बैंक के डेड खातों से कैसे निकाल सकते हैं अपना पैसा? जान लें अपने काम की बात

Dead Account Money Withdrawal: आज के दौर में बैंक खाते सभी के होते हैं. चाहे कोई सरकारी जॉब कर रहा हो. या प्राइवेट जॉब कर रहा हो या फिर किसी का बिजनेस हो. कई बार लोगों के एक से ज्यादा बैंक खाते होते हैं. कई लोग नौकरी बदलने, शहर बदलने या दूसरे बैंक की सर्विस का इस्तेमाल शुरू करने के बाद पुराने खातों को भूल जाते हैं. लंबे समय तक लेनदेन न होने पर बैंक ऐसे खातों को इनऑपरेटिव या डेड घोषित कर देता है.

ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं कि क्या उसमें रखा पैसा अब वापस मिलेगा या नहीं. तो पहले आपको बता दें खाता चाहे जितना पुराना हो या फिर इनऑपरेटिव हो जाए. उसमें रखे पैसे पर आपका ही अधिकार होता है. बैंक किसी भी स्थिति में आपकी जमा राशि को रोक नहीं सकता. लेकिन इसके लिए आपको एक प्रक्रिया पूरी करनी होती है. जिसके तहत ही आपको डेड अकाउंट से पैसे निकालने का मौका मिल पाता है.

डेड खाता से कैसे पैसे निकालें?

जब किसी बैंक खाते में लगातार दो साल तक कोई लेनदेन नहीं होता. तो बैंक उसे इनऑपरेटिव की कैटेगरी में डाल देता है. अगर चार साल से ज्यादा समय तक भी एक्टिविटी न हो, तो वह डॉर्मेंट यानी बिल्कुल निष्क्रिय माना जाता है. बैंक ऐसा सुरक्षा कारणों से करता है. जिससे गलत लेनदेन या धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाए. ऐसे खातों को दोबारा चालू कराने के लिए आपको अपनी बैंक शाखा में एक लिखित आवेदन देना होता है.

तो उसके साथ में आधार, पैन, पासबुक, चेकबुक या कोई वैलिड पहचान पत्र देना पड़ता है. बैंक अधिकारी आपकी पहचान वेरिफाई करते हैं और जरूरत होने पर केवाईसी अपडेट करवाते हैं. यह प्रोससे पूरी होते ही खाता फिर से एक्टिव हो जाता है और फिर इसके बाद आप आसानी से अपना जो भी पैसा है उसे निकाल सकते हैं.

ऑनलाइन तरीके का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

कई बैंक अब ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए भी इनऑपरेटिव खाते को एक्टिव करने की सुविधा देते हैं. अगर आपका मोबाइल नंबर खाते से लिंक है. तो प्रोसेस कर सकते हैं. इसके लिए नेट बैंकिंग में लॉगिन कर केवाईसी करनी होती है और जरूरत पड़ने पर वीडियो वेरिफिकेशन पूरा करना होता है.

लेकिन अगर आपके पुराने दस्तावेज, पासबुक या मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं हैं,. तब भी घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे मामलों में बैंक आपके पुराने रिकॉर्ड, सिग्नेचर और सिस्टम में मौजूद डिटेल के आधार पर पहचान वेरिफाई करता है. अगर खाते में बड़ी राशि हो, तो बैंक एक्सट्रा दस्तावेज मांग सकता है.

