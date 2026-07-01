SIP Calculation: आजकल ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बिना प्लानिंग के बड़ा फंड बनाना आसान नहीं होता. ऐसे में SIP लंबी अवधि में करोड़ों रुपये का फंड बनाने का आसान तरीका माना जाता है. अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं, तो सवाल ये है कि आखिर कितने साल में 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो सकता है? इसका जवाब पूरी तरह रिटर्न और समय पर निर्भर करता है.

SIP क्या होती है?

SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका है, जिसमें हर महीने तय रकम निवेश की जाती है. इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का असर धीरे-धीरे कम हो जाता है और लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है.

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करोड़पति बनने में कितना समय लगेगा?

अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपए की SIP करता है और उसे औसतन 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता है. तो इस हिसाब से करीब 20 साल में उसका फंड 1 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच सकता है.

कुल कितना पैसा जमा करना होगा?

20 साल में आप अपनी जेब से कुल 24 लाख रुपए निवेश करेंगे. लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से यह रकम बढ़कर करीब करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है. यानी असली कमाल समय और रिटर्न का होता है.

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अगर रिटर्न ज्यादा मिला तो?

अगर बाजार से औसतन 15% रिटर्न मिलता है, तो 10,000 रुपए की SIP करीब 17-18 साल में ही 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने की सलाह देते हैं.

जल्दी शुरुआत करना क्यों जरूरी?

SIP में सबसे बड़ा फायदा समय का होता है. अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, तो उसे कम रकम लगाकर भी बड़ा फंड बनाने का मौका मिलता है. वहीं देर से शुरुआत करने पर वही लक्ष्य पाने के लिए ज्यादा निवेश करना पड़ सकता है.