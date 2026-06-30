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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRishikesh Tourism Update: ऋषिकेश में राफ्टिंग पर लगेगा ब्रेक, आज से बंद होगी एडवेंचर एक्टिविटी, जानें वजह

Rishikesh Tourism Update: ऋषिकेश में राफ्टिंग पर लगेगा ब्रेक, आज से बंद होगी एडवेंचर एक्टिविटी, जानें वजह

Rishikesh Tourism Update: क्या आप आने वाले दिनों में ऋषिकेश राफ्टिंग का आनंद लेने जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई यानी कल से टूरिस्ट इस एडवेंचर का मजा नहीं ले पाएंगे.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Jun 2026 05:44 PM (IST)
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  • राफ्टिंग बंद होने से स्थानीय लोगों की आय प्रभावित होगी।

Rishikesh Tourism Update: आजकल काफी लोग रिवर राफ्टिंग करने ऋषिकेश जा रहे हैं. खासकर वीकेंड पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पहुंचते हैं. अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ आने वाले एक-दो दिनों में ऋषिकेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ही जान लें की अब आप यहां पर राफ्टिंग के मजे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 30 जून यानी आज शाम से ही गंगा में राफ्टिंग का सीजन समाप्त हो जाएगा. मतलब साफ है कि अब 1 जुलाई यानी कल से टूरिस्ट इस एडवेंचर का मजा नहीं ले पाएंगे.

क्यों बंद की जा रही है राफ्टिंग?

कल से जुलाई का महीना शुरू हो रहा है और इस महीने में देशभर में झमाझम बारिश देखने को मिलती है. बारिश के कारण गंगा का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. यहीं कारण है कि 1 जुलाई से राफ्टिंग पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. 

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दोबारा कब शुरू होगी?

टूरिस्ट की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और हर साल मानसून के सीजन में राफ्टिंग को बंद कर दिया जाता है, ताकि किसी तरह का कोई हादसा न हो. अब लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर वह दोबारा राफ्टिंग के मजे कब ले पाएंगे? मानसून के दौरान दो महीने का ब्रेक रहता है, जलस्तर सामान्य होने के बाद सितंबर में एक बार फिर राफ्टिंग शुरू हो सकती है. 

राफ्टिंग बंद होने से रोजगार पर पड़ेगा असर?

यह बात तो सच है कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट ऋषिकेश में राफ्टिंग के मजे लेने आते हैं, लेकिन अब राफ्टिंग सीजन बंद होने से इन लोगों की आय पर असर पड़ सकता है. जैसे...

  • स्थानीय गाइड्स
  • टूरिज्म

क्योंकि ज्यादातर लोग राफ्टिंग का आनंद लेने ही ऋषिकेश पहुंचते हैं. 

इन चीजों के लिए भी फेमस है ऋषिकेश

ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऋषिकेश सिर्फ राफ्टिंग के लिए फेमस है और टूरिस्ट सिर्फ यहां राफ्टिंग करने आते हैं, लेकिन असल में ऋषिकेश में आध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलती है. यहां पर कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं. टूरिस्ट दूर-दूर से यहां गंगा आरती देखने आते हैं, जिससे उनके मन को शांति मिलती है. इसके अलावा ऋषिकेश में बंजी जंपिंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद लेने भी टूरिस्ट आते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 30 Jun 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Rishikesh Monsoon Season Utility News River Rafting
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