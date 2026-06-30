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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTraffic Rule: कार में स्मोकिंग करते हैं तो हो जाएं सावधान, लग सकता है भारी चालान और हो सकती है कार्रवाई

Traffic Rule: कार में स्मोकिंग करते हैं तो हो जाएं सावधान, लग सकता है भारी चालान और हो सकती है कार्रवाई

Traffic Rule: आप भी कार में स्मोकिंग करते हैं तो आज ही ट्रैफिक नियमों के बारे में जान लें, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान स्मोकिंग करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है.ऐसा करने पर जुर्माना भी लग सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Jun 2026 04:19 PM (IST)
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  • नियम के दोबारा उल्लंघन पर 1500 रुपये का चालान कटता है।

Traffic Rule: आज के समय में कई लोग स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग का सहारा लेते हैं. ऑफिस से लेकर पब्लिक प्लेस तक स्मोकिंग आम बात हो गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार में या किसी भी निजी वाहन में स्मोकिंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माना लग सकता है?

ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, ड्राइविंग करते समय स्मोकिंग करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है. हालांकि, कई लोगों को लगता है कि निजी वाहन में वे जो चाहे कर सकते हैं,लेकिन असल में ऐसा नहीं है. इसलिए पहले से ही ट्रैफिक नियमों को समझना जरूरी है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो.

कार में स्मोकिंग करना क्यों गलत है?

अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग के दौरान स्मोकिंग करता है तो उसका ध्यान भटक सकता है, जिसके कारण खतरनाक हादसा हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे में केवल ड्राइवर ही नहीं, बल्कि कार में बैठे अन्य लोग और सड़क पर चल रहे राहगीर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं. इससे किसी की जान तक जा सकती है. 

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कितना लगेगा जुर्माना? 

अगर कोई कार में स्मोकिंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट (DMVR 86.1(5)/177) के तहत कार्रवाई की जाती है और इसी के आधार पर चालान भी काटा जाता है. अगर कोई पहली बार कार में स्मोकिंग करता मिलता है तो उस पर लगभग 500 रुपये का चालान काटा जाता है. लेकिन वहीं अगर दोबारा नियम का उल्लंघन करता है तो यह जुर्माना 1500 रुपये हो जाता है. 

सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं है खतरा

अक्सर लोग ड्राइविंग के दौरान लापरवाही बरतते हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है. सिर्फ कार में स्मोकिंग करना ही नहीं, बल्कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, सीट बेल्ट को न पहनना भी हादसा का कारण बन सकते हैं. क्योंकि अगर आपका एक हाथ मोबाइल फोन या स्मोकिंग करने में बिजी रहेगा तो कार का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है. इसलिए इन जरूरी बातों को हमेशा ध्यान रखें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 30 Jun 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
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