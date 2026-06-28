Delhi SIR: दिल्लीवालों वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा नाम, BLO को दे सही जानकारी, एसआईआर के लिए तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स
Voter List Update: दिल्ली में 30 जून से SIR अभियान शुरू होगा, जिसमें BLO घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करेंगे. इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को सही और अपडेट करना है.
SIR Delhi Election Update: अगर आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. देशभर में मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट करने के लिए SIR (Special Intensive Revision) अभियान शुरू किया जा रहा है. इस पहल के तहत अब दिल्ली में भी 30 जून से SIR अभियान शुरू होने वाली है. इस दौरान बूथ लेवल आधिकारिक (BLO) घर-घर जाकर लोगों की जानकारी सत्यापन करेंगे.
दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस अभियान की जानकारी लोगों तक शेयर की है. इस अभियान का खास मकसद मतदाता लिस्ट में सिर्फ सही, वेध और पात्र नागरिकों के नाम को दर्ज करना है.
क्यों जरूरी है SIR?
- 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी पात्र नागरिकों को जोड़ना
- वोटर लिस्ट को पारदर्शी और सटीक बनाना
- मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम हटाना
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Special Intensive Revision (SIR) 2026#sir_2026#eci @ECISVEEP pic.twitter.com/B3WdzvhoxJ— CEO, Delhi Office (@CeodelhiOffice) June 27, 2026
SIR की प्रक्रिया कैसे होगी?
इस अभियान के तहत BLO घर-घर जा कर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और गणना फॉर्म भरवाएंगे. इस फॉर्म में फोटो और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट की जाएगी. इसके बाद 5 अगस्त को लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
SIR का पूरा शेड्यूल
- 30 जून से 29 जुलाई: घर-घर जाकर फॉर्म भरवाना
- 5 अगस्त: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
- 5 अगस्त से 4 सितंबर: आपत्तियां और सुधार
- 5 अगस्त से 3 अक्टूबर: सुनवाई और निस्तारण
- 7 अक्टूबर: अंतिम मतदाता सूची जारी
तैयार रखें ये जानकारियां
- माता-पिता का नाम
- राज्य का नाम
- वोटर आईडी की डिटेल्स
- विधानसभा क्षेत्र
नागरिकों के लिए जरूरी जानकारी
SIR फॉर्म भरना हर पंजीकृत मतदाता के लिए जरूरी है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे. यह फॉर्म पुराने रिकॉर्ड या परिवार के वोटर विवरण के आधार पर भरा जाएगा यह फॉर्म आप BLO को जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci gov.in पर भरकर जमा कर सकते हैं.
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