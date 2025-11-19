हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बैंक के डेड खातों से कैसे निकाल सकते हैं अपना पैसा? जान लें अपने काम की बात

बैंक के डेड खातों से कैसे निकाल सकते हैं अपना पैसा? जान लें अपने काम की बात

Dead Account Money Withdrawal: पुराने या बंद पड़े बैंक के डेड खातों को लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं. इस तरह के खातों से कैसे पैसे निकाल सकते हैं. जान लीजिए क्या होता है प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Nov 2025 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

Dead Account Money Withdrawal: आज के दौर में बैंक खाते सभी के होते हैं. चाहे कोई सरकारी जॉब कर रहा हो. या प्राइवेट जॉब कर रहा हो या फिर किसी का बिजनेस हो. कई बार लोगों के एक से ज्यादा बैंक खाते होते हैं. कई लोग नौकरी बदलने, शहर बदलने या दूसरे बैंक की सर्विस का इस्तेमाल शुरू करने के बाद पुराने खातों को भूल जाते हैं. लंबे समय तक लेनदेन न होने पर बैंक ऐसे खातों को इनऑपरेटिव या डेड घोषित कर देता है. 

ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं कि क्या उसमें रखा पैसा अब वापस मिलेगा या नहीं. तो पहले आपको बता दें खाता चाहे जितना पुराना हो या फिर इनऑपरेटिव हो जाए. उसमें रखे पैसे पर आपका ही अधिकार होता है. बैंक किसी भी स्थिति में आपकी जमा राशि को रोक नहीं सकता. लेकिन इसके लिए आपको एक प्रक्रिया पूरी करनी होती है. जिसके तहत ही आपको डेड अकाउंट से पैसे निकालने का मौका मिल पाता है. 

डेड खाता से कैसे पैसे निकालें?

जब किसी बैंक खाते में लगातार दो साल तक कोई लेनदेन नहीं होता. तो बैंक उसे इनऑपरेटिव की कैटेगरी में डाल देता है. अगर चार साल से ज्यादा समय तक भी  एक्टिविटी न हो, तो वह डॉर्मेंट यानी बिल्कुल निष्क्रिय माना जाता है. बैंक ऐसा सुरक्षा कारणों से करता है. जिससे गलत लेनदेन या धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाए. ऐसे खातों को दोबारा चालू कराने के लिए आपको अपनी बैंक शाखा में एक लिखित आवेदन देना होता है. 

यह भी पढ़ें: क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?

तो उसके साथ में आधार, पैन, पासबुक, चेकबुक या कोई वैलिड पहचान पत्र देना पड़ता है. बैंक अधिकारी आपकी पहचान वेरिफाई करते हैं और जरूरत होने पर केवाईसी अपडेट करवाते हैं. यह प्रोससे पूरी होते ही खाता फिर से  एक्टिव हो जाता है और फिर इसके बाद आप आसानी से अपना जो भी पैसा है उसे निकाल सकते हैं.

ऑनलाइन तरीके का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

कई बैंक अब ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए भी इनऑपरेटिव खाते को एक्टिव करने की सुविधा देते हैं. अगर आपका मोबाइल नंबर खाते से लिंक है. तो प्रोसेस कर सकते हैं. इसके लिए नेट बैंकिंग में लॉगिन कर केवाईसी करनी होती है और जरूरत पड़ने पर वीडियो वेरिफिकेशन पूरा करना होता है. 

यह भी पढ़ें: पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम

लेकिन अगर आपके पुराने दस्तावेज, पासबुक या मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं हैं,. तब भी घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे मामलों में बैंक आपके पुराने रिकॉर्ड, सिग्नेचर और सिस्टम में मौजूद डिटेल के आधार पर पहचान वेरिफाई करता है. अगर खाते में बड़ी राशि हो, तो बैंक एक्सट्रा दस्तावेज मांग सकता है. 

यह भी पढ़ें: घर में है गाड़ी तो मजबूत कर लीजिए जेब, सरकार ने बढ़ा दी फिटनेस टेस्ट फीस; जानें अब कितना होगा खर्च

Published at : 19 Nov 2025 06:36 PM (IST)
Tags :
Bank Account Banking Rules Utility News
और पढ़ें
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
