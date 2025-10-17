क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan Yojana 21st Installment: केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. इनमें अलग-अलग तबकों से आने वाले लोगों के लिए सरकार अलग-अलग योजना चलाती है . देश की अच्छी खासी आबादी किसानों की है. जिनमें से बहुत से किसान खेती के जरिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते. इन किसानों को सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साला 6000 रुपये दिए जाते हैं.

जो साल में तीन किस्तों में दिए जाते हैं. अब तक इसकी कुल 20 किस्तें भेजी जा चुकी है. अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है. कई लोग यह कयास लगा रहे हैं कि दिवाली के आसपास सरकार इस किस्त को जारी कर सकती है. चलिए आपको बताते हैं क्या है इसे लेकर लेटेस्ट अपडेट.

दिवाली से पहले आ सकती है 21वीं किस्त?

सरकार की ओर साल भर में चार महीनों के अंतराल पर तीन किस्तें दी जाती है. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त के महीने में जारी की गई थी. इस हिसाब से देखा जाए तो 21वीं किस्त नवंबर के आसपास भेजी जा सकती है. क्योंकि अब दिवाली बेहद करीब है. तो ऐसे में किसान यह सोच रहे हैं शायद भारत सरकार किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए इस किस्त को दिवाली के आसपास जारी कर दे. आपको बता दें सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित राज्यों में 21वीं किस्त भेजी जा चुकी है.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, पटाखे ले जाने को लेकर हैं सख्त नियम

लेकिन बाकी राज्यों के लिए 21वीं किस्त को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से इसे लेकर कोई नई जानकारी जारी नहीं की गई है. आपको बता दें सामान्य तौर पर किस्त जारी होने से पहले ही उसके बारे में सूचना दे दी जाती हैं. अभी की स्थिति देखें तो किस्त फिलहाल जारी होती हुई नजर नहीं आ रही है. किसानों को पीएम किसान योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर किस्त की अपडेट चेक करने के लिए नजर बनाए रखनी जरूरी है.

यह भी पढ़ें: दिवाली के लिए दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें सस्ती डेकोरेटिव लाइट्स, बच जाएंगे काफी रुपये

इन किसानों को मिल सकती है मायूसी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लेने वाले सभी किसानों को पहले ही इस बारे में हिदायत दे दी गई है कि उन्हें कुछ काम पूरे करवाने होंगे जिनमें ई-केवाईसी, भू-सत्यापन जैसे काम बेहद जरूरी है, इसके अलावा किसानों को यह भी चेक करना होगा कि उनके योजना से जुड़े बैंक खाते में कोई जानकारी गलत दर्ज तो नहीं है. अगर ऐसा होता है तो किस्त रुक सकती है. इसलिए इन सभी कामों को भी जल्द से जल्द पूरा करवाना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: क्या विराट कोहली की तरह भाई के नाम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या बच्चे ऐसे फैसले में नहीं जता सकते विरोध?