हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट

क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan Yojana 21st Installment: किसानों की नजरें पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर टिकी हैं. दिवाली से पहले किस्त आने की उम्मीद है. जान लें किस्त को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 17 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana 21st Installment:  केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. इनमें अलग-अलग तबकों से आने वाले लोगों के लिए सरकार अलग-अलग योजना चलाती है . देश की अच्छी खासी आबादी किसानों की है. जिनमें से बहुत से किसान खेती के जरिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते. इन किसानों को सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साला 6000 रुपये दिए जाते हैं. 

जो साल में तीन किस्तों में दिए जाते हैं. अब तक इसकी कुल 20 किस्तें भेजी जा चुकी है. अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है. कई लोग यह कयास लगा रहे हैं कि दिवाली के आसपास सरकार इस किस्त को जारी कर सकती है. चलिए आपको बताते हैं क्या है इसे लेकर लेटेस्ट अपडेट.  

दिवाली से पहले आ सकती है 21वीं किस्त?

सरकार की ओर साल भर में चार महीनों के अंतराल पर तीन किस्तें दी जाती है. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त के महीने में जारी की गई थी. इस हिसाब से देखा जाए तो 21वीं किस्त नवंबर के आसपास भेजी जा सकती है. क्योंकि अब दिवाली बेहद करीब है. तो ऐसे में किसान यह सोच रहे हैं शायद भारत सरकार किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए इस किस्त को दिवाली के आसपास जारी कर दे. आपको बता दें सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित राज्यों में 21वीं किस्त भेजी जा चुकी है.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, पटाखे ले जाने को लेकर हैं सख्त नियम

लेकिन बाकी राज्यों के लिए 21वीं किस्त को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से इसे लेकर कोई नई जानकारी जारी नहीं की गई है. आपको बता दें सामान्य तौर पर किस्त जारी होने से पहले ही उसके बारे में सूचना दे दी जाती हैं.  अभी की स्थिति देखें तो किस्त फिलहाल जारी होती हुई नजर नहीं आ रही है. किसानों को पीएम किसान योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर किस्त की अपडेट चेक करने के लिए नजर बनाए रखनी जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: दिवाली के लिए दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें सस्ती डेकोरेटिव लाइट्स, बच जाएंगे काफी रुपये

इन किसानों को मिल सकती है मायूसी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लेने वाले सभी किसानों को पहले ही इस बारे में हिदायत दे दी गई है कि उन्हें कुछ काम पूरे करवाने होंगे जिनमें ई-केवाईसी, भू-सत्यापन जैसे काम बेहद जरूरी है, इसके अलावा किसानों को यह भी चेक करना होगा कि उनके योजना से जुड़े बैंक खाते में कोई जानकारी गलत दर्ज तो नहीं है. अगर ऐसा होता है तो किस्त रुक सकती है. इसलिए इन सभी कामों को भी जल्द से जल्द पूरा करवाना जरूरी है.  

यह भी पढ़ें: क्या विराट कोहली की तरह भाई के नाम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या बच्चे ऐसे फैसले में नहीं जता सकते विरोध?

Published at : 17 Oct 2025 10:14 AM (IST)
PM Kisan Yojana Utility News PM KISAN Scheme 21st Installment
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

