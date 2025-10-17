Mahila Rojgar Yojana: विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार महिलाओं को दिवाली का तोहफा देने जा रही है. दरअसल, महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में आज महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रूपये आएंगे. इस योजना की 10 हजार रूपये की यह चौथी किस्त है.

इससे पहले भी खुद का रोजगार शुरू करने के लिए बिहार सरकार महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर चुकी है. अभी तक बिहार की 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10 हजार रूपये ट्रांसफर किए हैं, जिससे कई महिलाओं को आर्थिक मदद मिली है और वह खुद का रोजगार शुरू कर पाई हैं.

कितनी किस्तें हो चुकी है जारी?

29 अगस्त को बिहार में शुरू की कई महिला रोजगार योजना की 3 अबतक किस्तें जारी की जा चुकी हैं. ऐसे में शुरुआत में इस योजना के तहत 10 हजार रूपये दिए जा रहे हैं लेकिन 6 महीने बाद भी अगर महिलाएं अपना कारोबार जारी रखती हैं तो सरकार इस मदद की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रूपये तक कर देगी. बिहार सरकार ने महिलाओं को ये फाइनेंशियल हेल्प 18 तरह के कारोबार शुरू करने के लिए दी है. आपपको बता दें कि इसकी पहली किस्त पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद 75 हजार महिलाओं के खाते में 26 सितंबर को भेजी थी. वहीं दूसरी किस्त 25 लाख महिलाओं के खाते में 3 अक्टूबर को भेजी गई और तीसरी किस्त की राशि 21 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 6 अक्टूबर को भेजी गई.

कब आयेंगे महिला रोजगार योजना के पैसे?

बिहार सरकार ने पहले ही इन किस्तों को जारी करने की तारीखों का ऐलान कर दिया था. अच्छी बात यल है कि इसकी तारीखों की घोषणा चुनावों की घोषणा से पहले हो गई थी यानि इसे चुनावों के नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. ऐसे में इसकी किस्तें हर 7 दिन के गैप पर आएंगी. 17 अक्टूबर के बाद यल किस्त 24 और 31 अक्टूबर को आएगी. नवंबर महीने में इसकी पहली किस्त 7 नवंबर फिर 14, 21 और 28 नवम्बर को जारी की जाएगी. इसके बाद दिसंबर में 5, 12, 19 और 26 दिसंबर को किस्तें महिलाओ के बैंक अकाउंट में भेजी जाएंगी, जो इस साल की आखिरी किस्त होगी.

किन महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ ?

बिहार में जिन भी महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म भरा है और उनकी एपलीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है तो पैसा सीधा उनके अकाउंट में आ जाएगा. ऐसे में अगर आप लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन बिहार जीविका लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकती हैं.

