजना से अब तक लाखों लोगों को राहत मिली है और कई गंभीर बीमारियों का इलाज बिना खर्चे के हुआ है.
आयुष्मान कार्ड के जरिए पात्र परिवार हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में करवा सकते हैं. इस योजना से अब तक लाखों लोगों को राहत मिली है और कई गंभीर बीमारियों का इलाज बिना खर्चे के हुआ है.
2/6
लेकिन अगर आपके आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है. तो आपको अब मुफ्त इलाज की सुविधा तुरंत नहीं मिल पाएगी. यह लिमिट हर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तय होती है और एक साल पूरा होने के बाद दोबारा रिन्यू हो जाती है.
लेकिन अगर आपके आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है. तो आपको अब मुफ्त इलाज की सुविधा तुरंत नहीं मिल पाएगी. यह लिमिट हर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तय होती है और एक साल पूरा होने के बाद दोबारा रिन्यू हो जाती है.
3/6
इसका मतलब है कि जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा. तब आपकी आयुष्मान कार्ड की लिमिट रीसेट हो जाएगी. तभी आप फिर से मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे. तब तक आपको इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ेगा.
इसका मतलब है कि जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा. तब आपकी आयुष्मान कार्ड की लिमिट रीसेट हो जाएगी. तभी आप फिर से मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे. तब तक आपको इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ेगा.
4/6
अगर लिमिट खत्म होने के बाद आपका इलाज बीच में ही रुक गया है. तो आपको स्वास्थ्य विभाग से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ सकती है. कुछ मामलों में विभाग गंभीर स्थिति देखकर आपको एक्सट्रा मदद भी दे सकता है. हालांकि यह सब्जेक्ट टू अप्रूवल है.
अगर लिमिट खत्म होने के बाद आपका इलाज बीच में ही रुक गया है. तो आपको स्वास्थ्य विभाग से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ सकती है. कुछ मामलों में विभाग गंभीर स्थिति देखकर आपको एक्सट्रा मदद भी दे सकता है. हालांकि यह सब्जेक्ट टू अप्रूवल है.
5/6
इसके लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी या प्राइवेट इमपैनल्ड अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्मेंट से संपर्क करना चाहिए. वहां से आप जान सकते हैं कि परमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.
इसके लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी या प्राइवेट इमपैनल्ड अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्मेंट से संपर्क करना चाहिए. वहां से आप जान सकते हैं कि परमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.
6/6
इस बात का ध्यान रहे आयुष्मान कार्ड की लिमिट और रिन्यूअल से जुड़ी जानकारी स्टेट वाइज भी अलग हो सकती है. इसलिए सही जानकारी के लिए अपने जिले के स्वास्थ्य विभाग या अस्पताल के आयुष्मान हेल्पडेस्क से संपर्क करना सबसे बेहतर रहेगा.
इस बात का ध्यान रहे आयुष्मान कार्ड की लिमिट और रिन्यूअल से जुड़ी जानकारी स्टेट वाइज भी अलग हो सकती है. इसलिए सही जानकारी के लिए अपने जिले के स्वास्थ्य विभाग या अस्पताल के आयुष्मान हेल्पडेस्क से संपर्क करना सबसे बेहतर रहेगा.
Published at : 17 Oct 2025 01:03 PM (IST)
Tags :
Ayushman Card Utility News PM Ayushman Yojana

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
दिल्ली NCR
दिल्ली में तेज रफ्तार THAR का कहर, वसंत कुंज में 13 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की मौके पर मौत
दिल्ली में तेज रफ्तार THAR का कहर, वसंत कुंज में 13 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की मौके पर मौत
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
दिल्ली NCR
दिल्ली में तेज रफ्तार THAR का कहर, वसंत कुंज में 13 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की मौके पर मौत
दिल्ली में तेज रफ्तार THAR का कहर, वसंत कुंज में 13 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की मौके पर मौत
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Kishkindhapuri OTT Release: ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म, टीवी प्रीमियर की डिटेल भी जानें
ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म
शिक्षा
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
हेल्थ
Universal Kidney: अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget