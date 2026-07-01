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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSIP Calculation: 10000 रुपये की SIP से कितने साल में बनेंगे करोड़पति? जानें सेविंग का पूरा हिसाब-किताब

SIP Calculation: 10000 रुपये की SIP से कितने साल में बनेंगे करोड़पति? जानें सेविंग का पूरा हिसाब-किताब

SIP Calculation: अगर आप 10000 रुपए की SIP करते हैं तो कितने महीने या साल में करोड़पति बन सकते हैं? इसके बारे में हम आपको यहां समझाएंगे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Jul 2026 02:20 PM (IST)
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SIP Calculation: आजकल ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बिना प्लानिंग के बड़ा फंड बनाना आसान नहीं होता. ऐसे में SIP लंबी अवधि में करोड़ों रुपये का फंड बनाने का आसान तरीका माना जाता है. अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं, तो सवाल ये है कि आखिर कितने साल में 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो सकता है? इसका जवाब पूरी तरह रिटर्न और समय पर निर्भर करता है.

SIP क्या होती है?
SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका है, जिसमें हर महीने तय रकम निवेश की जाती है. इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का असर धीरे-धीरे कम हो जाता है और लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है.

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करोड़पति बनने में कितना समय लगेगा?
अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपए की SIP करता है और उसे औसतन 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता है. तो इस हिसाब से करीब 20 साल में उसका फंड 1 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच सकता है.

कुल कितना पैसा जमा करना होगा?
20 साल में आप अपनी जेब से कुल 24 लाख रुपए निवेश करेंगे. लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से यह रकम बढ़कर करीब करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है. यानी असली कमाल समय और रिटर्न का होता है.

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अगर रिटर्न ज्यादा मिला तो?
अगर बाजार से औसतन 15% रिटर्न मिलता है, तो 10,000 रुपए की SIP करीब 17-18 साल में ही 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने की सलाह देते हैं.

जल्दी शुरुआत करना क्यों जरूरी?
SIP में सबसे बड़ा फायदा समय का होता है. अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, तो उसे कम रकम लगाकर भी बड़ा फंड बनाने का मौका मिलता है. वहीं देर से शुरुआत करने पर वही लक्ष्य पाने के लिए ज्यादा निवेश करना पड़ सकता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Jul 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
SIP Utility News Finance Tips SIP Calculation
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