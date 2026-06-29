Home Loan Tips: पहली बार होम लोन लेने वाले हो? भइया बैंक ठग न ले! अभी जान लो जरूरी बातें

First Time Home Loan Guide: घर खरीदने का सपना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है. इसी सपने को पूरा करने के लिए लोग सालों तक बचत करते हैं. आज के समय में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के कारण लोगों के पास घर खरीदने समय पैसे पूरे नहीं होते हैं. ऐसे समय में ज्यादातर लोगों को होम लोन का सहारा लेना पड़ता है.

ऐसे में अगर आप पहली बार होम लोन ले रहे हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर परेशानी खड़ी कर सकती है. अक्सर लोग बिना जांच-पड़ताल के ऐसे प्राइवेंट फाइनेंशर से लोन ले लेते हैं, जहां ब्याज दर ज्यादा होता है. इससे न सिर्फ EMI बढ़ सकता है, बल्कि समय पर पेमेंट न करने के कारण आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है.

CIBIL स्कोर अच्छा होना है जरूरी

होम लोन लेने से पहली आप अपना CIBIL स्कोर जरूर चेक कर लें. अगर आपका CIBIL स्कोर 725 या उससे ज्यादा है तो यह होम लोन लेने के लिए अच्छा माना जाता है. वहीं 725 से ज्यादा स्कोर होने पर आपको बैंक बेहतर ब्याज दर ऑफर कर सकते हैं.

अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो लोन मिलने में आपको परेशानी हो सकती है या बैंक ज्यादा ब्याज दर लगा सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते क्रेडिट कार्ड बिल और अन्य लोन की EMI चुकाकर अपना CIBIL स्कोर बेहतर बना लें.

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लोन अवधि और ब्याज दर का चुनाव

होम लोन लेते समय सबसे जरूरी चीज ब्याज दर होती है. कम ब्याज दर वाले लोन से आपकी मासिक EMI कम हो सकती है और लंबे समय में काफी पैसे बच सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें.

लोन की अवधि चुनते समय भी आप खास सावधानी बरतें, क्योंकि लंबी अवधि में EMI कम हो जाती है और कुल मिलाकर ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है. वहीं छोटी अवधि में EMI ज्यादा होती है, लेकिन ब्याज का खर्च कम हो जाता है. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आय और बजट के हिसाब से अवधि तय करें.

प्रोसेसिंग फीस और छिपे चार्ज की जांच

होम लोन लेते समय आपको सिर्फ ब्याज दर नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्कों पर भी ध्यान देना होगा. कई बैंक होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, जो आमतौर पर आधा या 1% हो सकती है. इसके अलावा कई बार कुछ छिपे हुए चार्ज भी बैंक लगा सकते हैं.

किस बैंक से लें होम लोन?

होम लोन किसी सरकारी बैंक, आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक या भरोसेमंद वित्तीय संस्थान से ही लें. अनजान प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लेने पर ज्यादा ब्याज दर अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है.

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